Cos’è l’uphill e perché sempre più sciatori preferiscono sciare in salita

A cura di Arianna Colzi

La stagione dello scii ogni anno fa registrare nuove tendenze. Earning the curves, così chiamano negli Stati Uniti l'ultimo trend in fatto di sci. Il termine, che in italiano significa"guadagnarsi le curve", deriva dallo sci di fondo e sta a indicare una tecnica di sci denominata uphill, ovvero sciare in salita senza utilizzo di impianti di risalita o mezzi meccanizzato. Nell'uphill l'unica cosa che conta è la forza: si tratta di una tecnica da praticare su piste incontaminate e non su quelle tradizionali. Non ha un corrispettivo preciso con una disciplina già esistente, è una via di mezzo tra sci di fondo e lo sci alpinismo. Anzi come scrive la Cnn in un articolo scritto da Terry Ward, "lo sci di fondo e lo sci alpino sono versiono dell'uphill". Negli Stati Uniti, in particolare, si sta sviluppando un nuovo trend legato all'uphill più legato al fitness invece che agli sport estremi.

Perché l'uphill sta conquistando gli sciatori americani

L'uphill ormai è diventato un buon allenamento da fare all'aria aperta sulle piste innevate, ancor meglio se gli impianti di sci non hanno aperto per la giornata. Le aree sciistiche che consentono di sciare in salita, con percorsi designati e orari in cui sciatori, escursionisti e ciaspolatori possono fare uphill, sono aumentate di quasi un terzo nell'ultimo decennio negli Stati Uniti. Secondo le statistiche della National Ski Areas Association, un'associazione di categoria per proprietari e gestori di aree sciistiche che rappresenta oltre 300 stazioni alpine negli Stati Uniti.

Un rapporto di fine stagione della National Ski Areas, un'associazione che raccoglie proprietari e gestori di impianti sciistici, mostra che il 65% dei comprensori ha consentito di sciare in salita durante la stagione 2023/24, rispetto al 33% circa del 2013/14.

Le ore di salita, i percorsi e i costi variano a seconda della località. In alcune stazioni sciistiche, sciare in salita a è consentito solo prima e dopo il normale orario di apertura del comprensorio, mentre in altre può essere consentito durante l'orario di apertura. Per esempio CNN menziona la stazione sciistica di Steamboat che consente l'accesso per fare uphilling prima delle 9.00 e dopo le 16.30 con l'acquisto di un bracciale da 39 dollari, acquistabile online dopo aver guardato un video sulla sicurezza e aver firmato una liberatoria. Per molti sciatori, poi, l'uphill è un ottimo modo per stare all'aria aperta senza spendere troppi soldi

Dove fare uphill in Italia

Sciare in salita o fare uphill è molto simile allo scialpinismo e allo sci di fondo, come accennato sopra. Dunque si può fare spesso anche negli impianti dove si pratica sci di fondo, come per esempio tra la Valle d'Aosta e il Piemonte, dove da Aymavilles con Pointe de la Pierre passando per Cheneil e Chamois. Anche nei comprensori come Madonna di Campiglio/​Pinzolo, delle Alpe di Siusi e in Val Gardena è possibile praticare questa disciplina.