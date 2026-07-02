Da ex canapificio a ristorante contemporaneo: Raraterra è l’esperienza culinaria da provare a Napoli
In giro per l'Italia esistono delle realtà culinarie davvero uniche nel loro genere sia per la proposta gastronomica offerta che per le location suggestive trasformate in ristoranti gourmet. È il caso di Raraterra, nato dall'idea di Angelo Cesaro e Gio Nardi, due imprenditori napoletani che, dopo un'esperienza decennale nel mondo dell'intrattenimento food e beverage, hanno deciso di dare vita a un progetto contemporaneo, ricercato e fortemente legato al territorio. La particolarità del locale? Ha preso il posto di un ex canapificio industriale a Frattamaggiore, in provincia del capoluogo partenopeo: ecco tutti i dettagli.
Come è stato restaurato l'ex canapificio
Tra l'800 e il ‘900 Frattamaggiore è stata uno dei principali poli italiani per la produzione e la lavorazione della canapa, una filiera strategica per lo sviluppo dell'economia del territorio e dell'industria tessile e navale (la canapa veniva utilizzata soprattutto per la produzione di corde e manufatti).
Raraterra nasce proprio da un ex canapificio ristrutturato ma il progetto intende andare oltre il semplice recupero architettonico, vuole celebrare la forte identità locale con un'esperienza iper contemporanea. A curare l'intervento sull'ex canapificio è stato lo studio FADD Architects, che ha voluto conservare gli elementi esistenti iconici come le murature in mattoni faccia vista, le pietre naturali e ii rivestimenti dai toni caldi.
Il risultato? Il mood industriale è rimasto intatto e ha reso gli ambienti intimi, domestici, accoglienti. Il punto forte del locale è l'ampio giardino esterno fatto di pedane in legno, pergolati e aree immerse nel verde, dove ci si può godere una cena in modo libero e sensoriale. Non manca l'orto di erbe officinali, tutte utilizzate in cucina, essenziale per rafforzare ulteriormente il legame tra ambiente e proposta gastronomica.
Quanto costa una cena "nonstrana" a Raraterra
Di fronte una simile filosofia, è chiaro che l'idea dei fondatori Angelo Cesaro e Gio Nardi era quella di andare oltre la semplice cucina, creando un legame profondo tra piatti, spazio e racconto. La proposta gastronomica, dunque, non poteva che essere "nonstrana", ovvero senza eccessi formali, che privilegia la leggibilità, la materia prima e la tradizione locale.
I piatti di Raraterra sono delle reinterpretazioni delle ricette tradizionali, raccontano una Campania contemporanea ma senza forzature creative o derive nostalgiche. A farla da padrone sono gli ingredienti stagionali e l'attenzione al territorio che, mixati con tecniche moderne e accostamenti attuali, danno vita a delle selezioni insolite e gustose. Per l'estate 2026, ad esempio, sono entrate nel menù delle linguine con catalana di astice, sedano, pomodori e cipolle rosse marinate, una rilettura di uno dei grandi classici del Mediterraneo, di cui è stata esaltata la forte personalità.
Quali sono i prezzi? Si parte da una media di 12 euro per un antipasto, si passa a 18-20 euro per un primo tradizionale e si arriva a 28-30 euro per un secondo a base di pesce. La carta dei vini? Si muove tra Campania, Francia, Croazia, Spagna e Austria, proponendo una selezione ampia e trasversale adatta a ogni gusto.