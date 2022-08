Clizia Incorvaia cambia look: mostra i “nuovi” capelli con le foto in topless Clizia Incorvaia si sta godendo le vacanze in Sicilia e ha approfittato di una giornata in piscina per rivelare il suo nuovo look. La cosa particolare è che lo ha fatto con delle sensualissime foto in topless.

A cura di Valeria Paglionico

Clizia Incorvaia sta vivendo un momento magico della sua vita: lo scorso marzo è diventata mamma per la seconda volta, ha messo al mondo Gabriele, figlio nato dalla relazione col fidanzato Paolo Ciavarro, e non potrebbe essere più felice. Questa è la sua prima estate col piccolino e, dopo aver celebrato il battesimo qualche settimana fa, ora si sta godendo le vacanze in famiglia nella sua amata Sicilia (anche con Nina, la figlia nata dal matrimonio finito con Francesco Sarcina). Quale migliore occasione di questa per cambiare hair look? La cosa particolare è che ha rivelato la nuova acconciatura con alcune foto in topless: ecco il risultato condiviso sui social.

Le foto di Clizia Incorvaia in topless

Clizia Incorvaia si sta godendo la sua prima estate da mamma bis, lo sta facendo in Sicilia in compagnia di Paolo Ciavarro e dei figli Nina e Gabriele, non esitando a documentare tutto sul profilo Instagram. Nelle ultime ore si è concessa un bagno in piscina e ha puntato tutto sulla Barbie Mania con un costume total pink. Dopo essersi scattata un selfie col compagno (con tanto di décolleté in primo piano), ha tolto il reggiseno a triangolo ed è rimasta in topless. Ha coperto il seno solo con i capelli lunghi, posando di spalle con il lato b in evidenza e indosso un micro tanga sgambatissimo. Chi direbbe mai che ha affrontato il secondo parto della sua vita solo 4 mesi fa?

Clizia Incorvaia con Paolo Ciavarro in bikini rosa

Clizia Incorvaia rivela il segreto dei suoi capelli

Al di là del topless, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la nuova acconciatura di Clizia. Se solitamente ha sfoggiato quasi sempre delle pieghe lisce o al massimo con i boccoli, ora ha cambiato registro. In vacanza ha puntato tutto su delle beach waves dall'effetto naturale, portandole sciolte e con la fila centrale. Nelle Stories ha poi spiegato il "segreto" del nuovo hair look scrivendo: "Messa in piega naturale = risultato delle trecce sciolte". Il più grande fan di questa chioma inedita? Paolo Ciavarro, che non ci ha pensato su due volte a dichiarare che la compagna in questa versione lo fa impazzire ancora di più del solito.

