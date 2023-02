Carnevale di Viareggio 2023: le date, costo dei biglietti con programma e percorso dei carri Dal 4 al 25 febbraio si celebra il Carnevale di Viareggio 2023, giunto al suo 150esimo anno, che si conferma, con i suoi carri allegorici e il programma fitto di eventi, una manifestazioni folcloristiche più importanti al mondo.

A cura di Clara Salzano

Il Carnevale di Viareggio 2023

Il Carnevale di Viareggio è uno degli eventi più famosi al mondo con alcuni dei carri allegorici più grandi e movimentati della storia delle manifestazioni folcloristiche. Quest'anno si celebra un’edizione speciale del Carnevale di Viareggio, giunto al suo 150esimo anno. Per l'occasione il programma di eventi, spettacoli e sfilate animerà i viali di Viareggio dal 4 al 25 febbraio 2023. Dal 1873 il Carnevale di Viareggio, iniziato come una sfilata di carrozze addobbate, rappresenta la più spettacolare festa italiana che valorizza la creatività dei maestri italiani della cartapesta nell'arte dello sberleffo, della satira e dell'allegoria. A distanza di un secolo e mezzo, le sfilate dei carri allegorici per il Carnevale, conosciute anche come Corsi Mascherati, sono diventate sei e concorrono a vincere il primo premio. Se il carro vincitore del Carnevale di Viareggio 2022 è stato Il sognatore di Jacopo Allegrucci, i bozzetti dei carri dell'edizione 2023 sono stati pubblicati sul sito ufficiale dell'evento. Per assistere al Carnevale di Viareggio, che si preannuncia già un'edizione da record, si paga un biglietto d'ingresso, il cui costo parte dai 22 euro e si può acquistare online o alla biglietteria della Cittadella del Carnevale.

Carnevale di Viareggio 2023, date e orari dei corsi mascherati

Il Carnevale di Viareggio 2023 è iniziato il 4 febbraio 2023 con una Cerimonia di inaugurazione e alzabandiera a cui ha fatto seguito il primo Corso Mascherato di quest'edizione da record che ha sfilato alle 16:00. Domenica 12 febbraio ha sfilato il secondo Corso Mascherato. Mentre Giovedì Grasso 16 febbraio 2023 sfila il terzo Corso Mascherato alle ore 18:00. Il 19 febbraio 2023 è il turno del quarto Corso Mascherato, che sfilerà alle ore 15:00. Martedì Grasso21 febbraio sfila il 5° Corso Mascherato notturno alle 17:00. Sabato 25 febbraio 2023 si svolgerà il 6° Corso Mascherato notturno, alle 17:00, che sarà seguito dai verdetti della Giuria e da uno spettacolo pirotecnico a chiusura del Carnevale di Viareggio 2023.

Carnevale di Viareggio 2023 – Il bozzetto "Evoluzione della specie" di Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri

Quanto costa partecipare al Carnevale di Viareggio: i prezzi dei biglietti

Assistere alle sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Viareggio 2023 richiede l'acquisto di un biglietto che può essere comprato online, tramite il circuito vivaticket.it, oppure nella biglietteria Fondazione Carnevale di Viareggio presso la Cittadella del Carnevale, ingresso lato mare, aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17. L'orario di apertura ella biglietteria durante i Corsi Mascherati è continuato dalle ore 9:00. Il Biglietto può essere acquistato per un singolo Corso Mascherato e vai dai 22 euro per un adulto intero, con data definita, ai 25 euro per data aperta. I ragazzi, da 1,21 metri di altezza a 14 anni non compiuti, pagano 16,50 euro. Varie riduzioni sono previste per biglietti acquistati in comitiva. E sono previsti biglietti in abbonamento per vedere tutti i Corsi Mascherati che costano 45 euro per gli adulti e 35 euro per i ragazzi. L'ingresso alle sfilate è gratuito invece per i bambini fino a 1,20 metro di altezza.

Uno dei carri del Carnevale di Viareggio 2023

Dove sfilano i carri a Viareggio, la mappa e il percorso del circuito

Nato nel 1873 come una sfilata di carrozze addobbate a festa lungo la via Regia il giorno di Martedì Grass, il Carnevale di Viareggio oggi si è un grande evento di arte, tradizione, spettacolo, cultura che attira visitatori da tutto il mondo per un mese intero di feste diurne e notturne, con sfilate, veglioni in maschera ed eventi di ogni genere. I momenti più importanti del Carnevale sono i Corsi Mascherati che si svolgono sui Viali a Mare, di Viareggio, non lontano dalle spiagge, in un percorso circolare che permette ai partecipanti di goder da vicino della massima visibilità sui carri mastodontici. Per seguire le sfilate ed il percorso degli eventi nel dettaglio è possibile scaricare in pdf la mappa del Carnevale di Viareggio 2023.

La mappa del circuito del Carnevale di Viareggio 2023

Il programma completo del Carnevale di Viareggio 2023

Il Carnevale di Viareggio è giunto al suo 150° anno. Per quest'edizione speciale sono nove i carri allegorici di prima categoria, quattro di seconda, nove mascherate e dieci maschere isolate, che sfileranno ai Corsi dal 4 al 25 febbraio 2023. L'importante evento, che dura un mese intero e anima le strade, le piazze, le gallerie e i locali di Viareggio, affianca alle sfilate una serie di mostre, mascherate, conferenze, feste e molto altro ancora. Il programma completo si può consultare in PDF.