Regali di Natale su eBay: fino a 130€ di sconto sui prodotti Dyson Idee per un regalo di Natale last minute? Su eBay ci sono prodotti Dyson in offerta, con sconti fino a 130€. Abbiamo selezionato sei prodotti tra quelli in offerta, tra cui la piastra Dyson Corrale e l’aspirapolvere Dyson V8.

A pochi giorni dal Natale vi mancano ancora gli ultimi regali? Invece di girare in negozi affollati, potete approfittare dei rivenditori online, e ricevere i prodotti comodamente a casa vostra.

Ad esempio, su eBay ci sono i prodotti Dyson in offerta: regali tecnologici da mettere sotto l'albero che faranno felici partner, genitori o amici con un occhio al portafoglio, grazie agli sconti che vi permetteranno di risparmiare fino a 130€.

Fino a 130€ di sconto su aspirapolvere e piastra per capelli Dyson

Tra le offerte Dyson che abbiamo selezionato ci sono sei prodotti per la casa e la cura della persona: purificatori d'aria, aspirapolveri senza filo e piastre per capelli dal design moderno che garantiscono prestazioni elevate.

-130€ di sconto sul purificatore Dyson Pure Cool nero: grazie al sistema di filtraggio doppio, con il filtro a carbone attivo che rimuove i gas nocivi e il filtro HEPA in fibra di vetro che cattura le particelle inquinanti, questo purificatore diffonde aria purificata in tutta la stanza. La tecnologia Air Multiplier analizza la qualità dell'aria in tempo reale, mentre l'oscillazione fino a 350° garantisce un flusso d'aria potente e uniforme. Il telecomando magnetico permette di controllarlo a distanza, mentre la modalità notturna programmabile lo rende silenzioso durante la notte.

-60€ di sconto sul purificatore Dyson Pure Cool bianco: il purificatore Dyson è in offerta anche nel colore bianco, per chi preferisce toni meno accentuati. Anche in questo caso i due filtri al carbone attivo e in fibra di vetro garantiscono l'eliminazione di gas nocivi e particelle inquinanti, e la diffusione del flusso d'aria purificata è garantita dalla tecnologia Air Multiplier. La sostituzione del filtro è facile e veloce, i dati sul monitoraggio della qualità dell'aria vengono inviati automaticamente all'app Dyson Link, il telecomando consente il controllo a distanza e la modalità notturna permette di impostare gli intervalli di accensione.

-50€ di sconto sulla piastra per capelli Dyson Corrale rame: lamine flessibili in lega di rame e tre impostazioni di calore che si adattano a diverse tipologie di capello sono le principali caratteristiche di questa piastra senza filo nell'esclusiva colorazione rame. Con controllo intelligente del calore per non rovinare i capelli, la piastra occupa poco spazio, perfetta per essere portata in viaggio risposta nella travel bag in dotazione, e può essere utilizzata anche con il filo per una maggiore autonomia. La confezione include lo stand di ricarica e il filo di ricarica magnetico.

–50€ di sconto sulla piastra per capelli Dyson Corrale nero/fucsia: colorazione classica nero e fucsia per questa seconda piastra Dyson in offerta, dotata anch'essa di controllo intelligente del calore con tre impostazioni di temperatura, lamine flessibili in lega di rame, spegnimento automatico e blocco di sicurezza. Con travel bag resistente al calore inclusa, la piastra può essere utilizzata con o senza filo, ed è provvista di stand e filo magnetico per essere ricaricata con facilità.

-50€ di sconto sull'aspirapolvere senza fili Dyson V7 Motorhead Origin: motore potente progettato per adattarsi a qualsiasi tipo di superficie, tappeti inclusi, due modalità di pulizia (Max e Power) e fino a 30 minuti di autonomia senza cali di prestazione rendono questo aspirapolvere Dyson l'alleato perfetto per la pulizia di tutta la casa. Dotato di accessorio multifunzione per arrivare ovunque e meccanismo a grilletto che permette lo svuotamento igienico del contenitore, la confezione include anche una stazione di ricarica da attaccare al muro, per avere l'aspirapolvere sempre pronto all'uso.

-20€ di sconto sull'aspirapolvere senza fili Dyson V8 Slim Parquet: con spazzola in nylon delicata sulle superfici ma efficace contro polvere e sporco, questo aspirapolvere garantisce fino a 40 minuti di autonomia, ed è dotato di due modalità di pulizia, normale e Max, pensata per lo sporco ostinato. Con stazione di ricarica da fissare alla parete, ha tanti accessori per le diverse esigenze di pulizia e un sistema per lo svuotamento igienico del contenitore.