Come raggiungere Parigi senza aereo dall’Italia: dove partono i treni e in quanto tempo si arriva Sono ripartiti i collegamenti Milano – Parigi di Frecciarossa, per spostarsi tra Italia e Francia in treno come alternativa all’aereo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

Parigi si è fatta ancora più vicina. Ora, infatti, è possibile raggiungere la romantica capitale francese dall'Italia anche senza aereo. Per la gioia dei più paurosi, di chi soffre di aerofobia e di chi non ama volare per qualunque motivo, c'è ora la possibilità di usufruire della comodità del treno. È infatti stata riattivata la tratta ferroviaria Milano-Parigi. Il Frecciarossa era fermo dall’agosto 2023 a causa di una frana nella valle della Maurienne. Il treno Alta Velocità impiega meno di 7 ore per collegare le due città. Ma i fan dei viaggi on the road più avventurosi e ovviamente più lunghi, possono considerare anche di raggiungere Parigi in automobile.

Dove partono i treni per Parigi dall'Italia: le tratte e le fermate

Sono ripartiti i collegamenti Milano – Parigi di Frecciarossa. Ci saranno quattro corse al giorno (due andata, due ritorno) con quattro fermate intermedie: Lione, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx, Torino e una capienza di 1.840 posti complessivi messi a disposizione ogni giorno. Nello specifico:

partenza da Milano alle 6:25, arrivo a Parigi alle 13:22

partenza da Milano alle 15:53, arrivo a Parigi alle 22:37

partenza da Parigi alle 7:30, arrivo a Milano alle 14:07

partenza da Parigi alle 15:18, arrivo a Milano alle 22:07

In quanto tempo si arriva a Parigi in treno dall'Italia

Il treno che collega il capoluogo lombardo e la capitale francese ha un tempo di percorrenza di circa 7 ore. A questo treno si aggiungerà poi dal 15 giugno 2025 anche il collegamento in Frecciarossa tra Parigi e Marsiglia, con quattro corse giornaliere da 3 ore e 20 minuti. Il treno collegherà la stazione Parigi-Gare-de-Lyon e la stazione Saint-Charles con fermate intermedie a: Lione Saint-Exupéry, Avignone, Aix-en-Provence, Marsiglia Saint-Charles.

Arrivare a Parigi in auto dall'Italia: i consigli di viaggio

Sono due le vie principali per arrivare a Parigi in automobile: attraversando il traforo del Monte Bianco o via traforo del Frejus. I due percorsi sono pressoché equivalenti in termini di ore e di costi. L'alternativa è costituita dai passi alpini del Moncenisio o del Monginevro, che se da un lato permettono di risparmiare il costo del traforo, dall'altro fanno allungare il tempo di percorrenza. Esiste anche l'alternativa della Funivia dei Ghiacciai: si prende a Courmayeur e porta a Chamonix, per poi proseguire in automobile fino a Parigi. Infine si può optare per la Svizzera.

Quante ore di auto ci vogliono per raggiungere Parigi

Dalle principali città italiane i dettagli di percorrenza sono:

Torino – Parigi: tempo 7h 33 circa – Km 722

Roma – Parigi: tempo 13h 38 circa – Km 1427

Verona – Parigi: tempo 9h 43 circa – Km 1002

Napoli – Parigi: tempo 15h 16 circa – Km 1616

Milano – Parigi: tempo 8h 30 circa – Km 852