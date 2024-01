Il primo bistrot per cani e gatti dove creare menù personalizzati per i cuccioli Volete fare un piccolo regalo goloso al vostro cucciolo? A Napoli è arrivato il primo bistrot d’Italia per cani e gatti dove è possibile creare un intero menù personalizzato per i vostri amici a quattro zampe: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Siete alla ricerca di un’idea originale per rendere il vostro animale domestico ancora più felice e soddisfatto? Potreste puntare su una “coccola commestibile” fatta su misura per lui, perfetta per fargli un piccolo regalo ma senza rinunciare alla sua salute. A Napoli ha aperto il primo Pet Bistrot d’Italia, un ristorante-pasticceria da asporto pensato per i cani e per i gatti dove, oltre a poter creare dei piatti personalizzati, si avrà anche la possibilità di affidarsi a un nutrizionista animale per dare vita a un preciso menù personalizzato per il cucciolo. Ecco come è nato il progetto e in che modo viene creato il menù fatto su misura per il proprio “amico a quattro zampe”.

Perché preferire il cibo fresco ai croccantini

Si chiama Pet Bistrot ed è il primo ristorante-pasticceria da asporto per cani e gatti nato in Italia. Ad aver ideato il progetto è stato il napoletano Saverio Capasso in collaborazione con Ciro Perrella: da sempre appassionato di zoologia, ha coniugato le sue conoscenze sui cani e sulla cucina seguendo un trend in crescita, quello di curare l’alimentazione dei propri cuccioli. “L’alimentazione dei nostri animali domestici sta cambiando, sono sempre di più i veterinari che sconsigliano la somministrazione di croccantini e scatolette, preferendo cibi più sani e freschi di cui si conosce l’origine”, ha dichiarato l’imprenditore. Avvalendosi della consulenza di esperti del settore nutrizione animale, ha dunque dato vita a un vero e proprio bistrot per cani e gatti dove ogni dettaglio ricorda il mondo dei cuccioli, basti pensare al fatto che il locale è a forma di cuccia, mentre il bancone riproduce un vero e proprio osso.

Il locale a forma di cuccia

Come si crea il menù personalizzato

Il locale offre 5 diversi menù sia per cani che per gatti: oltre a essere tutti approvati da nutrizionisti animali, vengono anche preparati in sede da uno chef (che punta esclusivamente sulla cottura a vapore), mentre per quanto riguarda il packaging, tutto viene messo sottovuoto per preservare la freschezza e le proprietà organolettiche degli ingredienti.

Uno dei menù di Pet Bistrot

Tramite il sito e l’account social il cliente non solo ha la possibilità di ordinare il cibo per il proprio cucciolo "a distanza", può anche compilare una scheda conoscitiva del suo amico a 4 zampe e usufruire di ricette personalizzate in base a taglia, peso, età o in base a particolari esigenze come obesità, allergie e malattie. Naturalmente la preparazione del pasto seguirà sempre le indicazioni del veterinario. Sia per i cani che per i gatti vengono offerti piatti a base di carne di maiale, merluzzo, verdure ma anche delle alternative no-carb. Non mancano biscotti, torte di compleanno personalizzabili e un vasto assortimento di pasticceria, dai cannoli con ricotta e bacon ai gelati, fino ad arrivare al babà con brodo di carne: insomma, c’è davvero tutto in necessario per far leccare i baffi al proprio cucciolo.