Laura Pausini saluta Sanremo 2026 mangiando la sua prima pizza dopo 11 mesi di dieta

Laura Pausini è stata la grande protagonista del Festival di Sanremo 2026, al quale ha partecipato nei panni di co-conduttrice per tutte e 5 le serate. Sebbene fosse una "veterana" dell'evento, non aveva mai ricoperto questo ruolo d'eccezione e alla fine è riuscita a superare le aspettative. Sul palco ha cantato, ha sfilato con dei meravigliosi abiti su misura e si è divertita con Carlo Conti e i big in gara, dando prova di grande talento e ironia. Poco prima di annunciare il vincitore, inoltre, si è esibita in un medley dei suoi più grandi successi in un maxi abito illuminato da led, poi, una volta uscita dall'Ariston si è concessa un piccolo "regalo": la prima pizza dopo 11 mesi di dieta.

Cosa ha fatto Laura Pausini dopo la finale di Sanremo 2026

Come ha festeggiato Laura Pausini il gran successo della sua esperienza sanremese? Ha pensato bene di concedersi un piccolo ma grande regalo: ha mangiato una gustosa pizza, immortalandosi con la pietanza ancora nel cartone mentre tornava in hotel a fine diretta. Sebbene possa sembrare qualcosa di usuale, in verità per la cantante è stata una scelta culinaria davvero speciale. Il motivo è molto semplice: non si godeva il noto piatto napoletano da ben 11 mesi, ovvero da quando ha cominciato la dieta. Per celebrare la fine del Festival, però, tutto è concesso ed è per questo che non ha resistito alla tentazione, servendosi dei social per immortalare il momento "memorabile".

La prima pizza di Laura Pausini dopo 11 mesi

Come ha fatto Laura Pausini a perdere 20 chili

Lo scorso settembre Laura Pausini ha rivelato la sua "nuova" immagine, mostrandosi sui social in costume visibilmente dimagrita. Ha poi spiegato di aver perso 20 chili a 51 anni e di averlo fatto seguendo un preciso percorso di benessere. Dopo aver cominciato a dimagrire "naturalmente" durante il tour, ha pensato bene di affidarsi a medici e professionisti del settore. Ha innanzitutto imparato ad alimentarsi correttamente, poi si è allenata in modo costante almeno tre volte a settimana. Nessuna scorciatoia e nessun prodotto miracoloso, la cantante ha affrontato tutto con determinazione e forza, non senza incontrare ostacoli. Alla fine i risultati sono stati evidenti e a Sanremo è apparsa più forte e in forma che mai.