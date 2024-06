video suggerito

Qual è la regione italiana col prezzo più alto di ombrellone e lettini in spiaggia Dai picchi della Costiera Amalfitana al minimo nazionale che si raggiunge a Chieti, ecco i prezzi medi per l'affitto di ombrellone e lettini in Italia.

A cura di Giusy Dente

È corsa alla prenotazione di lettini e ombrelloni. L'affitto può essere fatto anche online, comodamente da casa propria, scegliendo la postazione preferita, magari in prima fila col mare letteralmente a due passi, procedendo poi con pagamento digitale. Spiagge.it offre questo servizio e proprio dal portare arrivano i dati relativi alle prenotazioni effettuate fino a questo momento. La richiesta tra gennaio e giugno 2024 è aumentata del 35% rispetto allo stesso periodo del 2023, merito dei nuovi utenti che hanno iniziato a utilizzare la piattaforma e dell'incremento di prenotazioni degli utenti abituali (+13% rispetto al 2023). Insomma, cresce il desiderio di assicurarsi un posto a sedere al fresco, con vista mare, con largo anticipo.

Quali sono le mete più amate dai turisti stranieri

Il 43% delle prenotazioni totali ricevute proviene da turisti stranieri, con picchi del 93% in Costiera Amalfitana e del 66% in Friuli Venezia Giulia. Si concentrano nella prima meta soprattutto gli americani, mentre gli austriaci e i tedeschi prediligono la seconda destinazione, con una predilezione per la località di Grado (6%). Seguono su scala nazionale Jesolo (5%) in Veneto, Diano Marina (4%) in Liguria e Marina di Ugento (4%) in Puglia. Il maggiore incremento del flusso di turismo straniero rispetto al 2023 si registra in Toscana con +55%, Sardegna +44%, Puglia +37% e Veneto +28%.

Quali sono le destinazioni più prenotate dagli italiani

Il 57% delle prenotazioni totali arriva da turisti italiani. Le regioni che vedono le percentuali più alte di prenotazioni da parte degli italiani sono la Basilicata con il 98%, seguita da Lazio (96%) e Marche (89%). Sardegna, Emilia Romagna e Puglia, invece, sono le regioni con l'incremento maggiore delle prenotazioni online nel 2024 rispettivamente con +110%, +45% e +44%.

Prezzi medi per regione e confronto con il 2023

Il prezzo medio di un ombrellone e due lettini varia molto da regione a regione, con differenze anche sostanziali. La Campania risulta essere la più costosa: si parte da una base di 88 euro. La media è influenzata dalla forte domanda in Costiera amalfitana dove il costo medio raggiunge picchi fino a 140 euro a Salerno e 51 euro in Sardegna.

Prezzi più bassi in Sicilia con 35 euro e in Puglia con 34 euro. Chiudono la classifica Calabria, Veneto e Abruzzo, che si confermano essere le regioni più economiche: un ombrellone e due lettini hanno un costo che oscilla tra 13 e 16 euro. In Abruzzo, la zona litorale di Chieti registra un picco minimo nazionale di appena 7 euro. In generale, rispetto al 2023, non si registrano significativi aumenti di prezzo medio per il primo semestre dell’anno.