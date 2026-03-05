Il regno sotterraneo fatto di sale: dove si trova l’attrazione considerata tra le più strane d’Europa

Avete mai sentito parlare delle ex miniere di sale di Cracovia? Oltre a essere state dichiarate patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, sono anche state definite tra le attrazioni turistiche più originali al mondo.

In giro per il mondo esistono dei luoghi dalla bellezza mozzafiato ma spesso rimangono a lungo sconosciuti ai più perché poco sponsorizzati. È il caso di un regno sotterraneo fatto di sale considerato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO: si trova nel sottosuolo di Cracovia, in Polonia, ed è così suggestivo da lasciare letteralmente senza fiato tutti i visitatori che si addentrano tra i suoi meandri. Per visitare le varie sale sottoterra bisogna prendere ascensori e scendere centinaia di gradini ma alla fine la vista vale la fatica: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulle vecchie miniere di sale della città polacca.

Quanto sono grandi le miniere di sale di Cracovia

Le miniere di sale di Wieliczka si trovano leggermente fuori Cracovia, per la precisione a sud-est della città, e sono diventate famose per la loro originalità, tanto da essere state inserite nella lista delle attrazioni più strane d'Europa. Dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1978, contano oltre 240 chilometri di gallerie sotterranee ma non vengono più usate per la produzione di sale dal 1996. Attualmente, infatti, le ex miniere continuano a vivere esclusivamente come sito turistico, anche se solo una loro piccola parte (il 2%) viene aperta al pubblico. I visitatori hanno la possibilità di scegliere tra due tipologie di percorso: quello standard lungo poco più di 3 chilometri dalla durata di 2 ore oppure il "tour dei minatori", dove vengono forniti anche lampada frontale, casco e respiratore d'emergenza.

Miniere di sale di Wieliczka

Perché le pareti sono grigie e non bianche come il sale

Per visitare il cuore delle miniere di sale di Wieliczka bisogna scendere 800 gradini e camminare tra sentieri labirintici che conducono a camere scavate a mano nella roccia. Durante il percorso è possibile ammirare statue, sculture, ponti sull'acqua ed enormi lampadari, mentre al terzo livello sotterraneo, a 136 metri sotto terra, c'è la Cappella di Santa Kinga, un'enorme sala scolpita in 20.000 tonnellate di sale dai minatori. Lunga oltre 400 metri, oggi viene utilizzata anche per celebrare matrimoni e per festeggiare eventi. Per quale motivo le pareti sono grigie e non bianche (come il sale)? Il 90-95% della roccia è costituito da sale, mentre la parte restante è fatta di impurità che conferiscono "l'effetto sporco".

