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Cingoli, il Balcone delle Marche, vince il Borgo dei Borghi 2026: sul podio anche Arenzano e Zungoli

Cingoli vince la tredicesima edizione del Borgo dei Borghi: conosciuto anche come il Balcone delle Marche, ha conquistato pubblico e giuria con il suo patrimonio storico, la bellezza naturale e le opere d’arte e d’architettura.
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A cura di Elisa Capitani
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Cingoli, Marche
Cingoli, Marche

Il Borgo dei Borghi 2026 è Cingoli, conosciuto anche come il Balcone delle Marche. Il riconoscimento è arrivato proprio ieri, il 5 aprile, durante l’episodio speciale di Pasqua della trasmissione televisiva Il Kilimangiaro: in occasione della tredicesima edizione del Borgo dei Borghi, la presentatrice Camila Raznovich ha eletto Cingoli come borgo più bello d’Italia e ha svelato anche le restanti 19 posizioni in classifica. Tutti i borghi della classifica, come Arenzano e Zungoli che si trovano sul podio in seconda e terza posizione, sono stati votati unendo le preferenze del pubblico all'opinione di una giuria composta tra tre giudici.

Le cascate di Cingoli, Marche
Le cascate di Cingoli, Marche

Come funziona il programma Borgo dei Borghi

Il concorso televisivo Borgo dei Borghi, spin off del programma Kilimangiaro, ogni anno incorona il borgo più affascinante d’Italia sviluppando la votazione nell’arco di diversi mesi e coinvolgendo pubblico e giuria. La tredicesima edizione del Il Borgo dei Borghi ha preso il via il 19 ottobre 2025, quando i venti borghi in gara hanno iniziato a essere raccontati settimana dopo settimana all’interno di Kilimangiaro, attraverso servizi dedicati al patrimonio storico, artistico e paesaggistico. Le votazioni online si sono poi svolte dalle 19h00 del 1 marzo 2026 alle 23h59 del 22 marzo, permettendo al pubblico di esprimere la propria preferenza. A queste si è affiancato in seguito il giudizio di una giuria composta da tre volti noti, l’archeologa Tiziana D'Angelo, il regista ed esploratore Fabio Toncelli e lo storico e divulgatore d’arte Jacopo Veneziani, il cui voto si è sommato a quello del pubblico. Un sistema misto che ha portato alla vittoria netta di Cingoli, capace di conquistare l’85% delle preferenze complessive.

Il lago di Cingoli, Marche
Il lago di Cingoli, Marche

Cingoli, il Balcone delle Marche

Situato nell’entroterra in provincia di Macerata, Cingoli è noto come il Balcone delle Marche per la sua posizione panoramica privilegiata. Questo piccolo borgo, che conta circa 9000 abitanti, offre viste spettacolari dal Conero agli Appennini, fino al mare Adriatico, ed è considerato uno dei punti di osservazione più spettacolari della regione. Il borgo conserva un centro storico ricco di testimonianze artistiche e architettoniche, tra palazzi nobiliari, come il Palazzo Castiglioni (casa natale di Papa Pio VIII), chiese come quella di San Domenico e scorci medievali. Tra le attrazioni più note spiccano il Museo dei Sidecar, la Collegiata di Sant’Esuperanzio e il Lago di Cingoli, un bacino artificiale immerso nel verde che negli anni è diventato una delle principali mete di turismo del centro Italia.

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La classifica completa e il podio

A completare il podio della tredicesima edizione del Borgo dei Borghi ci sono Arenzano, secondo classificato, e Zungoli, che conquista il terzo posto. Arenzano, affacciato sul mare ligure, ha convinto per il suo equilibrio tra tradizione marinara e paesaggi costieri, mentre Zungoli, situato nel cuore dell’Irpinia, si distingue per l’atmosfera autentica e per il suo centro storico perfettamente conservato. La classifica completa, svelata nel corso della serata finale, conferma ancora una volta la straordinaria varietà del patrimonio italiano, capace di mettere in luce borghi molto diversi tra loro ma accomunati da una forte identità territoriale:

  1. Cingoli, Marche
  2. Arenzano, Liguria
  3. Zungoli, Campania
  4. San Fele, Basilicata
  5. San Nicola Arcella, Calabria
  6. Canossa, Emilia-Romagna
  7. Spilimbergo, Friuli Venezia Giulia
  8. Nemi, Lazio
  9. Lucignano, Toscana
  10. Realmonte, Sicilia
  11. Villalago, Abruzzo
  12. Baselga di Pinè, Trentino Alto-Adige
  13. Castellaro Lagusello, Lombardia
  14. Sadali, Sardegna
  15. Villar San Costanzo, Piemonte
  16. Battaglia Terme, Veneto
  17. Passignano sul Trasimeno, Umbria
  18. Guardialfiera, Molise
  19. Margherita di Savoia, Puglia
  20. Châtillon, Valle d'Aosta
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