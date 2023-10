In affitto la casa d’infanzia di Lady Diana: dove si trova il lussuoso palazzo del Cinquecento La lussuosa dimora di Althorp House nel Regno Unito è in affitto: ecco com’è il palazzo dove fu cresciuta Lady D.

Lady Diana e Althorp House

Il mito di Lady Diana non smette di esercitare il suo fascino. Complice la serie The Crown (che presto debutterà con la sua sesta e ultima stagione) e Spencer (film di Pablo Larrain con Kirsten Stewart nei panni di Lady D), la storia e la figura di Diana Spencer continua ad essere celebrata a più di 30 anni di distanza dalla sua morte. Per i fan più incalliti delle vicende della Casa Reale inglese, la residenza della famiglia Spencer è ora disponibile per essere affittata per brevi periodi. La tenuta è stata inserita in una piattaforma che si occupa di affitti brevi di lusso. E voi vivreste mai nel luogo dove Diana è cresciuta e poi è stata sepolta?

Althorp House | Foto Elysian Estate

Althorp House è in affitto

Althorp House, questo il nome della residenza, è la casa dove la madre di William e Harry trascorse l'infanzia. Si tratta di un palazzo d'epoca mastodontico dotato di 26 camere da letto e collocato in un parco di 13mila acri. La tenuta si trova nel Northamptonshire, in Gran Bretagna, e si staglia nella brughiera lungo Harlestone Road, tra i paesi di Great Brington e Harlestone. Diana Spencer crebbe in quella che è stata la tenuta della famiglia Spencer dal 1508 e che attualmente è abitata dal conte Spencer, suo fratello, che qui risiede con la famiglia. La futura moglie di re Carlo III rimase in questa casa fino al 1978 quando si trasferì nell'appartamento della madre nel lussuoso quartiere di Earls Court, a Londra. Proprio in questa magnifica reggia i due futuri coniugi si incontrarono per la prima volta.

Diana Spencer a Earls Court nel 1978

Althorp House viene aperta ogni estate per essere visitata dai curiosi e dagli appassionati della famiglia reale che vogliono ripercorrere le origini della "principessa del popolo". Ora, però, la casa dei conti Spencer viene aperta per tutti coloro che vorranno soggiornarci. Il portale Elysian Estates, una piattaforma dedicata agli affitti brevi delle residenze più lussuose dell'Inghilterra, ha pubblicato l'annuncio della tenuta con questa descrizione, che non fa alcun riferimento alla principessa Diana: "Althorp è una delle più grandi dimore signorili d'Inghilterra. La tenuta è passata attraverso 19 generazioni della famiglia Spencer, dal barone Robert Spencer (ritenuto all'epoca l'uomo più ricco d'Inghilterra) fino al nono conte, Charles Spencer. Althorp ha avuto un ruolo importante nella storia dell'Inghilterra: tra le sue mura si sono svolti molti incontri politici influenti, balli di corte e persino un matrimonio segreto. Ora più che mai Althorp offre un ambiente indimenticabile per ospitare occasioni eccezionali, nel lusso del XXI secolo".

Un salone di Althorp House | Foto Elysian Estate

L'assenza di riferimenti alla principessa è da imputare al fatto che la famiglia voglia assoluta discrezione, evitando di affittare la loro residenza a persone "indesiderate". La meravigliosa dimora è arricchita da opere d'arte meravigliose: dai quadri nel pittore fiammingo Anthony van Dyck fino alle opere seicentesche che raffigurano i primi esponenti della famiglia Spencer. Chi affitterà la struttura avrà usufruire dei servizi offerti dallo staff solitamente lavora per i Conti Spencer.

Una delle stanze da letto di Altrop House | Foto Elysian Estate

Tra le tante ricchezze di Althorp House troviamo: 33 bagni, una sala da pranzo che può ospitare fino a 140 persone, un teatro, una sala da biliardo, una libreria in pieno stile vittoriano e un parco che si estende per più di 2milioni di metri quadrati. Il prezzo non è stato reso noto, ma si può compilare un form per richiederlo via mail. Immaginiamo che non sarà una cifra accessibile a tutti, ma ripercorrere i passi della giovane Lady D è un'esperienza da non perdere.