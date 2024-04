video suggerito

Dalla Florida alla Calabria per portare la cucina statunitense in Italia, la storia di una coppia americana Shannon Sciarretta e Filipe de Silva hanno lasciato la vita negli Stati Uniti per dedicarsi alla ristorazione a Santa Domenica di Talao in Calabria. “Volevamo scuotere i palati della gente del posto. Ci hanno tutti supportato”, hanno raccontato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Shannon Sciarretta e Filipe de Silva

Mixare la cucina italiana con quella statunitense non è un'impresa facile, soprattutto se si sceglie di proporre questa fusione di sapori proprio nella Penisola, nello specifico in Calabria. In un Paese ricco di tradizioni come quello italiano è strano pensare che un ristorante così particolare venga accolto positivamente, soprattutto lontano dalle grandi città, abituate alla multiculturalità e al cosmopolitismo. Eppure, Shannon Sciarretta e Filipe de Silva ci sono riusciti, inaugurando verso la fine del 2023 il The Fig un locale che unisce i sapori a stelle e strisce con quelli tricolore in un piccolo paese collinare di appena mille abitanti, Santa Domenica di Talao, a pochi chilometri da Scalea, nota meta turistica. Così, una coppia della Florida ha animato i palati anche dei calabresi più tradizionalisti, conquistando tutta la comunità.

I pancake del The Fig

Le proposte del The Fig

Affacciata sulla piazza principale, sui tavolini vengono serviti i classici americani come gli involtini di aragosta con maionese, panini Reuben, ali di pollo, tacos e burritos. Ma anche tortelli di ricotta con salsa di piselli e sciroppo d'acero, salmone scottato in padella, con purea di fichi fatta in casa, ricoperto di pistacchi tostati. Oltre al cibo si sperimenta anche con i drink, cocktail composti da amaro Silano e bourbon del Kentucky, oppure il margarita calabrese, con un retrogusto piccante, l'offerta è ampia su tutti i fronti. Il menù offre piatti sia vegetariani che a base di carne e pesce, mentre il lunedì e il martedì è stata importata la tradizionale serata tacos che spopola negli Stati Uniti, non mancano poi le colazioni abbondanti amate oltre oceano con pancake conditi con sciroppo d'acero e accompagnati da caffè rigorosamente americano. Altre usanze hanno preso piede nella Costa dei Cedri, come la celebrazione del Thanksgiving o del giorno di San Patrizio, quando il ristorante offre dei piatti speciali.

I tacos del The Fig

La storia della coppia

Shannon Sciarretta, originaria della Florida e Filipe de Silva, di Rio Vermelho in Brasile, volevano crescere la figlia di 3 anni in una piccola città italiana. Sciarretta, inoltre, voleva riconnettersi con le sue radici italiane da tempo; il nonno, infatti, era originario di un paese di pescatori a nord di Napoli e si era già recata nella Penisola per frequentare l'università a Roma. "Ci siamo innamorati della Calabria e in particolare di Santa Domenica Talao ma anche della sua comunità", ha raccontato Sciarretta ai microfoni della CNN. "Volevamo scuotere i palati degli italiani. La gente del posto ci ha supportato nell'introdurre una cucina che non avevano mai provato prima". La famiglia statunitense si è integrata con i cittadini, che hanno accolto con successo la nuova avventura nella ristorazione.

Leggi anche Dal giardinaggio alle creme corpo, il nuovo brand di Meghan Markle vende proprio tutto