Da ex canapificio a ristorante contemporaneo: Raraterra è l’esperienza culinaria da provare a Napoli

Si chiama Raraterra ed è un ristorante contemporaneo costruito in ex canapificio industriale a Frattamaggiore, in provincia di Napoli: ecco perché è l’esperienza culinaria da provare.

In giro per l'Italia esistono delle realtà culinarie davvero uniche nel loro genere sia per la proposta gastronomica offerta che per le location suggestive trasformate in ristoranti gourmet. È il caso di Raraterra, nato dall'idea di Angelo Cesaro e Gio Nardi, due imprenditori napoletani che, dopo un'esperienza decennale nel mondo dell'intrattenimento food e beverage, hanno deciso di dare vita a un progetto contemporaneo, ricercato e fortemente legato al territorio. La particolarità del locale? Ha preso il posto di un ex canapificio industriale a Frattamaggiore, in provincia del capoluogo partenopeo: ecco tutti i dettagli.

Come è stato restaurato l'ex canapificio

Tra l'800 e il ‘900 Frattamaggiore è stata uno dei principali poli italiani per la produzione e la lavorazione della canapa, una filiera strategica per lo sviluppo dell'economia del territorio e dell'industria tessile e navale (la canapa veniva utilizzata soprattutto per la produzione di corde e manufatti).

Raraterra

Raraterra nasce proprio da un ex canapificio ristrutturato ma il progetto intende andare oltre il semplice recupero architettonico, vuole celebrare la forte identità locale con un'esperienza iper contemporanea. A curare l'intervento sull'ex canapificio è stato lo studio FADD Architects, che ha voluto conservare gli elementi esistenti iconici come le murature in mattoni faccia vista, le pietre naturali e ii rivestimenti dai toni caldi.

Raraterra

Il risultato? Il mood industriale è rimasto intatto e ha reso gli ambienti intimi, domestici, accoglienti. Il punto forte del locale è l'ampio giardino esterno fatto di pedane in legno, pergolati e aree immerse nel verde, dove ci si può godere una cena in modo libero e sensoriale. Non manca l'orto di erbe officinali, tutte utilizzate in cucina, essenziale per rafforzare ulteriormente il legame tra ambiente e proposta gastronomica.

Raraterra

Quanto costa una cena "nonstrana" a Raraterra

Di fronte una simile filosofia, è chiaro che l'idea dei fondatori Angelo Cesaro e Gio Nardi era quella di andare oltre la semplice cucina, creando un legame profondo tra piatti, spazio e racconto. La proposta gastronomica, dunque, non poteva che essere "nonstrana", ovvero senza eccessi formali, che privilegia la leggibilità, la materia prima e la tradizione locale.

Raraterra

I piatti di Raraterra sono delle reinterpretazioni delle ricette tradizionali, raccontano una Campania contemporanea ma senza forzature creative o derive nostalgiche. A farla da padrone sono gli ingredienti stagionali e l'attenzione al territorio che, mixati con tecniche moderne e accostamenti attuali, danno vita a delle selezioni insolite e gustose. Per l'estate 2026, ad esempio, sono entrate nel menù delle linguine con catalana di astice, sedano, pomodori e cipolle rosse marinate, una rilettura di uno dei grandi classici del Mediterraneo, di cui è stata esaltata la forte personalità.

Raraterra

Quali sono i prezzi? Si parte da una media di 12 euro per un antipasto, si passa a 18-20 euro per un primo tradizionale e si arriva a 28-30 euro per un secondo a base di pesce. La carta dei vini? Si muove tra Campania, Francia, Croazia, Spagna e Austria, proponendo una selezione ampia e trasversale adatta a ogni gusto.