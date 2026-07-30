Breslavia ha una nuova foresta: in Polonia inaugura il progetto green per il benessere urbano

A Breslavia è stata inaugurata la prima foresta comunitaria della Polonia, l’obiettivo? Tutelare l’ambiente e mettere a disposizione dei cittadini uno spazio verde facilmente fruibile.

Anno dopo anno la stagione estiva diventa sempre più rovente, tanto che superare regolarmente i 40 gradi durante le ore di punta non fa quasi più scalpore. Al di là degli effetti del cambiamento climatico, a rendere la situazione decisamente più insostenibile è la "struttura" dei centri urbani contemporanei, dove il cemento ha preso il sopravvento, andando a sostituire gli spazi verdi. In Polonia, però, si sta provando a invertire la tendenza con un programma green: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla prima foresta comunitaria inaugurata a Breslavia.

Com'è fatta la foresta comunitaria di Breslavia

Breslavia, la terza città più grande della Polonia, ha appena inaugurato la prima foresta comunitaria del paese. Si trova alle porte del centro urbano, si estende su una superficie di 13.000 ettari ed è suddivisa in tre aree: foreste naturali, foreste quasi naturali e foreste sociali, ognuna pensata per tutelare l'ambiente oppure per essere a disposizione della comunità. Le foreste naturali sono quelle che verranno fatte evolvere senza l'intervento umano, le quasi naturali saranno gestite con interventi minimi, mentre le ultime (che si estendono su 8.000 ettari) saranno destinate alla popolazione. Qui ci sono sentieri escursionistici, piste ciclabili e percorsi didattici e chiunque se ne potrà servire. Naturalmente in ogni area è vietato il disboscamento e l'abbattimento degli alberi per la produzione di legno.

Il programma green attuato in Polonia

Breslavia non sarà l'unica città polacca ad avere una nuova foresta, ha solo inaugurato un preciso programma green progettato dal paese, cosa prevede? La creazione di 11 foreste comunitarie alle porte delle principali città della Polonia, da Varsavia a Cracovia, da Poznań a Łódź, da Kielce a Bielsko-Biała. Il progetto rientra nella nuova politica ambientale introdotta dal governo in carica dal 2023, che intende puntare sempre di più sulla sostenibilità, offrendo ai cittadini spazi verdi facilmente accessibili. Come se non bastasse, le foreste contribuiranno a regolare il clima locale, migliorando la qualità dell'aria. Insomma, non saranno solo un modo per dare un maggiore valore naturalistico alle città, rappresenteranno anche una soluzione concreta ai cambiamenti climatici.