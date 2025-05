video suggerito

Cosa fare alla Festa della Mamma: spa e relax per trascorrere il tempo insieme Il prossimo 11 maggio si celebra la Festa della Mamma ma non sapete ancora cosa regalare alla persona più importante della vostra vita? Dite addio ai soliti doni materiali, è arrivato il momento di dare spazio alle esperienze: ecco le idee a cui ispirarsi.

A cura di Valeria Paglionico

Domenica 11 maggio 2025 si celebra la Festa della Mamma, la ricorrenza dedicata alla maternità e all'amore incondizionato che solo una madre riesce a provare. Quale regalo fare alla persona più importante della propria vita? Dite addio ai soliti doni materiali che il più delle volte finiscono nell'immondizia, è arrivato il momento di dare spazio alle esperienze memorabili. Niente più creme corpo, profumi, abiti alla moda o accessori per la casa, quest'anno per essere "sul pezzo" va organizzata una giornata in compagnia della propria mamma alla Spa, all'aria aperta o a un evento a tema: ecco tutte le idee a cui ispirarsi.

Festa della Mamma in Spa

Il regalo perfetto per la Festa della Mamma? Una giornata in Spa, così da trascorrere del tempo con lei all'insegna del benessere e del totale relax. Tra bagni in piscine termali, saune e docce emozionali, si avrà la possibilità di condividere dei momenti davvero speciali, rendendo la ricorrenza indimenticabile. Sono moltissime le strutture che offrono delle esperienze a tema, basta solo andare alla ricerca della propria preferita.

De Montel – Terme Milano

Degli esempi? De Montel – Terme Milano fonde creatività e benessere con il Fluuido Laboratory, un laboratorio di ceramica allestito nel parco termale, dove ci si può dare a rituali rilassanti e masterclass esclusive.

Gnollhof – Mystic Place Dolomites

Il retreat Gnollhof – Mystic Place Dolomites, nel cuore della Valle Isarco, offre invece un rifugio autentico dove dedicare del tempo a se stessi per ascoltarsi, rigenerarsi, lasciarsi coccolare, mentre la Masseria AuraTerrae a Polignano a Mare, Puglia, propone un pacchetto per due all'insegna degli spazi verdi, del mare e del buon cibo, il tutto provando anche una sauna a botte panoramica.

AuraTerrae

Passeggiate all'aria aperta

Per le mamme che amano il contatto con la natura l'ideale è organizzare una passeggiata all'aria aperta o un percorso di trekking. Si può scegliere un sentiero panoramico, un parco cittadino, un lungomare o un bosco verdeggiante, l'importante è armarsi di abiti comodi, sneakers e accessori tecnici, così da evitare ogni tipo di inconveniente legato a stanchezza e sudore lungo il percorso. Certo, a fine giornata si sentirà un tantino di stanchezza, ma in compenso si ricorderà per sempre l'esperienza wild mamma-figlia/o.

Sessione di shopping

Quale migliore occasione della Festa della Mamma per darsi allo shopping? Al posto di comprare i soliti regali (che di solito vengono lasciati nell'armadio o addirittura riciclati), si può organizzare una giornata all'insegna delle spese pazze con la propria madre, magari andando anche alla ricerca del dono perfetto sotto la sua attenta consulenza. Sebbene a primo impatto possa sembrare un'esperienza che si può ripetere in qualsiasi momento dell'anno, in verità si rivelerà perfetta per movimentare la giornata di festa. In quanti trasformeranno l'idea in una tradizione da ripetere ogni anno?

Experience a tema in città

L'ultima spiaggia per rendere indimenticabile la Festa della mamma? Andare alla ricerca di esperienze a tema organizzate in giro per la propria città. A Milano, ad esempio, Sephora Italia ha ideato The Fragrance Line, un viaggio all'insegna dei profumi a bordo di un tram milanese nel cuore della città, a Napoli viene organizzato il Bimbabici, ovvero una passeggiata in bicicletta per famiglie, mentre a Roma viene organizzato il Mercatino di Officine Creative Market a Villa Mercadante ma in una esclusiva edizione "Mother's Days". Insomma, le possibilità per celebrare con un'idea speciale la propria mamma sono davvero infinite: dite addio, dunque, ai soliti regali materiali, un'esperienza "di coppia" sarà sicuramente più apprezzata e soprattutto memorabile.

The Fragrance Line