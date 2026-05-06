Bandiere Blu 2026, l’elenco comparso sul web è fake: il 14 maggio si scopriranno le spiagge premiate

Nelle ultime ore sul web ha cominciato a circolare la lista delle spiagge che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2026. Poco dopo, però, si è scoperto che era solo un fake: la lista ufficiale verrà comunicata il 14 maggio.

Ogni anno c'è grandissima attesa per la lista di Bandiere Blu assegnate dalla FEE (Foundation for Environmental Education), che a poche settimane dall'inizio dell'estate assegna l'ambito riconoscimento alle spiagge italiane che si distinguono per qualità delle acque, sostenibilità e pulizia. Nelle ultime ore sul web aveva cominciato a circolare un elenco molto dettagliato che faceva riferimento a tutte le location premiate, alle new entry e alle regioni top del settore, ma poi si è scoperto che si trattava solo di un fake. La lista ufficiale, infatti, verrà annunciata il prossimo 14 maggio.

L’elenco fake Bandiere Blu 2026 circolato sul web

La lista delle Bandiere Blu 2026 che ha cominciato a fare il giro del web a partire da ieri pomeriggio annunciava in modo dettagliato le spiagge che quest'anno avevano ottenuto l'ambito riconoscimento. Si parlava delle regioni con più premi, delle new entry e del numero esatto di spiagge Bandiera Blu: complice il fatto che molte testate hanno ribattuto la notizia senza verificarne la veridicità, si è creato un "cortocircuito mediatico" che a molti ha fatto credere che la lista fosse stata realmente rilasciata. Basta, però, andare sui canali ufficiali della FEE per capire che non c'è mai stata alcuna comunicazione. Il motivo di questo "imprevisto"? Non era stata ancora annunciata la data in cui sarebbe stata rilasciata la lista (fino ad ora si era fatto riferimento solo al mese di maggio).

La comunicazione ufficiale di Bandiera Blu

A fare chiarezza sulla questione è stato il profilo social ufficiale di Bandiera Blu, dove nelle ultime ore è comparso un post esplicativo. Nella didascalia di legge: "A fronte di molte segnalazioni da parte dei Comuni di presunti elenchi delle Bandiere Blu del 2026 apparsi sul web, si comunica che tali elenchi non sono rispondenti al vero, e in molti casi si riferiscono alle località che hanno ottenuto il riconoscimento nel 2025. L’annuncio ufficiale delle Bandiere Blu 2026 si avrà durante la Conferenza del 14 maggio 2026". Insomma, per scoprire quali sono le Bandiere Blu 2026 bisognerà aspettare ancora qualche giorno.