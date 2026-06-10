Copenaghen rilancia il programma CopenPay: pasti e mostre gratis per i turisti responsabili che fanno buone azioni in città

Il programma lanciato nel 2024 ha avuto successo ed è stato quindi riproposto, dal 22 giugno 2026 e per tutto l’anno: un modo per incentivare i turisti.

Copenaghen

Copenaghen è una città amatissima e che gode di ottima fama. Si è classificata al primo posto nell'Happy City Index 2026: è la città più felice del mondo. Non solo: è anche tra le più vivibili, al primo posto nell'Economist Intelligence Unit Global Liveability Index 2025. Qui i turisti sono i benvenuti: chi si reca nella capitale danese lo fa per conoscere da vicino le sue tradizioni, la sua cultura, per respirare la sua atmosfera magica e tranquilla, perfetta per staccare davvero la spina e prendersi una pausa dalla quotidianità, dal caos. Proprio per incentivare i turisti a visitare Copenaghen, ma a farlo nel pieno rispetto del posto, torna il programma CopenPay.

È un programma di premi turistici, che sarà lanciato il 22 giugno come piattaforma permanente, attiva quindi tutto l'anno: consentirà ai visitatori di guadagnare premi ed esperienze per le loro buone azioni in città. Qualcosa di simile esiste anche in altri Paesi europei, in Nord America e Australia. "CopenPay di Copenaghen offre ai turisti un nuovo modo per interagire con la città in modo positivo" ha commentato Rikke Holm Petersen, Direttore del Comportamento presso Wonderful Copenhagen. L'iniziativa pilota, lanciata per la prima volta nel 2024, ha avuto molto successo. È stata nominata una delle migliori invenzioni del mondo da parte della rivista TIME.

Copenaghen

La logica di base è semplice: è stuzzicare il turista con la promessa di un regalo, che viene fornito solo dimostrandosi rispettosi ed educati. In questo modo, quindi dietro ricompensa, si è particolarmente motivati a comportarsi bene. Sette partecipanti su dieci hanno dichiarato di aver cambiato le proprie abitudini una volta tornati a casa, in un'indagine dell'agenzia di analisi Maple. È la dimostrazione della valenza positiva dell'iniziativa, che evidentemente stimola a migliorarsi anche al di là dell'esperienza di viaggio in sé.

Copenaghen

Ma quali sono le ricompense pensate per i turisti virtuosi e cosa devono fare per ottenerle? I visitatori vengono premiati partecipando a una serie di attività in giro per la città: si va dal raccogliere rifiuti allo spostarsi in bicicletta, fino al riciclo di vestiti usati. In cambio si può ricevere un pasto, l'accesso a concerti., sconti su eventi culturali. In fondo si vince da entrambe le parti. Coinvolgendo attivamente i turisti sul territorio, questi si sentono parte integrante della società: una società che, a sua volta, ricambia offrendo la possibilità di fare esperienze da ricordare, che si tratti di una mostra o una serata di musica dal vivo.

Essendo Copenaghen una città molto attenta all'ambiente, l'iniziativa premia anche i visitatori che scelgono di arrivare in treno piuttosto che in aereo. In cambio vengono forniti una serie di incentivi come il noleggio gratuito di biciclette e lezioni di ciclismo, essenziali per un soggiorno green. Copenaghen ha più biciclette che residenti e quasi 400 km di piste ciclabili dedicate: quasi la metà si sposta con questo mezzo sia per lavoro che per studio. È la prassi. Ci sono premi anche per i turisti che arrivano con veicoli elettrici: parcheggi gratuiti e sconti sulla ricarica durante il loro soggiorno. Secondo i dati, grazie a CopenPay c'è stato un aumento del 59% nel noleggio di biciclette tra i partecipanti e durante la fase pilota sono stati raccolti 1.200 kg di rifiuti dai canali.