Case vacanza inesistenti, finti biglietti aerei: la guida del Codacons per difendersi dalle truffe

In Italia più di 4 milioni di persone cadono nelle truffe travel realizzate tramite l’AI: ecco come difendersi da strutture fantasma e biglietti aerei fasulli.

Con l'estate e la voglia di vacanza, la truffa è dietro l'angolo: presi dalla fretta e dal desiderio di risparmiare, ingolositi da offerte proposte come imperdibili, si rischia di fare un passo falso che può costare davvero caro. Oggi il pericolo principale sta tutto nelle truffe realizzate tramite l'Intelligenza Artificiale, che pesano parecchio sul settore travel in questo periodo in cui tutti si affrettano a prenotare le vacanze estive. A cadere nella trappola sono in tanti: le stime parlano di un +3000% di truffe basate sull'AI dal 2022 e una crescita esponenziale di cittadini coinvolti; in Italia più di 4 milioni. Sono raggiri che valgono 22 miliardi di euro annui a livello globale. Il sistema è diventato sempre più insidioso da individuare: sono truffe ben strutturate, precise, realizzate con mezzi sofisticati che le rendono effettivamente credibili, soprattutto a occhi meno esperti e più ingenui.

Il Codacons ha individuato alcuni casi ricorrenti a cominciare dalla truffa delle case vacanza inesistenti: sono case vacanze "fantasma" che compaiono su finti siti web spacciati per specializzati in affitti brevi. Qui chi prenota vede foto bellissime, anche ben recensite, entra in contatto con host attendibili e gentili, che propongono immobili a prezzi competitivi. Solo al momento dell'arrivo si scopre l'amara sorpresa. Le foto erano realizzare con L'AI, gli host erano dei delinquenti pronti a rubare i soldi, ovviamente fatti versare in anticipo. La vittima si trova così senza soldi e senza alloggio.

Questa truffa si basa su elementi che nel tempo, sono diventati sempre più difficili da individuare: spesso si finisce su piattaforme di prenotazione che in realtà sono fasulle, realizzate ad hoc per sottrarre somme di denaro, clonando siti più noti al pubblico. Eppure, sembrano siti veri: con loghi, grafiche, foto, nomi di società. E anche le recensioni che si visualizzano sono spesso del tutto inventate: servono per conferire credibilità all'annuncio, ma anche qui non c'è una mano umana a scrivere, non è la mano di una persona che ha realmente soggiornato in quella struttura. È nuovamente solo Intelligenza Artificiale.

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Per i pagamenti, spesso chi struttura queste truffe lo fa avvalendosi di una finta verifica su WhatsApp: è un metodo ormai gettonato, a cui siamo abituati, ma che consente ai criminali di svuotare i conti corrente delle vittime. A queste ultime arriva un fantomatico messaggio dalla struttura scelta che invita a cliccare su un link per confermare la prenotazione: è un link finto che serve solo a finalizzare la truffa, sottraendo i soldi.

Ma i raggiri non riguardano solo hotel e b&b: riguardano anche biglietti aerei proposti a prezzi stracciati oppure auto a noleggio a tariffe estremamente convenienti. In questi casi, sono sempre offerte spacciate come temporanee, in scadenza: si fa leva sulla fretta, sulla mancanza di tempo, sul fatto che ci siano ancora solo pochi biglietti a quella tariffa vantaggiosa. In questo modo l'utente compra senza farsi troppe domande, senza valutare realmente l'offerta e senza confrontarla con altre, magari realmente più vantaggiose.

Per difendersi da tutto ciò il Codacons consiglia di diffidare da annunci che propongono case vacanza, biglietti aerei, auto a noleggio, pacchetti a prezzi troppo bassi: quasi sempre sono così bassi semplicemente perché fasulli, inesistenti. Un altro consiglio è affidarsi a Google Maps o altri servizi simili per verificare la reale esistenza di case vacanze e appartamenti all'indirizzo indicato. Inoltre: mai pagare attraverso bonifici, carte prepagate o trasferimenti su fondi esteri. Importante è ignorare messaggi ricevuti su Whataspp o altri social/chat che chiedono dati bancari personali per confermare le prenotazioni o propongono sconti esclusivi riservati. Bisogna inoltre verificare sempre il profilo e le recensioni di un host e affidarsi solo a piattaforme di prenotazione ufficiali.