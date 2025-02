Cinque destinazioni da visitare di notte: perché il “nocturism” è la tendenza travel del 2025

video suggerito

L'aurora boreale in Islanda

Il nocturism è destinato a diventare una delle tendenze di viaggio più popolari del 2025. Se da diversi anni sono in molti a decidere la destinazione di un viaggio in base agli eventi, ai festival musicali oppure ai concerti. In questo 2025, almeno secondo Booking, il nocturism – ossia l'interesse per i cieli notturni da ammirare in zone particolari e suggestive in giro per il mondo – è destinato a diventare uno dei principali motivi dietro la scelta di una meta di viaggio. Su 27mila viaggiatori che hanno partecipato al sondaggio, due terzi hanno dichiarato di aver preso in considerazione destinazioni o tipologie di viaggio che hanno a che fare con il nocturism. Tra le esperienze citate troviamo lo starbathing, letteralmente "bagno di stelle", ossia sdraiarsi per guardare il cielo stellato, oppure visitare le "darker sky destinations", cioè i luoghi in cui il cielo di notte è particolarmente scuro e consente di godersi una vista nitida sul cielo stellato. Secondo Stephanie Vermillon, scrittrice, l'eclissi solare di aprile 2024 o il boom di aurore boreali hanno contribuito ad aumentare questa tipologia di turismo legato alla contemplazione dei cieli stellati. Oltre ai cieli, poi, di notte le città mostrano un altro lato da scoprire e sono sempre più diffusi i safari notturni. Scopriamo cinque destinazioni da visitare seguendo il trend nocturism.

Le aurore boreali in Islanda

L'Islanda è la terra ideale per chi vuole godersi il panorama dell'aurora boreale. Durante la stagione dell'aurora boreale (da settembre ad aprile), gli spettacoli notturni attraversano il cielo per più di 100 notti, a patto che il cielo sia sgombro di nuvole. Le aurore boreali possono essere viste a occhio nudo, anche se molti fotografi creano immagini meravigliose utilizzando lunghe esposizioni con le macchine fotografiche. Assistere all'aurora di solito significa indossare in abiti pesanti e aspettare per ore su una collina o un ghiacciaio, lontano da città e paesi. Ma c'è un'alternativa più calda: rilassarsi nelle piscine riscaldate naturalmente dove l'acqua supera i 38 gradi è un'ottima soluzione per chi visita l'Islanda ma non vuole rinunciare al comfort.

Partecipare al festival Up Helly Aa in Scozia

Le isole Shetland sono il luogo che ogni anno ospita il Festival Up Helly Aa, in Scozia. Tuttavia le isole sono anche geograficamente e culturalmente vicine alla Scandinavia. Il festival annuale Up Helly Aa, che si svolge l'ultimo martedì di gennaio nella capitale delle Shetland, Lerwick, è uno spettacolo all'aperto che celebra l'eredità germanica e norrena. I vichinghi, ossia i guerrieri norreni entrati nell'immaginario collettivo si sono stabiliti qui durante l'VIII e il IX secolo e vissero come agricoltori. L'evento al centro del Festival è una fiaccolata portata avanti da mille uomini vestiti in abiti tradizionali. Un ottimo modo per scoprire le tradizioni del posto senza soffermarsi alle attrazioni di massa.

Il festival Up Helly Aa in Scozia

Visitare i mercati notturni di Taiwan

Taiwan è consigliata dalla BBC, invece, come destinazione per gli amanti del nocturism per via dei suoi mercati notturni. Bancarelle, vapore e fumo provengono dai cento mercati notturni sparsi in tutto il Paese: i xiaochi, ossia gli spuntini, attraggono turisti e residenti che visitano i mercati per sperimentare questi prodotti. Molti mercati sono aperti dal tardo pomeriggio fino alle prime ore del mattino o addirittura all'alba, ma sono particolarmente affollati quando i templi locali terminano le loro funzioni. I mercati notturni di solito hanno un tempio storico all'interno del mercato o proprio accanto si vendono merci e snack. Con il tempo, poi, sono cresciuti fino a diventare quello che sono oggi. La gente si reca lì dopo la funzione per stare insieme e mangiare. Nella capitale Taipei ci sono più di 30 mercati notturni, tra cui il mercato notturno di Shilin, il più grande e il più popolare, e il mercato notturno di Raohe, uno dei più antichi di Taipei, la capitale, sorto nel 1987.

Un mercato notturno di Taiwan

Osservare le stelle del deserto ad Atacama, in Cile

Il deserto Atacama, nel Cile settentrionale, è il deserto più arido della Terra. Con altezze elevate e una media di 300 notti limpide e prive di nuvole all'anno, è una località frequentata dagli astronomi professionisti.

Atacama ha il cielo notturno più limpido mai visto. Per questo negli ultimi anni sono sorte diverse esperienze intorno all'osservazione delle stelle. Tra tour fotografici e sessioni di "archeoastronomia", il deserto di Atacama è perfetto per godersi un cielo stellato.

Il deserto di Atacama di notte

Fare un safari notturno in Zambia

Partecipare a un safari notturno è l'attività ideale per chi ama la natura incontaminata e gli animali. La notte è il momento in cui molte creature sono più attive, soprattutto i predatori come i leoni e i leopardi, che spesso riposano durante il giorno. La BBC consiglia di recarsi in Zambia per vivere questo tipo di sperienza. "Lo Zambia offre moltissime opportunità di safari notturno grazie al South Luangwa National Park, al Lower Zambezi National Park e al Kafue National Park (il più antico e più grande parco nazionale dello Zambia) per le possibilità che offrono di vedere grandi felini, elefanti e altre creature straordinarie", racconta la scrittrice Stephanie Vermillon alla BBC.

Un momento di un safari in Zambia