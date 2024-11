Dove e quando vedere l’Aurora Boreale nel 2024-25: cinque posti per ammirarla

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

L'aurora boreale

L'aurora boreale è uno degli spettacoli naturali più incredibili da ammirare. Secondo gli esperti, tra la fine del 2024 e il 2025 sarà più facile ammirare questo fenomeno ottico naturale che oscilla tra il verde e l'azzurro, passando tra il rosso e il viola. La probabilità di ammirare questo spettacolo – visibile soprattutto in Paesi come la Norvegia, la Lapponia, il Canada, la Svezia – è legata ai cicli solari, dalla durata totale di 11 anni. Nel 2024/2025, almeno fino a marzo, il ciclo solare attualmente in essere raggiungerà il picco di attività, con la possibilità che si manifestino 220 macchie solari, da cui dipendono l'aurora boreale: per questo motivo le aurore boreali aumenteranno e saranno di conseguenza più visibili.

Qual è il periodo migliore dell'anno per vedere l'aurora boreale

Per vedere l'aurora boreale è importante anche scegliere il momento giusto, ovvero da settembre a marzo. Il buio in questi mesi occupa la maggior parte del giorno e dunque è più facile poter ammirare questo spettacolo incredibile. C'è anche un orario ideale per godere a pieno di questo fenomeno magnifico: tra le 18 e le 2 di notte è sicuramente la fascia migliore per vedere l'aurora boreale.

Quali sono i posti dove vedere l'aurora boreale nel 2024/2025

Tra i Paesi dov'è possibile vedere l'aurora boreale ci sono principalmente quelle regioni che fanno parte del cosiddetto ovale boreale, una sorta di cinta intorno ai poli magnetici del pianeti esposta costantemente al sole. Tra questi Paesi c'è sicuramente la Finlandia, con le regioni di Rovaniemi e Ivalo che sono i punti di osservazione privilegiati. In Finlandia, proprio, nella regione della Lapponia, sorge il piccolo villaggio di Posio, uno dei migliori punti d'osservazione al mondo per quanto riguarda l'aurora boreale.

L'aurora boreale in Lapponia

In Norvegia, invece, le regioni di Tromsø e Lofoten sono le più spettacolari per ammirare l'aurora boreale, insieme al magnifico scenario dei Fiordi. In Svezia, invece, nella remota località di Abisko, grazie ai suoi cieli quasi sempre tersi è diventato negli anni meta di pellegrinaggio per chi vuole ammirare uno degli spettacoli più belli al mondo. In Islanda è possibile ammirare l'aurora da Reykjavik e dalla penisola di Snaefellsnes.

L'aurora boreale in svezia

È possibile osservare i colori caleidoscopici dell'aurora boreale anche dagli Stati dell'America del Nord. In Canada, per esempio, soprattutto nelle zone dello Yukon e nella provincia del Manitoba, nelle praterie estese e sconfinate che circondano Winnipeg. In Alaska, invece, la città di Fairbanks, seconda più popolosa di tutto il Paese statunitense, è una delle più celebri in tutto il mondo per ammirare l'aurora boreale. L'attrazione principale della città è proprio la vista sui colori infiammati dell'aurora, visibile anche dal Circolo polare artico, che è una delle gite di un giorno o più che si possono fare quando si visita l'Alaska.

L'aurora boreale in Alaska