La strano caso della città in cui sono tutti “vicini di casa”

Suloszowa, Polonia

Esistono luoghi e città davvero singolari al mondo, ma Suloszowa, in Polonia, è forse tra i più incredibili e bizzarri. La città polacca, infatti, ha una caratteristica del tutto insolita: tutte le case, i negozi e in generale gli edifici, sono raggruppati su un'unica strada che percorre 9 chilometri, come un lungo fiume di case in cui tutti, in qualche modo, sono dirimpettai.

Le case di Suloszowa, Polonia.

Dove si trova Suloszowa e perché è stata costruita in questo modo

Situata a circa 30 chilometri da Cracovia, Suloszowa si trova nell'Altopiano di Olkuska, all'interno del suggestivo Parco Nazionale di Ojców. Costruita nel XVI secolo da un ufficiale aristocratico dell'esercito polacco, la città ha una conformazione molto particolare: i 6000 abitanti, infatti, abitano tutti lungo la stessa via, Długa Street, che si snoda come un enorme serpente per circa 9 chilometri. La sua particolare forma, che dovrebbe ricordare una foglia secondo il progetto originale, risale al passato, quando era più facile e soprattutto più pratico per le persone vivere in una sola strada, per facilitare la comunicazione, gli spostamenti e l'eventuale difesa da incursioni nemiche. Guardando la città dall'alto, la prospettiva è davvero unica: le case, con i loro tetti blu e rossi, ricordano molto quelle del centro Italia e sono circondante da distese di colline e prati verdi, tanto che Suloszowa è conosciuta anche come la piccola Toscana.

Suloszowa, Polonia, 9 chilometri di strada in cui tutti sono vicini di casa

Cosa vedere a Suloszowa

Ma Suloszowa è molto altro rispetto alla sua conformazione e alle sue case. È famosa, infatti, anche per il Castello di Pieskowa Skała, costruito ben 700 anni da re Casimiro il Grande come fortezza per proteggere la rotta commerciale da Cracovia in Slesia. Nel XVI secolo poi la famiglia nobile Szafraniec trasformò la fortezza in una residenza più moderna e raffinata, con nuove arcate, cortili all'inglese e pitture rinascimentali, rendendola uno dei migliori esempi d'arte e architettura rinascimentali della Polonia; oggi è possibile visitare all'interno del Castello una mostra dedicata proprio a Pieskowa Skała.

Il castello e la clava di Ercole

Oltre al castello, nei giardini circostanti si trova una roccia alquanto particolare, conosciuta comunemente come la mazza di Ercole, una famosa e imponente formazione rocciosa calcarea alta più di 10 metri che per la sua forma ricorda appunto la clava (mazza) dell'eroe mitologico Ercole.