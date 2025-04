video suggerito

Arrivare in aeroporto 15 minuti prima del volo: cos'è la "airport theory" che spopola su TikTok Si chiama airport theory ed è il trend che sta spopolando su TikTok, in cosa consiste? Nello "sfidare il tempo" provando ad arrivare in aeroporto con soli 15 minuti di anticipo rispetto alla partenza del volo.

A cura di Valeria Paglionico

Viaggiare in giro per il mondo è ormai una passione comune a molti ma solo gli appassionati social riescono a trasformare ogni loro vacanza in un potenziale post da boom di like. Tutti coloro che sono appassionati del genere sapranno bene che da qualche tempo a questa parte su TikTok sta spopolando la cosiddetta “airport theory", una sorta di corsa contro il tempo per riuscire a prendere l'aereo arrivando solo 15 minuti prima della partenza: ecco come funziona questa mania adrenalinica (e decisamente sconsigliata dalle compagnie aeree).

Cos'è l'airport theory

Volete rendere il vostro viaggio "pericoloso" e adrenalinico? Dovete seguire il trend dell'airport theory che spopola su TikTok. Consiste nell'arrivare solo 15 minuti prima della partenza in aeroporto, così da sfidare il tempo (e i possibili imprevisti). Si tratta di una mania nata da una precisa domanda sociale: è davvero necessario arrivare due o tre ore prima in aeroporto come consigliato dalle compagnie? Il più delle volte no, anzi, con l'airport theory si dimostra che, se si effettua il check-in online e si viaggia solo con il bagaglio a mano, è possibile superare i controlli di sicurezza e dirigersi al gate di imbarco in appena 10 minuti, dunque giusto in tempo per vedere le porte del velivolo chiudersi dietro le proprie spalle.

Perché non si dovrebbe seguire il trend di TikTok

L'obiettivo del trend è ridurre al minimo i tempi di attesa inutili in aeroporto, evitando di trasformare l'inizio di un viaggio in un'esperienza stressante e snervante. Betsy Grunch, neurochirurgo da oltre 2 milioni di followers, ha provato a seguire la mania e, dopo essersi cronometrata, ha scoperto che le sono bastati 18 minuti per raggiungere il gate. Certo, non ha incontrato file, ma ha perso del tempo extra a causa della sua borsa fermata ai controlli. Alla fine, però, ce l'ha fatta, evitando un'attesa di oltre 2 ore. Il consiglio delle compagnie aeree, però, è quello di non mettere a rischio il proprio viaggio per una stupida sfida social: la verità è che non si possono prevedere i possibili imprevisti, dunque sarebbe bene "premunirsi".

