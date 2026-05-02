Arenillas, il villaggio spagnolo che offre case gratuite e lavoro sicuro a chi si trasferisce

Avete sempre desiderato di cambiare vita in modo drastico? È arrivata l'occasione che fa per voi: Arenillas, un piccolo villaggio nel nord della Spagna, situato nella regione di Castiglia e Léon, offre case gratuite e un lavoro sicuro a tutti coloro che decidono di trasferirsi. L'obiettivo è combattere lo spopolamento, facendo tornare la cittadina ai grandi fasti del passato. A partire dagli anni '80, infatti, ha cominciato a vivere un vero e proprio "declino rurale", arrivando a soli 40 residenti registrati. Cosa bisogna fare per candidarsi?

Cos'è il pacchetto di ripopolamento

Si chiama "pacchetto di ripopolamento" ed è il progetto lanciato dalle autorità di Arenillas per far crescere il numero di residenti. Non serve nessun particolare requisito o talento, i candidati devono avere semplicemente competenze "pratiche o trasferibili", cosa significa? Che devono mettere a disposizione del villaggio le proprie abilità, trasformandosi in una risorsa importante per il suo sviluppo. Gli interessati inviare all'indirizzo ayuntamiento@arenillas.es il proprio curriculum vitae, una lettera di presentazione propria e della propria famiglia e un documento in cui si spiegano le motivazioni che spingono al trasferimento. I residenti ideali sono le famiglie con bambini, perfetti per favorire la riqualificazione urbana e per sostenere le scuole locali.

Quali sono le domande che hanno maggiori possibilità di essere accettate

Cosa succede se il proprio curriculum viene valutato in modo positivo? Il candidato e la sua famiglia ricevono gratuitamente un appartamento appena ristrutturato, senza obbligo di pagamento di affitto. Le bollette di gas e acqua sono a carico degli inquilini, mentre l'elettricità viene fornita principalmente tramite pannelli solari installati sui tetti. Per i bambini, inoltre, viene anche offerto il trasporto gratuito da e per la scuola (che si trova a Berlanga de Duero, a circa 20 minuti di auto). Quali domande hanno maggiori possibilità di essere accettate? Quelle dei lavoratori del settore edile, visto che l'intero villaggio ha bisogno di grande manutenzione, e i cittadini spagnoli che hanno già il diritto di lavorare in Spagna.