Clizia Incorvaia lancia frecciatine agli haters: chi dice che una madre non possa fare foto così? Clizia Incorvaia con un audace costume-perizoma con maxi scollatura ha lanciato una frecciatina a chi è convinto che una madre debba rinunciare alla propria femminilità.

Clizia Incorvaia si è spostata dal mare alla montagna. L'influencer ha prima trascorso alcuni giorni in Sicilia: qui è anche avvenuto il Battesimo di Gabriele, il figlio avuto dal nuovo compagno Paolo Ciavarro. L'uomo è entrato nella sua vita dopo la fine del matrimonio con Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni, padre della piccola Nina. Terminata la permanenza la coppia e i due bambini si sono spostati sulle Dolomiti assieme alla madre di lui, Eleonora Giorgi. Quest'ultima finalmente può godersi i nipotini, visto che a causa di un contatto con un positivo al Covid aveva dovuto rinunciare al battesimo di Gabriele. Ora la famiglia si è riunita in località Selva di Val Gardena e sta trascorrendo le giornate tra gite, passeggiate, escursioni, alternando le attività all'aperto a momenti di relax in piscina e idromassaggio. Ma le foto in costume di Clizia Incorvaia a qualcuno non devono essere piaciute…

Si è prima donne e poi madri

Testimoniando sui social le sue vacanze e i suoi look balneari, Clizia Incorvaia deve aver ricevuto qualche spiacevole commento: non sarebbe di certo la prima a notare un accanimento dovuto al solo fatto di essere madre. È la stessa esperienza testimoniata più volte, per esempio, da Chiara Ferragni. L'imprenditrice ha spesso ricevuto parole cariche di odio, dovute al solo fatto di non aver rinunciato all'abbigliamento sexy e provocante da quando è diventata mamma di Leone e Vittoria. Come se l'abbigliamento la rendesse una madre negligente. I follower le hanno spesso consigliato di coprirsi di più e di evitare foto nuda; si è scatenato il putiferio per delle foto in lingerie provocante e qualcuno ha persino accusato Fedez di lasciarle troppa libertà. Critiche direttamente provenienti dal Medioevo insomma, da parte di persone convinte che un marito possa decidere sul corpo di una donna e che quest'ultima debba rinunciare alla propria femminilità dopo aver messo al mondo dei figli.

La situazione probabilmente si è ripetuta anche per Clizia Incorvaia, che è solita condividere sui social molto della sua quotidianità e anche dei suoi look, essendo un'appassionata di moda e tendenze. Anche durante i giorni in Sicilia ha condiviso uno scatto in topless con estrema naturalezza. Stavolta sulle Dolomiti le suo foto in costume non sono forse piaciute a qualcuno, a cui lei ha prontamente risposto mettendosi in posa in piscina con un audace costume intero-perizoma color argento, sgambato e con maxi scollatura sia sul décolleté che sulla schiena, ulteriormente impreziosito da un fiocco posteriore.

Qualcuno nei commenti ha proprio evidenziato che il compagno Paolo Ciavarro dovrebbe dirle qualcosa, proibirle di mostrarsi in queste vesti suoi social. Lei invece ha voluto lanciare a tutti questi haters una frecciatina ironica: perché una donna con figli non dovrebbe fare certe foto? In didascalia ha usato l'acronimo POV: significa Point Of View e sta ad indicare una tipologia di contenuto video o foto virale sui social, in cui si fa leva su stereotipi consolidati per evidenziare pensieri e comportamenti altrui. In questo caso, lo stereotipo è quello della madre che deve annullarsi come donna: esattamente quello che Clizia Incorvaia non ha alcuna intenzione di fare.