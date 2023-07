Althorp House, apre al pubblico la casa dove è cresciuta lady Diana (e dove è stata sepolta) Dove è cresciuta Diana Spencer, prima di sposare Carlo e diventare principessa? Questa estate sarà possibile fare un tour nella casa della famiglia di lady D.

A cura di Giusy Dente

A 26 anni dalla sua tragica morte, la principessa Diana gode ancora dell'affetto di tanti ammiratori, che non hanno mai smesso di ricordarla. La principessa è stata molto amata in vita e continua a esserlo anche oggi, anche se la storia ha fatto il suo corso senza di lei e le cose nella royal family sono molto cambiate. Chissà come sarebbero andate, se quell'incidente non l'avesse prematuramente strappata alla vita. Una vita che ancora oggi è oggetto di profonda curiosità. Dalla nascita alla scomparsa, di lady D si sa tutto (o quasi). Per un'immersione nelle sue radici, curiosi e appassionati potranno fare un tour nella casa in cui è cresciuta prima di diventare la moglie del principe Carlo.

Che cos'è Althorp House

Althorp House è la casa di famiglia della principessa Diana, di proprietà degli Spencer sin dal Cinquecento. È una tenuta di oltre 5000 ettari con 90 stanze nel Northamptonshire, dove attualmente vive Charles Spencer (nono conte Spencer) con la figlia Lady Charlotte Diana Spencer e la terza moglie Karen, contessa Spencer.

Proprio ad Althorp lady Diana ha vissuto da bambina insieme al padre e alle due sorelle maggiori, Lady Sarah e Lady Jane Spencer. E ad Althorp House, la principessa è anche stata sepolta: la tomba della principessa si trova su un isolotto (la Round Oval) nel bel mezzo di un laghetto nei giardini della casa, dentro un tempio in stile dorico che porta il suo nome. Non è tutto: è anche il luogo del primo incontro tra Diana e Carlo. Lui all'epoca frequentava sua sorella Sarah e fu invitato lì per un weekend di caccia.

Althorp House apre i battenti

Althorp House resterà aperta al pubblico per tutta l'estate. Lo ha annunciato lo stesso conte Spencer, felice di mostrare gli interni e l'esterno della residenza, dove è possibile ammirare una vasta collezione privata di mobili, quadri, ceramiche. Il biglietto per accedere al tour completo costa 31 euro. Il prezzo si riduce per l'accesso ai soli terreni esterni: in questo caso si paga un ticket d'ingresso di 23 euro. In entrambi i casi è possibile approfittare di riduzioni per bambini, anziani e altre categorie.

Mentre nei terreni che circondano la tenuta è possibile fare foto, gli scatti sono vietati all'interno della casa. Il luogo della sepoltura resta off limit per i turisti: chi paga per entrare ad Althorp House non può accedere al famoso isolotto con la tomba di lady D, ma può solo scrutarlo da lontano.