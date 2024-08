video suggerito

Vacanze estive 2024, prezzi in aumento: dai trasporti agli hotel costa tutto di più (anche il gelato) Affittare ombrellone e lettino +4%, trasporto marittimo +11,4%, pacchetti vacanza +2,8%. Le vacanze estive 2024 costano di più al mare e in montagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Estate quanto mi costi! Eppure nonostante i rincari che si registrano in questa stagione, difficilmente siamo disposti a rinunciare alle tanto agognate vacanze. C'è chi afferma che preferirebbe indebitarsi, piuttosto che restare a casa. I numeri, però, parlano chiaro. Quest'anno serve riempire di più il portafogli, per partire serenamente. Dalla spiaggia all'hotel, dai trasporti ai servizi: costa tutto di più (persino il gelato).

Aumentano i costi di trasporti e autostrade

Il Codacons ha calcolato "un esborso pari a +426 euro all'anno per la famiglia tipo, +534 euro per un nucleo con due figli". Nello specifico, secondo i calcoli dell’associazione, si segnalano un +1,3% per i pedaggi, +2,4% per i parcheggi, +8,1% per i treni e +3,1% per i pullman. Rimanendo nel settore trasporti, bisogna menzionare anche gli aumenti per l'assicurazione Rc Auto (+6,2% in termini nominali a giugno). L'1 luglio sono anche aumentate le tariffe del Telepass: offerta Base da 1,83 a 3,90 al mese (+113%), Easy da 2,50 a 4,64 euro al mese (+85,6%), Plus da 3 a 4,90 euro al mese (+63,3%).

Villaggi vacanze, campeggi e ostelli con rincari fino al 18,6%

Queste percentuali aumentano spostandosi sul fronte strutture ricettive. L'Unione nazionale dei consumatori attraverso il suo presidente Massimiliano Dona ha espresso preoccupazione, parlando di "ferie incandescenti sul fronte dei prezzi”. L'Unc ha calcolato nel dettaglio i rincari su base mensile. Confrontando i dati di luglio 2024 e giugno 2024, emerge: "Al primo posto villaggi vacanze, campeggi, ostelli con un aumento del 18,6%. Al secondo posto i pacchetti vacanza nazionali con un incremento in appena un mese del 14,5%. Medaglia di bronzo per l'energia elettrica con +12,9%. Al quarto posto il trasporto marittimo (+11,4%), in quinta posizione piscine e stabilimenti balneari con +10% sul mese precedente. In ottava posizione i pacchetti vacanza internazionali con +2,8%".

Federconsumatori si è soffermata sui campeggi, solitamente la scelta di chi vuole risparmiare. Quest'anno, sarà impossibile anche qui contenere i costi, saliti del +22%. "Una famiglia composta da 2 adulti e 2 bambini, per trascorrere una settimana in campeggio in una località balneare, tra piazzola, ingressi, pasti e servizi balneari, spende in alta stagione 1.526 euro, il 10% in più rispetto al 2023" secondo l'associazione.

Chi sceglie il bungalow spenderà 2.345 euro, l'8,1% in più rispetto al 2023 e il 66% in più rispetto alla soluzione in tenda. Federconsumatori ha analizzato anche l'opzione glamping, il campeggio di fascia alta: qui si spenderanno circa 2.300 euro a settimana, l'8,9% in più rispetto allo scorso anno.

Aumenta anche il prezzo dei gelati

Il Crc ha invece elaborato i dati pubblicati sull'osservatorio Mimit, confrontando i prezzi attuali di una vaschetta di gelato da 1 kg in tutte le città italiane con quelli in vigore nel 2021. I prezzi sono aumentati in tre anni del 29,6%. L’artigianale può costare anche 28 euro al kg.

Quanto costano lettino e ombrellone per l'estate 2024

La situazione sulle spiagge italiane è critica sul fronte degli aumenti. Anche lo Spiegel ha denunciato i prezzi altissimi del Belpaese, con lettini che possono arrivare anche a 500 euro nelle località più rinomate. In effetti i prezzi hanno subito un rialzo. Anche se con differenza a seconda della località, già a inizio giugno Altroconsumo, attraverso un'inchiesta condotta in 10 città raccogliendo le tariffe di 211 stabilimenti balneari, aveva evidenziato un aumento medio dei costi settimanali pari al +4%.