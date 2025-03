video suggerito

“Chi ha figli piccoli non dovrebbe volare per un po’ di anni”: la risposta di Aurora Ramazzotti Aurora Ramazzotti ha raccontato su TikTok com’è volare con un bambino piccolo, rispondendo al commento di una follower che sosteneva che, chi ha figli piccoli, non dovrebbe volare per un po’ di anni. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti condivide spesso sui suoi profili social i momenti della sua vita quotidiana, compresi quelli che riguardano il figlio Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza. Lo scorso gennaio la famiglia è volata in Sudafrica per trascorrervi il Capodanno: proprio durante il volo di ritorno, l'influencer aveva condiviso un piccolo trucchetto per riuscire a far addormentare i bambini molto piccoli in aereo. Nella giornata di ieri, durante un Q&A, è tornata sul tema relativo ai bambini in viaggio, confrontandosi anche con alcuni suoi followers. Ne è nato un video che ha condiviso su TikTok.

"Quanto viaggio con mio figlio faccio di tutto per farlo stare tranquillo"

"Sono consapevole del caos e del delirio che implica viaggiare con un bambino", racconta Aurora Ramazzotti in un lungo sfogo di cinque minuti condiviso su TikTok. "Quando viaggio con mio figlio io faccio tutto ciò che è in mio potere, dal primo all'ultimo secondo, per farlo stare tranquillo, non farlo piangere, non farlo urlare e non fargli disturbare la quiete di quelli che sono sull'aereo". "Io rientro tra quei genitori che lasciano avere un'esperienza di volo piacevole alle persone che sono lì e per farlo mi faccio un c**o tanto", prosegue Ramazzotti.

L'influencer ha raccontato di essere "terrorizzata dall'opinione delle persone" per questo preferisce "sacrificarsi" durante un volo aereo stando dietro per 12 ore al bambino, assicurandosi che non disturbi il volo dei passeggeri. Ramazzotti, pur rendendosi conto che questo suo atteggiamento è sbagliato, ha aggiunto, in riferimento a una risposta da parte di un utente, che quando era viaggiatrice senza figli "non mi è mai capitato di stizzirmi così tanto da voler consigliare a una persona di non viaggiare finché il bambino è consapevole".

Leggi anche Aurora Ramazzotti e la foto con il figlio Cesare: vestono abbinati con la salopette in denim

La signora suggeriva a Ramazzotti di non viaggiare per quattro, cinque anni finché il bambino non sarebbe stato consapevole. "Chi è il bambino qua?", ha commentato Ramazzotti aggiungendo: "Se tu ti vuoi leggere un libro al posto di metterti le cuffie, stai a casa. Se tu viaggi tu metti in conto che c'è il rumore dell'aereo: c'è gente che parla ad alta voce, c'è gente a cui puzza l'ascella a morte. Viaggiare può essere un'esperienza fastidiosa per mille fattori, quindi organizzati: ognuno è responsabile di se stesso e io dovrei voler far stare tranquillo mio figlio per mio figlio, non per gli adulti immaturi".

Infine Ramazzotti ha difeso la sua scelta di volare con il figlio, aggiungendo che nessuno dovrebbe smettere di fare le cose che ama con i propri figli, perché "voi siete troppo suscettibili e sensibili per mettervi le cuffie".