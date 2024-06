video suggerito

Aumentano i prezzi delle spiagge italiane: dove costa di più affittare ombrellone e lettino Le spiagge si preparano all'invasione di vacanzieri. Il costo per affittare ombrellone e lettino si prospetta salato con un aumento settimanale del 4% in media.

A cura di Giusy Dente

Quanto spenderanno i vacanzieri in Italia questa estate, per godersi tranquillamente le ferie in riva al mare, sdraiati su un lettino sotto un ombrellone? Le destinazioni balneari nazionali sono le preferite dagli italiani, ma in crescita il numero di prenotazioni per viaggi all'estero a lunga percorrenza. Anche i turisti stranieri scelgono in massa il nostro Paese, attratti dalle sue spiagge. Quest'anno sono ben 236 i Comuni premiati con la Bandiera Blu, per un totale di 485 litorali. Insomma, c'è da aspettarsi un'affluenza notevole. Tutto questo ha un costo e anche piuttosto elevato, come ha rilevato un'inchiesta di Altroconsumo.

Quanto costano ombrellone e lettini sulle spiagge italiane

Le spiagge italiane si preparano alla tradizionale invasione di vacanzieri provenienti da ogni parte del mondo. Ma chi trascorrerà le vacanze estive in riva a uno dei nostri mari è bene che si prepari, perché l'affitto di ombrellone e lettini quest'anno si prospetta salato. Altroconsumo, l'organizzazione che informa e tutela i consumatori, ha condotto un'inchiesta in 10 città, raccogliendo le tariffe di 211 stabilimenti balneari, dalla prima alla quarta fila. I risultati evidenziano un aumento dei costi settimanali in media del 4% in più. Ci sono notevoli differenze da località a località, da stabilimento a stabilimento e cambia il prezzo anche a seconda del posizionamento (se prima, seconda o ultima fila).

L'associazione ha contattato un totale di 211 stabilimenti balneari di Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina e Giardini Naxos, Anzio. Ha poi raccolto i dati relativi all'affitto settimanale di due lettini e ombrellone per le prime quattro file per la settimana che va dal 4 al 10 agosto. Di media la prima fila costa 226 euro, fino ad arrivare ai 186 dalla quarta fila in poi.

L'aumento più alto dal 2023 al 2024 si registra a Senigallia (8%), che resta ugualmente la località meno cara esaminata nell'inchiesta. Non c'è stato alcun aumento rispetto allo scorso anno a Lignano, Taormina e Giardini Naxos. Leggeri aumenti ad Alghero e Gallipoli (2%), Alassio, Anzio e Palinuro (3%), Rimini (4%) e Viareggio (5%).

Alassio ha la spiaggia più costosa: qui si spendono 392 euro in prima fila contro i 155 di Senigallia e i 164 di Lignano. E ancora: Rimini (165 euro), Palinuro e Viareggio (209 euro), Taormina e Giardini di Naxos (215 euro), Gallipoli (289 euro), Alghero (239 euro).