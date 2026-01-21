C’è un castello meraviglioso in Europa dove si può dormire per soli 70 euro

Castello di Książ, Polonia

Ci sono castelli che sono indissolubilmente legati alla loro storia e il castello di Książ è sicuramente uno di questi. Situato nella regione della Bassa Slesia in Polonia, questa fortezza nata come difensiva ha una storia millenaria ed è inoltre una delle più grandi dello Stato. Ad oggi è una delle attrazioni storiche più suggestive del paese e per soli 70 euro vi si può soggiornare, ma la sua costruzione risale alla fine del XIII secolo: per secoli fu infatti residenza aristocratica di famiglie influenti e divenne celebre non solo per la sua ricchezza architettonica ma soprattutto per il destino che ebbe durante la Seconda Guerra Mondiale. Quel che colpisce chi si avvicina a questa struttura non è solo il contrasto tra il suo aspetto elegante e i boschi che la circondano, ma l'accumularsi di vicende che intrecciano potere, occupazione e mistero prima, durante e dopo il secondo conflitto mondiale.

La facciata principale del castello di Książ

La storia del castello di Książ

La storia del castello attraversa secoli di dominio nobiliare e trasformazioni, ma è nella metà del XX secolo che Książ entra nei capitoli più inquietanti della sua vicenda. Originariamente costruito tra il 1288 e il 1292 e appartenuto alla potente famiglia Hochberg per oltre quattrocento anni, il castello era già di per sé un simbolo di prestigio e ricchezza in Polonia fino all’avvento del regime nazista. Nel 1941, in piena Seconda Guerra Mondiale, il complesso fu confiscato dalle autorità tedesche e destinato a un ruolo strategico nel progetto noto come Projekt Riese (Progetto Riese), uno dei piani più segreti e ambiziosi del Terzo Reich, oltre che uno dei più misteriosi.

Secondo la maggior parte degli storici, parte di questo progetto prevedeva di convertire Książ in quartier generale o residenza personale di Adolf Hitler, motivo per cui interi ambienti furono smantellati o ricostruiti e vaste opere sotterranee furono avviate. La costruzione di un labirinto di tunnel e camere sotto il castello, compreso il progetto di un ascensore profondo decine di metri, fu realizzata dai prigionieri dei campi di concentramento vicini e ancora oggi si dibatte sullo scopo originario di queste strutture: bunker, depositi militari o addirittura laboratori segreti. Il progetto non fu, fortunatamente, mai completato perché l’avanzata dell’Armata Rossa pose fine ai lavori, lasciando dietro di sé solo frammenti di un piano rimasto avvolto nel mistero.

Dettaglio del castello di Książ dai padiglioni dell’hotel

La bellezza architettonica del castello di Książ

Al di là del capitolo della seconda guerra mondiale, ciò che sorprende chi visita Książ è la ricchezza estetica del castello stesso, frutto di secoli di evoluzioni stilistiche e ampliamenti. All’esterno, la struttura combina elementi di architettura gotica, barocca e rinascimentale, con torri che si alzano su un promontorio roccioso e facciate ornate che riflettono la grandezza delle famiglie nobili a cui apparteneva. Internamente, il castello custodisce invece una serie di ambienti decorati e ricchi d'arte: il Salone Massimiliano con i suoi soffitti monumentali, sale barocche ornate di decorazioni e gli appartamenti privati della principessa Daisy, testimonianza di una vita aristocratica raffinata.

Il giardino del castello di Książ, Polonia

Ai lati del palazzo si estendono poi i giardini con le 14 terrazze pensate dalla principessa Daisy Hochberg, che offrono un contrasto pacifico con l’atmosfera più misteriosa delle sale interne e dei corridoi. Infine, a circa due chilometri dal castello si trova Palmiarnia, una serra storica di piante esotiche che ospita centinaia di specie e arricchisce il complesso con una dimensione botanica di grande impatto visivo.

Hotel Książ, Polonia

La cosa sorprendente è che oggi è possibile dormire nell'Hotel Książ, situato all'interno di tre padiglioni storici del castello. I prezzi del soggiorno non sono elevati, per due persone, a seconda che si scelga camera standard o comfort i prezzi partono rispettivamente da 70 euro e 120 euro a notte; se si opta invece per l'appartamento del principe o quello presidenziale i prezzi sono leggermente più alti, partendo da circa 360 euro a notte.