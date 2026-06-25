Castello di Conwy, la fortezza patrimonio UNESCO dove hanno girato House of the Dragon 3

Tra le location di House of the Dragon 3 spicca il castello di Conwy, in Galles. Patrimonio UNESCO dal 1986 e capolavoro di architettura militare medievale, è stato scelto da HBO per la sua imponenza scenografica e il forte impatto visivo.

Il castello di Conwy, Galles

L’attesissima terza stagione di House of the Dragon, spin off di Game of Thrones, è finalmente arrivata. Tra le location scelte per le vicende del mondo di Westeros, la produzione ha scelto un luogo eccezionale: il castello di Conwy. Situato a nord del Galles e affacciato sull’omonimo fiume, questa fortezza è considerata uno dei migliori e più maestosi esempi di architettura militare in Europa, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO dal 1986. La storia di questo castello è antichissima: è stato infatti costruito sotto il regno di Edoardo I e da oltre 7 secoli continua ad affascinare turisti da tutto il mondo.

Il castello di Conwy di sera, Galles

La storia del castello di Conwy

Voluto da re Edoardo I d’Inghilterra dopo la conquista del Galles, il castello di Conwy fu costruito tra il 1283 e il 1289 su progetto del celebre architetto militare Giacomo di San Giorgio. La fortezza faceva parte del cosiddetto Anello di Ferro, un sistema di castelli destinato a consolidare il controllo inglese sul territorio gallese e a reprimere eventuali rivolte. Nel 1294 divenne un punto strategico durante l’insurrezione guidata da Madoc ap Llywelyn, resistendo all’assedio dei ribelli e confermando il proprio ruolo militare. Nei secoli successivi, oltre 7 secoli di storia, il castello fu coinvolto in diversi conflitti, ospitò sovrani e attraversò periodi di abbandono e degrado, aggravati dall’esposizione agli agenti atmosferici provenienti dal mare. A partire dal’800 iniziarono importanti interventi di recupero che ne hanno preservato l’aspetto fino ai giorni nostri. Dal 1986 il castello è inserito nel sito UNESCO Castelli e mura cittadine di Re Edoardo a Gwynedd, considerato uno dei più straordinari esempi di architettura militare medievale europea, oltre che uno dei meglio conservati al mondo.

Il castello di Conwy, gli interni

Com'è fatto il Castello di Conwy

La fortezza domina un promontorio roccioso affacciato sul fiume Conwy e colpisce immediatamente per la sua grandezza. L’esterno è caratterizzato da otto grandi torri cilindriche collegate da mura in pietra che racchiudono due cortili fortificati. L’accesso era protetto da sistemi difensivi avanzati per l’epoca, tra cui ponti levatoi e saracinesche. Accanto al castello si sviluppa poi il borgo medievale di Conwy, ancora oggi circondato da oltre un chilometro e mezzo di mura difensive intervallate da 21 torri, tra le meglio conservate d’Europa. All’interno della fortezza si trovavano gli appartamenti reali, una cappella privata, il granaio, le cucine e la grande sala destinata ai banchetti e alle cerimonie ufficiali. Nonostante il passare dei secoli, gran parte della struttura è rimasta leggibile e consente ai visitatori di immaginare la vita quotidiana dell’epoca.

La cittadina di Conwy, dove si trova il castello

Perché è stato scelto come location per House of the Dragon

Per la terza stagione di House of the Dragon, HBO ha cercato ambientazioni in grado di restituire l’atmosfera epica e brutale di Westeros. Il castello di Conwy risponde a queste esigenze grazie alle sue mura monumentali, alle torri circolari e alla posizione spettacolare che domina il paesaggio gallese, che richiamano l’immaginario malinconico, cupo e medievale della serie. A differenza di molte altre scenografie, la fortezza offre un ambiente medievale reale e straordinariamente ben conservato, riducendo la necessità di ricorrere alla computer grafica. Anche il contesto naturale ha avuto un ruolo decisivo: le coste del Galles settentrionale e il verde del parco di Snowdonia contribuiscono a creare quell’atmosfera leggendaria che caratterizza la serie.