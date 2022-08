Clizia Incorvaia in vacanza: quanto costa l’hotel per la famiglia in alta quota Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro con il figlio Gabriele stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in montagna. Scopriamo dove si trovano e quanto costa il loro soggiorno in alta quota.

A cura di Clara Salzano

Clizia Incorvaia in vacanza

Clizia Incorvaia, dopo la vacanza al mare in Sicilia, si è spostata in montagna col compagno Paolo Ciavarro, il figlio della coppia Gabriele e Nina, la figlia della nota influencer avuta dall'ex marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Per le vacanze in alta quota Clizia Incorvaia e la famiglia hanno scelto la Val Ridanna in Alto Adige, nel cuore delle Alpi Breonie. Scopriamo qual è l'hotel del loro soggiorno e quanto costa una notte nell'albergo familiare.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro con il figlio Gabriele stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in montagna. Per il soggiorno familiare la coppia ha scelto una struttura idilliaca in posizione strategica nel cuore della Val Ridanna, a soli 10 km circa dalla città di Vipiteno. Si tratta del resort Erlebnisort Gassenhof 4 stelle lusso.

Il resort Erlebnisort Gassenhof**** S

Il resort Erlebnisort Gassenhof sorge in un paesaggio incantevole, circondato da diversi sentieri escursionistici e piste ciclabili per gli sport all'aria aperta d'estate. A poco distanza dalla struttura, nella zona di Vipiteno, si trovano tre aree sciistiche: Racines-Giovo, Monte Cavallo e Ladurns per chi desidera sciare in Alto Adige nella stagione invernale.

Clizia Incorvaia al Gassenhof

La nota influencer sta approfittando di questo soggiorno sulle Dolomiti per rilassarsi e godere dell'aria di montagna. Il resort Erlebnisort Gassenhof è un’oasi di benessere che offre agli ospiti una piscina esterna infinity da 20 metri, un vero e proprio regno delle saune con diverse saune, bagno turno, una sala relax panoramica e un mondo acquatico.

La piscina del Gassenhof

All'Erlebnisort Gassenhof sono disponibili diverse tipologie di alloggio dalle camere e suite allo chalet privato in una storica struttura di montagna. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si trovano un alloggio panoramico con vista mozzafiato sulla Val Ridanna.

La vista dall’hotel sulla Val Ridanna

Dalle immagini condivise sui social dall'influencer non è stato possibile individuare il tipo di alloggio del soggiorno di Clizia Incorvaia nel resort. Ad ogni modo una notte in una camera presso l'Erlebnisort Gassenhof in questo periodo non costa meno di 360 euro a notte.