stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Arenillas, il villaggio spagnolo che offre case gratuite e lavoro sicuro a chi si trasferisce

Volete cambiare vita in modo drastico? Arenillas, in Spagna, offre casa gratuita e lavoro sicuro a tutti coloro che accettano di trasferirsi: ecco come fare per candidarsi.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Avete sempre desiderato di cambiare vita in modo drastico? È arrivata l'occasione che fa per voi: Arenillas, un piccolo villaggio nel nord della Spagna, situato nella regione di Castiglia e Léon, offre case gratuite e un lavoro sicuro a tutti coloro che decidono di trasferirsi. L'obiettivo è combattere lo spopolamento, facendo tornare la cittadina ai grandi fasti del passato. A partire dagli anni '80, infatti, ha cominciato a vivere un vero e proprio "declino rurale", arrivando a soli 40 residenti registrati. Cosa bisogna fare per candidarsi?

Cos'è il pacchetto di ripopolamento

Si chiama "pacchetto di ripopolamento" ed è il progetto lanciato dalle autorità di Arenillas per far crescere il numero di residenti. Non serve nessun particolare requisito o talento, i candidati devono avere semplicemente competenze "pratiche o trasferibili", cosa significa? Che devono mettere a disposizione del villaggio le proprie abilità, trasformandosi in una risorsa importante per il suo sviluppo. Gli interessati inviare all'indirizzo ayuntamiento@arenillas.es il proprio curriculum vitae, una lettera di presentazione propria e della propria famiglia e un documento in cui si spiegano le motivazioni che spingono al trasferimento. I residenti ideali sono le famiglie con bambini, perfetti per favorire la riqualificazione urbana e per sostenere le scuole locali.

Quali sono le domande che hanno maggiori possibilità di essere accettate

Cosa succede se il proprio curriculum viene valutato in modo positivo? Il candidato e la sua famiglia ricevono gratuitamente un appartamento appena ristrutturato, senza obbligo di pagamento di affitto. Le bollette di gas e acqua sono a carico degli inquilini, mentre l'elettricità viene fornita principalmente tramite pannelli solari installati sui tetti. Per i bambini, inoltre, viene anche offerto il trasporto gratuito da e per la scuola (che si trova a Berlanga de Duero, a circa 20 minuti di auto). Quali domande hanno maggiori possibilità di essere accettate? Quelle dei lavoratori del settore edile, visto che l'intero villaggio ha bisogno di grande manutenzione, e i cittadini spagnoli che hanno già il diritto di lavorare in Spagna.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Film
e serie tv
Le location in Italia de Il Diavolo veste Prada 2, dal Cenacolo di Milano al Lago di Como
Il secchiello da popcorn de Il Diavolo veste Prada 2 è virale: sul web viene venduto a oltre 100 euro
Il secchiello da popcorn de Il Diavolo veste Prada 2 è virale: sul web viene venduto a oltre 100 euro
Isola di Capo Rizzuto è una delle location dov'è stata girata La buona stella
Isola di Capo Rizzuto è una delle location dov'è stata girata La buona stella
Temptation Island torna in Calabria per l'edizione 2026: quanto costa dormire al Calandrusa
Temptation Island torna in Calabria per l'edizione 2026: quanto costa dormire al Calandrusa
Il borgo dove è stata girata la fiction Uno sbirro in Appennino è Castiglione dei Pepoli
Il borgo dove è stata girata la fiction Uno sbirro in Appennino è Castiglione dei Pepoli
Dov'è stata girata La Buona Stella, la serie Rai che porta in prima serata la Calabria e Fiumicino
Dov'è stata girata La Buona Stella, la serie Rai che porta in prima serata la Calabria e Fiumicino
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views