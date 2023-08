Quanto durerà lo stop all’AV tra Milano e Parigi dopo la frana in Savoia, tutti i treni cancellati Ancora sospeso il collegamento ferroviario dell’alta velocità Italia-Francia: cancellati i treni Milano-Parigi da domenica 27 agosto a causa della frana in Savoia francesce provocata dal maltempo nel territorio della Maurienne. Lo stop dovrebbe durare fino a domenica 10 settembre. Ecco tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Resta sospeso ancora per diversi giorni il collegamento ferroviario tra Milano e Parigi. I treni dell'Alta velocità sono stati cancellati dopo la frana di grandi dimensioni causata dal maltempo nella giornata di domenica 27 agosto, avvenuta nel territorio della Maurienne, all’altezza del Comune di Freney, nella Savoia francese, non lontano dal tunnel del Frejus. Lo smottamento ha causato disagi al traffico autostradale e anche a quello dei treni che collegano Italia e Francia.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, alcune rocce si sarebbero staccate da un costone della montagna, facendo rotolare massi, terra e altri detriti a valle. Questi avrebbero colpito anche alcune auto senza, tuttavia, causare feriti o vittime. Domenica anche il ministro dei Trasporti francese, Clement Beaune, ha fatto sapere che il ritorno alla normalità dei servizi richiederà appunto diversi giorni e, secondo quanto segnala Trenitalia in un comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale, molti treni dell'Alta Velocità sulla tratta Milano – Modane – Parigi rimarranno cancellati fino a domenica 10 settembre.

Di seguito, l'elenco aggiornato dei treni Alta velocità Milano-Parigi cancellati per la frana in Savoia annunciati da Trenitalia:

• FR 9292 Milano Centrale (6:25) – Modane – Paris Gare de Lyon (13:22)

• FR 9281 Paris Gare de Lyon (7:30) – Modane – Milano Centrale (14:07)

• FR 9287 Paris Gare de Lyon (15:16) – Modane – Milano Centrale (22:07)

• FR 9296 Milano Centrale (15:53) – Modane – Paris Gare de Lyon (22:34)

In più, anche diversi percorsi stradali resteranno chiusi fino a domani, mercoledì 31 agosto. Sul sito di Anas, in un comunicato aggiornato al 29 agosto, si legge infatti che al momento in Lombardia, a causa di una frana al km 61,300, permane la chiusura della strada statale 470 della Val Brembana e del Passo San Marco, tra il chilometro 59,000 e il chilometro 72,000 lungo il versante Valtellinese e bergamasco.

La chiusura è stata prorogata fino al prossimo 31 agosto per consentire la pulizia del versante e la messa in sicurezza della statale. Sulla strada statale 36 Del Lago Di Como e Dello Spluga è stato chiuso il passo dello Spluga, sul versante svizzero, per frana. Mentre, in Piemonte, a seguito degli interventi per la messa in sicurezza sono tornate percorribili la statale 631 " di Valle Cannobina" a Cavaglio e la statale 21 "della Maddalena" in attraversamento del confine francese.