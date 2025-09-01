Apre il primo museo di Laura Pausini: com’è fatto e quanto costano i biglietti

Il prossimo 7 settembre verrà inaugurato il primo museo di Laura Pausini: si trova nella sua casa a Solarolo, in provincia di Ravenna, e raccoglie memorabilia, ricordi e abiti di scena che hanno segnato la sua carriera. Quanto costa il biglietto di ingresso?

Laura Pausini ha raggiunto un nuovo e importante traguardo della sua carriera: dopo aver scalato le classifiche internazionali e aver girato il mondo con la musica, ora è tornata a Solarolo, il suo paese d'origine in provincia di Ravenna. Per quale motivo lo ha fatto? Per inaugurare il primo museo ufficiale dedicato alla sua carriera. La cosa particolare è che è stato costruito nella casa che l'ha vista crescere, dove ha scoperto la passione per il canto, dove ha condiviso i primi traguardi con la famiglia e dove ora ha esposto tutti i premi, i memorabilia e gli abiti più rappresentativi della sua vita: ecco tutto ciò che c'è da sapere sul progetto.

Quando apre il museo di Laura Pausini

È dallo scorso giugno che Laura Pausini stava lavorando al suo primo museo ma solo ora si può ufficialmente partire con il countdown: il prossimo 7 settembre, alle ore 16.00 in Via F. Santi, 14, Solarolo (RA), verrà inaugurata la casa-museo a lei dedicata.

"Vi aspetto nella mia Romagna, nella mia casa, tra le nostre cose, perché se le mura sono della mia famiglia, ciò che vedrete all’interno lo avete reso possibile voi. Il percorso crea cronologicamente una storia dalla mia infanzia ai giorni d’oggi", ha scritto la cantante sui social.

Com'è nata l'idea? Da una richiesta del suo fan club, che ormai da tempo le chiedeva di voler visitare la casa dove è crescita, così da capire davvero cosa ci fosse dietro il suo percorso professionale cominciato nel 1993 a soli 18 anni con la vittoria del Festival di Sanremo.

Com'è fatto il museo di Laura Pausini e quanto costa

Cosa aspettarsi dalla casa-museo di Laura Pausini? All'esterno la struttura è stata decorata con dei murales stilizzati e colorati della cantante, mentre all'interno alcune camere sono state riservate alla raccolta dei premi internazionali, dei dischi di platino, dei ricordi personali e dei costumi di scena.

Non mancano le foto di scena e da red carpet che fanno da sfondo, rendendo la visita un vero e proprio percorso immersivo nella vita di Laura. L'apertura al pubblico è prevista a partire dal 13 settembre e i biglietti sono in vendita sul sito ufficiale del fan club, laura4u.com, quanto costano? Per i soci del fan club l'ingresso è gratuito, mentre per tutti gli altri l'accesso costerà 30 euro (e si dovrà scegliere una fascia oraria tra le 10 e le 16).