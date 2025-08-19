stile e Trend
Beatrice Borromeo, 40 anni a Saint Tropez: festeggia a bordo del maxi yacht di famiglia

Beatrice Borromeo ha compiuto 40 anni il 18 agosto, come ha festeggiato? A Saint Tropez a bordo dello yacht di famiglia: ecco la storia dell’enorme barca di lusso.
A cura di Valeria Paglionico
Lo scorso 18 agosto è stata una giornata speciale per Beatrice Borromeo: la principessa di Monaco ha compiuto 40 anni e non potrebbe essere più soddisfatta dei numerosi traguardi raggiunti fino ad ora. Diventata famosa come giornalista televisiva al fianco di Michele Santoro, nel 2015 ha sposato Pierre Casiraghi, entrando ufficialmente a far parte della famiglia reale del Principato. Nonostante ciò, non ha rinunciato alle sue passioni e ancora oggi continua a lavorare come regista e produttrice. Ora è incinta, aspetta il suo terzo figlio dal marito di casa Grimaldi e si gode le vacanze "premaman" a Saint Tropez a bordo del mega yacht di famiglia. In quanti conoscono la storia dell'imbarcazione di lusso?

Lo yacht della famiglia Grimaldi

Come ha festeggiato i suoi primi 40 anni Beatrice Borromeo? È partita alla volta di Saint Tropez con marito e figli e ora sta trascorrendo le sue giornate a bordo di Pacha III, l'enorme yacht di Carolina di Monaco, mamma di Pierre Casiraghi, usato spesso dalla famiglia Grimaldi durante le vacanze estive. Si tratta di una barca d'epoca extra lusso, considerata il simbolo della storia d'amore del compianto Stefano Casiraghi con Carolina di Monaco (non a caso il nome Pacha è l'acronimo dei nomi dei figli Pierre, Andrea e Charlotte). Realizzata nel cantiere navale Camper & Nicholsons di Gosport, l'imbarcazione di 36 metri è stata completata in appena 6 mesi, passando nelle mani di molti proprietari "famosi", da Richard R. Dutton-Forshaw, distributore di Rolls-Royce e Bentley, a Louis Renault, fino ad arrivare alla famiglia Grimaldi.

La controversa storia del Pacha III

Il Pacha III è stato restaurato per volere di Carolina di Monaco che, dopo la morte prematura del marito Stefano Casiraghi, ha fatto di tutto per realizzare il suo più grande sogno: vedere quell'imbarcazione salpare in mare con a bordo l'intera famiglia Grimaldi. Dotato di ogni tipo di comfort, la yacht si ispira allo stile vintage degli anni '30 con interni in quercia e in mogano, corrimano intagliati, soffitti a cassettoni e lampade da marina. Una enorme sala da pranzo, un salottino esterno con angolo relax, una cucina a prua, 4 cabine e una suite armatoriale a tutto baglio: nella barca non mancano i tessuti luminosi, i cuscini ricamati e delle opere d'arte realizzate e personalizzati da Keith Haring in persona. Insomma, Beatrice Borromeo non avrebbe potuto desiderare una location migliore per festeggiare i suoi 40 anni.

