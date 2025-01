video suggerito

Treno Alta Velocità Milano-Parigi, al via la vendita dei biglietti: quando parte, orari e frequenza A partire dal 1° aprile torna il treno Tgv Alta Velocità che in meno di 7 ore collega Milano e Parigi. La tratta risultava sospesa da oltre un anno a causa di una frana nella Valle della Maurienne. I biglietti per le 4 corse giornaliere partono dai 35 euro e sono già acquistabili attraverso i canali di rivendita di Trenitalia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Parigi torna a portata di treno: il collegamento ferroviario che unisce Milano alla capitale francese sarà di nuovo operativo a partire dal 1° Aprile 2025, dopo essere rimasto bloccato dall'agosto 2023 a causa di una frana nella Valle della Maurienne. Il Tgv Alta Velocità Milano-Parigi farà quattro corse giornaliere andata e ritorno (Milano-Parigi alle 6:25 e alle 15:53, Parigi-Milano alle 7:30 e alle 15:16), con un tempo di percorrenza pari a circa sette ore. Fermerà a Lyon Part Dieu, Chambery-Challes-Les-Eaux, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino Porta Susa. I biglietti partono dai 35 euro e sono acquistabili dal 21 gennaio sui canali di vendita di Trenitalia.

Quando parte il Treno Tgv Milano-Parigi, le date

I collegamenti della linea ferroviaria tra Milano e Parigi attraverso il treno ad alta velocità Frecciarossa riprenderanno le regolari programmazioni dal 1° aprile 2024. La tratta risultava sospesa da fine agosto 2023, quando una frana nella Valle della Maurienne, nella zona della Savoia francese, aveva bloccato la percorrenza della linea.

Al via la vendita dei biglietti: prezzi e dove acquistarli

Il 21 gennaio è ricominciata la vendita dei biglietti del Tgv Alta Velocità Milano-Parigi, acquistabili attraverso i canali di Trenitalia. I prezzi variano in base al giorno di partenza e al livello di servizio (Executive, Business, Standard e Sala Meeting) e oscillano tra i 35 e i 199 euro. Per l'andata Milano-Parigi il martedì è il giorno nel quale i biglietti costano di meno, mentre le tariffe aumentano verso la fine della settimana. Per il ritorno Parigi-Milano, i cui prezzi partono dai 45 euro, i biglietti più economici sono quelli del martedì mentre le tariffe lievitano il lunedì.

Orari, fermate e frequenza del treno Tgv Milano-Parigi

Per il Frecciarossa diretto nella capitale francese, sono previste due andate e due ritorni quotidiani. Il treno partirà da Milano ogni giorno alle 6:25 (con arrivo a Parigi alle 13:22) e alle 15:53 (con arrivo alle 22:39). I ritorni da Parigi sono invece programmati alle 7:25 (arrivo a Milano alle 14:07) e alle 15:12 (arrivo a Milano alle 22:07). Le fermate intermedie saranno quelle diLyon Part Dieu, Chambery-Challes-Les-Eaux, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino Porta Susa.