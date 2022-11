Dove è stato girato L’ombra di Caravaggio, le location del film di Michele Placido Dal 3 novembre arriva al cinema L’ombra di Caravaggio, il nuovo film di Michele Placido sul tormentato artista del XVII secolo, interpretato da Riccardo Scamarcio.

A cura di Clara Salzano

L’ombra di Caravaggio dal 3 novembre al cinema – Foto di Luisa Carcavale

Dal 3 novembre 2022 arriva al cinema il nuovo film di Michele Placido, L'ombra di Caravaggio, che racconta le vicende del geniale e tormentato artista del XVII secolo interpretato da Riccardo Scamarcio. L'ombra di Caravaggio nel film è il nome dell'agente segreto del Vaticano commissionato da Papa Paolo V di indagare sulle attività del pittore ribelle accusato di usare prostitute, ladri e vagabondi nei suoi dipinti sacri e già condannato alla pena di morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Ambientato tra Napoli, Roma e altre località italiane, il film su Caravaggio di Michele Placido porta al cinema l'universo inquieto e scomodo di un genio italiano.

Riccardo Scamarcio protagonista dell’Ombra di Caravaggio

Le scene girate Napoli

Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, visse a Napoli per ben due volte, un anno nei Quartieri Spagnoli e poi alla fine dell’estate del 1609. Il film L'ombra di Caravaggio ripercorre le vicende dell'artista nei luoghi partenopei e ricostruisce la Napoli del 600. In città sono stati allestiti anche vari set anche per rappresentare altri luoghi storici, non partenopei, della vita di Caravaggio.

Una scena de L’ombra di Caravaggio a Napoli

La troupe de L'ombra di Caravaggio ha girato a Napoli tra Castel dell’Ovo, Santa Maria la Nova e via Morelli. A Castel Dell’Ovo sono state ricostruite alcune scene degli ultimi anni di vita del Caravaggio e sono stati allestiti i set per i sotterranei di Malta con la Decollazione di San Giovanni, una delle ultime opere di Caravaggio prima del rientro a Napoli.

Castel Dell’Ovo a Napoli

A Santa Maria la Nova sono state girate le scene degli anni napoletani dell’artista e soprattutto della lite in cui fu coinvolto Caravaggio all’uscita della Locanda del Cerriglio, nei pressi di via Monteoliveto a Napoli. I set a via Morelli hanno ripreso alcuni luoghi storici e realizzato splendide ricostruzione della Napoli del 600.

Le Sette opere di Misericordia, Pio Monte della Misericordia, Napoli

Le location a Roma

Caravaggio nacque a Milano nel 1571, dove si formò, e fu attivo tra Roma, Napoli e in altre località italiane. A Roma, nel 1597, conobbe il cardinal Francesco Maria del Monte, interpretato da Michele Placido nel suo film L'ombra di Caravaggio, che fu fondamentale per la carriera dell'artista negli anni romani. Molte scene del film con protagonista Riccardo Scamarcio sono state girate a Roma dove i sotterranei delle Terme di Caracalla sono stati trasformati in strade cittadine dell'epoca con cloache e mendicanti.

Una scena de L’ombra di Caravaggio a Roma

A Villa Chigi a Roma è stata ricostruita parte della dimora dei Colonna. A Villa Aldobrandini sono stati allestiti i set per alcuni capolavori dell'artista che raccoglieva vari personaggi reali per creare le scene riprese nei dipinti. A Cinecittà sono state realizzate alcune strade di Roma con lo studio dell'artista, le osterie popolari, le chiese e le fortezze della città.

Uno dei set del film

I set ai Castelli Romani e altre località italiane

Non solo Napoli e Roma ma anche altre località hanno fatto da set per il nuovo film L'ombra di Caravaggio, il quattordicesimo di Michele Placido. Varie scene del film sono state ambientate a Vignanello, a Frascati, a Sutri e a Palazzo Chigi, in piazza di Corte ad Ariccia, immersa tra i boschi di via dell'Uccelliera.

Palazzo Chigi ad Ariccia

Molte stanze di Palazzo Chigi sono state usate per ricostruire parte dello studio del cavalier d’Arpino, maestro e rivale di Caravaggio, del palazzo del Cardinal del Monte, suo mecenate a Roma, una delle residenze del protagonista a Napoli e il Palazzo di Costanza Colonna, interpretata da Isabelle Huppert, e l'angolo studio dove dipinge per la Marchesa.