Cosa aspettarsi dalla Biennale d’Arte di Venezia 2022: tutte le informazioni utili per vedere la mostra È stata presentata la 59. Esposizione Internazionale d’Arte che si terrà alla Biennale di Venezia dal 23 aprile al 27 novembre 2022 a cura di Cecilia Alemani: ecco tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Clara Salzano

Il Padiglione centrale de La Biennale di Venezia

"Un mondo magico nel quale la vita viene costantemente reinventata attraverso il prisma dell’immaginazione e nel quale concesso cambiare, trasformarsi, diventare altri da sé", è questo quello che Cecilia Alemani, curatrice della 59. Esposizione Internazionale d’Arte vuole realizzare alla Biennale di Venezia. Così ieri è stata presentata la Biennale d'Arte 2022 dal titolo "Il latte dei sogni", che si terrà da sabato 23 aprile a domenica 27 novembre 2022.

Uno dei manifesti de La Biennale d’Arte 2022 dal titolo Il latte dei sogni

Perché "Il Latte dei sogni" è il titolo della Biennale d'Arte 2022

Il titolo della 59. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia prende si ispira al libro di favole della scrittrice surrealista Leonora Carrington. Nel libro creature mutanti, le stesse che la scrittrice disegnava sulle pareti da bambina, cambiano forma da umano a naturale e al meccanico per vivere nel mondo. Ad interpretare questo tema sognante della più importante mostra di arte al mondo ci saranno 213 artiste e artisti provenienti da 58 nazioni. È proprio dal dialogo con gli artisti selezionati che la curatrice Cecilia Alemani ha maturato la visione della Mostra che vuole essere l'occasione per interrogarsi su vari interrogativi: "Come sta cambiando la definizione di umano? Quali sono le differenze che separano il vegetale, l’animale, l’umano e il non-umano? Quali sono le nostre responsabilità nei confronti dei nostri simili, delle altre forme di vita e del pianeta che abitiamo? E come sarebbe la vita senza di noi?", spiega Alemani, "Questi sono alcuni degli interrogativi che fanno da guida a questa edizione della Biennale Arte, la cui ricerca si concentra in particolare attorno a tre aree tematiche: la rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi; la relazione tra gli individui e le tecnologie; i legami che si intrecciano tra i corpi e la Terra".

Una delle opere in mostra alla Biennale d’Arte 2017

Come è strutturata la 59. Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia

La mostra sarà articolata dall'Arsenale ai Giardini con 1433 opere e tanti oggetti e installazioni disseminati come memorabilia. Alla mostra si vanno ad aggiungere anche.cinque piccole esposizioni tematiche al Padiglione Centrale e alle Corderie che saranno concepite come delle capsule del tempo e forniranno l'occasione per approfondire e riflettere sulle diverse relazioni tra le cose. L'obiettivo della Mostra è quello di immaginare nuove armonie e interazioni perché la Biennale d'Arte 2022 non sarà una mostra sulla pandemia ma né il risultato. Posticipata infatti di un anno, evento accaduto solo in occasione della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, la 59. Esposizione Internazionale d’Arte è maturata durante la pandemia e di conseguenza era inevitabile che ne registrasse gli effetti. Con la Biennale d'Arte di Venezia gli artisti hanno provato a pensare a nuove forme di coesistenza per dare vita ad una mostra che supera le epoche storiche e le vicende del presente. Eugenio Viola sarà infine il curatore del padiglione Italia dove saranno esposte le opere di 26 artisti italiani.