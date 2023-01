Dove è stata girata Che Dio ci aiuti 7: i luoghi della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi È in onda su Rai 1 la fiction Che Dio ci aiuti 7 con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi che è stata girata tra Roma e Assisi.

A cura di Clara Salzano

Che Dio ci aiuti 7

È arrivata alla settima stagione la fiction di Rai 1, Che Dio ci aiuti, con Elena Sofia Ricci, nei panni di Suor Angela e Francesca Chillemi, che interpreta Suor Azzurra. La serie è sempre girata ad Assisi ma in questa stagione ci prepariamo ad assistere al passaggio di testimone tra Suor Angela e Suor Azzurra perché Elena Sofia Ricci ha dichiarato da tempo di voler lasciare la fiction di successo di Rai 1. In queste nuove puntate si assiste anche all'ingresso nella serie di nuovi personaggi come Elena D'Amario nel ruolo di Luisa Monachini. Le riprese di Che Dio ci aiuti 7 sono iniziate a luglio 2022 per concludersi ad ottobre dello stesso anno.Vediamo tutte le location della fiction Rai.

Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi in Che dio ci salvi 7

Dove si trova il convento di Che Dio ci aiuti 7

Dopo le prime due stagioni di Che Dio ci aiuti a Modena e le successive, fino alla quinta stagione, girate a Fabriano, Che Dio ci aiuti 7 torna ad essere ambientata nella città umbra di Assisi. Sono numerose le scene in esterna che mostrano la città e il Convento degli Angeli Custodi, in cui è ambientata la fiction di Rai 1, si trova proprio nel centro di Assisi. La città umbra con circa 28.000 abitanti comprende tante altre meravigliose chiese e strutture sacre, come la Basilica di San Francesco d’Assisi.

Assisi e la campagna umbra nella serie Che Dio ci aiuti 7

Le altre location ad Assisi di Che Dio ci aiuti 7

La fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi è stata girata principalmente ad Assisi e della città umbra si riconoscono diversi luoghi iconici come Piazza Chiesa Nuova, Piazza San Rufino, via Patrono d’Italia, Piazza del Comune, via Santa Maria delle Rose e via San Paolo.

Che Dio ci aiuti 7 tra le strade di Assisi

Nelle riprese di Che Dio ci aiuti 7 si riconosce ad Assisi anche Piazza San Francesc, che di solito è inquadrata dalla terrazza dell’Hotel Subasio che offre anche una vista mozzafiato della Basilica di San Francesco d’Assisi, Corso Mazzini, Via Metastasio e il Palazzo del Capitano del Popolo.

La vista si Assisi e della Basilica nella serie Che Dio ci aiuti 7

Le riprese a Roma di Che Dio ci aiuti 7

Oltre ad Assisi, la serie è stata girata anche a Roma, e di preciso negli studi di Formello, nella provincia della capitale, dove Lux Vide ha i suoi teatri di posa. Qui sono state realizzate le scene degli interni di Che Dio ci aiuti 7.