Dove è stato girato Resta con me: i luoghi della fiction con Francesco Arca Resta con me è la nuova fiction girata a Napoli con Francesco Arca, nel ruolo del Vice Questore aggiunto Alessandro Scudieri, in onda per quattro prime serate su Rai 1 dal 19 febbraio 2023.

A cura di Clara Salzano

Resta con me con Francesco Arca

Arriva dal 19 febbraio in prima serata su Rai 1 la nuova serie televisiva Resta con me con Francesco Arca nei panni del Vice Questore aggiunto Alessandro Scudieri. Negli otto episodi della serie diretta da Monica Vullo, il protagonista ha una carriera in ascesa alla Mobile di Napoli, un matrimonio felice con Paola, interpretata da Laura Adriani nel ruolo di Giudice presso il Tribunale dei Minore, e in attesa del loro primo figlio. La loro serenità viene sconvolta però quando vengono coinvolti in una sparatoria in cui la donna perde il bambino. La fiction nata da un'idea dello scrittore Maurizio De Giovanni, lo stesso che ha ispirato I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi, è girata interamente a Napoli e provincia. Vediamo tutti i luoghi di Resta con me.

Francesco Arca e Laura Adriani sul set di resta con me

I luoghi di Resta con me a Napoli

La nuova fiction Resta con me si sviluppa in otto episodi che andranno in onda in quattro prime serate su Rai 1. La serie, sin dal video di promozione in tv, svela una serie di luoghi iconici del capoluogo partenopeo. Si vede in alcune scene la piccola spiaggia di via Caracciolo, sul famoso Lungomare di Napoli e il mare che bagna la collina di Posillipo visto dal Parco Virgiliano.

I vicoli di Napoli nella serie Resta con me

Nelle riprese della fiction si riconoscono i vicoli stretti della città, nell'area del Pallonetto di Santa Lucia, con le sue scale e le forti pendenze, ma anche gli incroci e le piazze del centro storico di Napoli come Largo Regina Coeli davanti all'omonima Chiesa.

Chiesa Santa Maria Regina Coeli

Molte scene di Resta con me sono girate di notte, perché il protagonista Alessandro Scudieri, interpretato da Francesco Arca, ha chiesto il trasferimento all'UDIN, l'Unità di intervento speciale che lavora di notte, ma le immagini del porto di Napoli si distinguono a qualsiasi ora del giorno.

Il set della fiction al porto di Napoli

Le altre location in Campania di Resta con Me

La nuova fiction con Francesco Arca, Resta con me, è girata principalmente a Napoli ma la produzione ha scelto anche alcune location fuori dal territorio comunale per realizzare le scene. Si riconosce in varie riprese la spiaggia e il pontile di Torregaveta, frazione del comune di Monte di Procida, nella città metropolitana di Napoli.

Resta con me a Torregaveta

Molte delle scene ambientate sul mare sono state girate in locali e ristoranti di Torregaveta che

affaccia sul Litorale Domitio, su una zona collinare a nord ovest del capoluogo partenopeo, riconoscibile da suo iconico pontile con la piccola spiaggia adiacente e dalla stazione della linea ferroviaria dei Campi Flegrei.