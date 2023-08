Miglior olio di cocco: come utilizzarlo e quali sono i benefici per viso, corpo e capelli L’olio di cocco è un vero e proprio toccasana per pelle, capelli e corpo. Scopriamo come utilizzarlo, quali sono i benefici e vediamo una selezione dei migliori oli di cocco in commercio.

La nostra top 6

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'olio di cocco, conosciuto per i suoi molteplici utilizzi e benefici, viene usato sin dall'antichità per prendersi cura di viso, corpo e capelli, ma anche in ambito alimentare per preparare numerose pietanze. Si tratta di un olio vegetale ricavato dalla spremitura della noce di cocco (Cocos nucifera), ricco di sostanze nutrienti e antiossidanti, come fosforo, vitamine e acidi grassi saturi (acido laurico, mistirico e palmitico).

Nell'ambito cosmetico risulta particolarmente indicato per chi desidera nutrire, detergere, purificare e idratare cute e cuoio capelluto. Infatti, è un vero e proprio toccasana per le pelli secche, per i capelli sfibrati e per le doppie punte. Nel campo alimentare, invece, può essere utilizzato per preparare dolci ed esotiche ricette salate. Siccome contiene un'alta percentuale di acidi grassi saturi, però, si consiglia di non abusarne in cucina. Sulla pelle, invece, può essere utilizzato anche quotidianamente, come parte integrante della propria beauty routine.

L'olio di cocco, inoltre, può essere solido o liquido: durante i mesi più freschi ha una consistenza simile a quella del burro, mentre diventa liquido in estate o se viene riscaldato.

Leggi anche I migliori shampoo al cocco del 2023: come sceglierli e quali sono i benefici

In commercio esistono numerosi brand che vendono olio di cocco, anche completamente puro. Scegliere quello migliore, però, non è sempre semplice. Per acquistare il prodotto giusto, infatti, bisogna prestare attenzione all'inci e al metodo di spremitura, anche in base allo scopo e all'utilizzo che se ne desidera fare. Ad esempio, esistono prodotti più indicati per l'uso cosmetico e altri per quello alimentare.

Per quanto riguarda la marca, vi consigliamo di affidarvi a brand conosciuti che utilizzino materie prime di qualità. Ad esempio, Naturalebio, Benvolio ed Equilibra.

Scopriamo, quindi, in che modo è possibile utilizzare l'olio di cocco e quali sono i benefici. Inoltre, vediamo una classifica dei migliori oli di cocco in commercio, selezionati a seconda delle specifiche esigenze.

Come utilizzare l'olio di cocco

Grazie alle sue proprietà nutrienti e lenitive, l'olio di cocco viene utilizzato principalmente per idratare la pelle, contrastare i segni dell'invecchiamento, illuminare i capelli e migliorare l'aspetto delle doppie punte. Ma i suoi utilizzi non si fermano qui. Questo portentoso olio vegetale, infatti, può essere adoperato anche in cucina, oppure come detersivo, repellente per gli insetti e molto altro ancora.

Come utilizzare l'olio di cocco sul viso

L'olio di cocco è un ottimo rimedio contro i segni del tempo e la secchezza cutanea. Sul viso si consiglia di optare per un prodotto biologico spremuto a freddo, più delicato e ricco di sostanze nutritive rispetto a quello raffinato. Vediamo come utilizzarlo sul volto.

L'olio di cocco può essere utilizzato per idratare il viso e ridurre le rughe , in sostituzione della crema notte. Le vitamine (E e K) contenute all'interno dell'olio, infatti, prevengono la comparsa delle rughe e stimolano la produzione del collagene, rendendo la cute più elastica e idratata. Si consiglia di riscaldare poche gocce di prodotto tra le dita e di massaggiarle sul volto fino a completo assorbimento.

, in sostituzione della crema notte. Le vitamine (E e K) contenute all'interno dell'olio, infatti, prevengono la comparsa delle rughe e stimolano la produzione del collagene, rendendo la cute più elastica e idratata. Si consiglia di riscaldare poche gocce di prodotto tra le dita e di massaggiarle sul volto fino a completo assorbimento. Il burro di cocco può essere usato anche come struccante per gli occhi. I suoi acidi grassi riescono infatti a sciogliere anche il trucco più resistente, come il mascara waterproof. Per utilizzarlo come struccante, basta applicarne una piccola quantità direttamente sulla zona interessata e strofinare delicatamente le palpebre con un dischetto di cotone inumidito.

per gli occhi. I suoi acidi grassi riescono infatti a sciogliere anche il trucco più resistente, come il mascara waterproof. Per utilizzarlo come struccante, basta applicarne una piccola quantità direttamente sulla zona interessata e strofinare delicatamente le palpebre con un dischetto di cotone inumidito. L'olio può anche sostituire il balsamo labbra. Basta massaggiare poche gocce di prodotto per renderle morbide e lisce.

Come utilizzare l'olio di cocco sul corpo

Grazie alle sue proprietà idratanti, nutritive e lenitive, l'olio di cocco risulta anche un valido alleato contro smagliature e irritazioni. Vediamo come applicarlo sul corpo.

Le smagliature sono inestetismi causati dalle repentine variazioni di peso. Quelle appena formate assumono una colorazione rossastra, mentre quelle più vecchie sono tendenzialmente bianche o perlacee. L'olio di cocco migliora l'elasticità della cute, rendendola più resistente agli strappi. Inoltre, riduce anche il colore delle smagliature appena formate.

sono inestetismi causati dalle repentine variazioni di peso. Quelle appena formate assumono una colorazione rossastra, mentre quelle più vecchie sono tendenzialmente bianche o perlacee. L'olio di cocco migliora l'elasticità della cute, rendendola più resistente agli strappi. Inoltre, riduce anche il colore delle smagliature appena formate. Le irritazioni post ceretta o rasoio sono davvero molto comuni, soprattutto in estate. L'olio di cocco può essere utilizzato come trattamento post epilazione per pulire la zona, idratarla e lenire la pelle. Per applicarlo, basta sciogliere una noce di prodotto tra le mani e massaggiarla delicatamente sulle gambe.

Come utilizzare l'olio di cocco sui capelli

Gli acidi grassi contenuti nell'olio di cocco riescono a penetrare in profondità nel capello, donandogli nutrimento e idratazione. Grazie alle sue innumerevoli proprietà benefiche, il cocco contrasta l'effetto crespo, definisce i boccoli, stimola la crescita dei capelli, li rinforza e ne limita la caduta. Questo olio risulta particolarmente indicato per chi ha i capelli secchi e spenti, ma può essere utilizzato anche da chi li ha grassi su punte e lunghezze come sostituto del balsamo. Ecco come applicarlo sui capelli, in base all'effetto desiderato.

Per contrastare l' effetto crespo , basta massaggiare quattro-cinque gocce di olio di cocco sulle lunghezze prima di completare l'asciugatura. Il burro di cocco, infatti, riduce l'elettricità dei capelli, chiudendo le cuticole e non permettendo all'acqua di penetrare nel fusto e renderlo più vaporoso e secco.

, basta massaggiare quattro-cinque gocce di olio di cocco sulle lunghezze prima di completare l'asciugatura. Il burro di cocco, infatti, riduce l'elettricità dei capelli, chiudendo le cuticole e non permettendo all'acqua di penetrare nel fusto e renderlo più vaporoso e secco. Per nutrire in profondità i capelli, stimolarne la crescita e limitarne la caduta , invece, si consiglia di applicare il prodotto su cuoio capelluto e lunghezze e di tenere la maschera in posa per tutta la notte, con l'ausilio di una cuffia.

, invece, si consiglia di applicare il prodotto su cuoio capelluto e lunghezze e di tenere la maschera in posa per tutta la notte, con l'ausilio di una cuffia. Per ottenere ricci lucenti, idratati e ben definiti con l'olio di cocco, basta applicare il prodotto su tutte le lunghezze per almeno 15-30 minuti. Il trattamento deve essere effettuato prima dello shampoo, dopo aver inumidito e pettinato i capelli.

lucenti, idratati e ben definiti con l'olio di cocco, basta applicare il prodotto su tutte le lunghezze per almeno 15-30 minuti. Il trattamento deve essere effettuato prima dello shampoo, dopo aver inumidito e pettinato i capelli. Per applicare l'olio di cocco come se fosse un balsamo, invece, basta scaldare tra le mani una noce di prodotto e applicarlo sulle lunghezze dopo aver utilizzato lo shampoo. Questo trattamento è consigliato, in particolare, per coloro che hanno i capelli grassi e vogliono rendere le lunghezze più morbide e lucide.

Altri utilizzi dell'olio di cocco

L'olio di cocco è un ingrediente naturale davvero versatile. Oltre che su viso, capelli e corpo, infatti, può essere utilizzato in ambito alimentare, ma anche come detersivo e repellente per insetti.

L' olio di cocco può essere impiegato in cucina per la preparazione di numerose ricette etniche o come sostituto dell'olio di oliva e del burro. Può essere usato anche a freddo per condire insalate e verdure o essere utilizzato, come alternativa al latte, nel caffè e nel tè. In ambito alimentare , però, si consiglia di non abusarne. Questo ingrediente naturale, infatti, contiene un'alta percentuale di grassi saturi.

può essere impiegato in cucina per la preparazione di numerose etniche o come sostituto dell'olio di oliva e del burro. Può essere usato anche a freddo per condire insalate e verdure o essere utilizzato, come alternativa al latte, nel caffè e nel tè. In , però, si consiglia di non abusarne. Questo ingrediente naturale, infatti, contiene un'alta percentuale di grassi saturi. L'olio estratto dalla noce di cocco è utile anche per pulire la casa : basta qualche goccia su un panno umido per rimuovere lo sporco. Per le macchie più ostinate, invece, si consiglia di addizionarlo con il bicarbonato di sodio.

: basta qualche goccia su un panno umido per rimuovere lo sporco. Per le macchie più ostinate, invece, si consiglia di addizionarlo con il bicarbonato di sodio. Il burro di cocco può essere utilizzato come base per creare un repellente per gli insetti. Basterà massaggiare sulla pelle l'olio di cocco con l'aggiunta di un olio essenziale, come lavanda, tea tree o rosmarino.

1. Olio di cocco biologico Naturalebio

Il miglior olio di cocco puro

Consigliato per: chi desidera acquistare un olio di cocco biologico e vegano

Pro: biologico, profumo delicato, vegano

Contro: secondo alcune recensioni, il prodotto si solidifica molto velocemente. Ciò dipende dalla purezza del prodotto e non ne altera assolutamente la qualità

Caratteristiche: spremuto a freddo, non raffinato, burroso o liquido a seconda della temperatura

Uno dei migliori oli di cocco puri e biologici in commercio è quello venduto da Naturalebio. Si tratta di un olio non raffinato, ideale per chi desidera un prodotto dall'odore delicato e molto nutriente. Inoltre, l'olio viene estratto da noci raccolte a mano e spremute a freddo, un metodo di estrazione che serve per evitare di alterare le sostanze nutrienti e funzionali contenute nel frutto. Può essere utilizzato in ambito cosmetico per idratare e nutrire i capelli e la pelle, oppure per preparare deliziose ricette di cucina.

Altri oli di cocco puri:

2. Olio di cocco per capelli Olyxir Benvolio

Il miglior olio di cocco biologico per i capelli

Consigliato per: chi vuole illuminare, idratare e rinforzare i capelli

Pro: noci provenienti da piantagioni biologiche e certificate, prodotto vegano. È anche un ottimo struccante

Contro: non sono segnalati aspeti negativi

Caratteristiche: spremuto meccanicamente a freddo, burroso o liquido a seconda della temperatura

Il miglior modo per ridurre le doppie punte, rinvigorire le lunghezze e illuminare i capelli è utilizzare un trattamento a base di olio di cocco. Uno dei migliori prodotti presenti sul mercato è l'olio di cocco per capelli Olyxir Benvolio. L'olio viene estratto a freddo dalla polpa delle noci per preservare tutte le vitamine e le sostanze nutritive contenute nel frutto. Per prevenire secchezza e doppie punte, basta applicare qualche goccia sulle lunghezze e lasciare agire il trattamento per tutta la giornata.

Altri oli di cocco per capelli:

3. Olio di cocco I Love Riccio

Il migliore olio di cocco per capelli ricci

Consigliato per: chi ha i capelli ricci e vuole boccoli lucenti e morbidi

Pro: i capelli risultano più luminosi e morbidi

Contro: non si evidenziano particolari aspetti negativi

Caratteristiche: biologico, 100% naturale, senza parabeni

L'olio di cocco di I Love Riccio è un prodotto biologico che contrasta il crespo e la secchezza, rendendo i capelli più morbidi e luminosi. Può essere utilizzato come impacco pre-shampoo, come aggiunta idratante alla maschera per capelli, oppure a secco per illuminare i boccoli e definirli. Quando la temperatura scende al di sotto dei 20 gradi l'olio si solidifica. In questi casi, quindi, si consiglia di scaldarlo a bagnomaria prima di utilizzarlo.

Altri oli di cocco per capelli ricci:

4. Olio di cocco extravergine Coconativo

Il miglior olio di cocco biologico alimentare

Consigliato per: chi vuole utilizzare l'olio di cocco in cucina e desidera un prodotto valido anche per la frittura

Pro: biologico, crudo, gusto delicato

Contro: prezzo sopra la norma, ma giustificato dalla qualità del prodotto e soprattutto dall'elevata quantità

Caratteristiche: organico

Prodotto Sri Lanka, l'olio di cocco extravergine di Coconativo è privo di conservati e aromi artificiali. Il suo gusto delicato, infatti, lo rende perfetto per l'uso alimentare. Nonostante non sia raffinato, inoltre, resiste molto bene alle fritture e alle temperature più alte senza trasformarsi in acidi grassi. Si consiglia di conservare il barattolo in un luogo asciutto e di non esporlo a fonti di calore o alla luce solare.

Altri oli di cocco biologico alimentare:

5. Olio di cocco per la pelle Aromatika

Il migliore olio di cocco per il viso

Consigliato per: chi vuole una pelle del viso meno secca e rilassata

Pro: idrata, antirughe, si assorbe velocemente

Contro: secondo alcune recensioni, il profumo non si sente molto. Questo aspetto però potrebbe essere anche un vantaggio per chi non adora il profumo di cocco

Caratteristiche: spremuto a freddo

L'olio di cocco riduce le rughe, idrata e nutre la pelle in profondità. Uno dei migliori prodotti per il viso in commercio è l‘olio di cocco di Aromatika. Si tratta di un olio che migliora il colore della pelle, rendendo il viso più illuminato e liscio. Inoltre, attiva la produzione di collagene, riducendo le rughe e proteggendo la pelle dal sole.

Altri oli di cocco per il viso:

6. Olio di Cocco Equilibra

Il migliore olio di cocco puro per il corpo

Consigliato per: chi desidera idratare la pelle del corpo con un prodotto naturale e biologico

Pro: idrata, illumina, lenitivo

Contro: secondo alcune recensioni, l'odore è troppo tenue. Questo aspetto, però, potrebbe risultare positivo per coloro che preferiscono profumazioni delicate

Caratteristiche: pressato a freddo, senza parabeni, senza additivi

In estate, è molto frequente avere gambe, talloni o braccia secche e disidratate. In questi casi si consiglia di utilizzare un prodotto nutriente e idratante, come l'olio di cocco. Uno dei migliori oli di cocco per il corpo in commercio è quello dell'Equilibra. Si tratta di un prodotto ricco di vitamina E, utile per restituire nutrimento ed elasticità alle pelli molto secche. Può essere utilizzato anche come doposole lenitivo.

Altri oli di cocco puri per il corpo:

Come scegliere il miglior olio di cocco

Scegliere il giusto olio di cocco non è sempre semplice. In commercio, infatti, ne esistono di tutti i tipi: raffinati, non raffinati, spremuti a freddo, con l'aggiunta di altri ingredienti, puri, biologici e così via. Quindi, per scegliere il giusto prodotto, si devono prendere in considerazione: l'inci, il metodo di estrazione e la marca, oltre che l'effetto che si desidera ottenere. Invece, i parametri da prendere in considerazione per riconoscere un buon olio di cocco e per verificare che il prodotto non sia andato a male sono il gusto o il profumo. Il prodotto deve avere un profumo di cocco leggero e non odorare di rancido.

Inci

L'inci, ovvero la lista degli ingredienti indicata sulla scatola del prodotto, è il primo parametro da prendere in considerazione per riconoscere un olio di cocco buono. Tendenzialmente, meno ingredienti sono presenti all'interno dell'olio, migliore sarà la qualità. I prodotti puri e spremuti a freddo, infatti, hanno un inci molto scarno, che contiene solo ed esclusivamente olio di cocco.

Marca

L'olio di cocco è un prodotto molto famoso e apprezzato. In commercio, infatti, esistono numerosi brand che vendono questo portentoso olio vegetale. Non esiste però una marca migliore in assoluto. Noi vi consigliamo di affidarvi a marche conosciute, che non utilizzano peg, siliconi, petrolati e altri ingredienti potenzialmente nocivi. Ad esempio, i brand Equilibra, Naturalebio, Benvolio, Coconativo e Aromatika.

Uso

L'olio di cocco deve essere scelto anche in base ad altri parametri, come l'utilizzo che se ne desidera fare. Se volete utilizzare l'olio di cocco per idratare il viso, il corpo o i capelli, vi consigliamo di optare per un prodotto spremuto a freddo. La spremitura a freddo, infatti, è un metodo di estrazione che permette di non distruggere e surriscaldare le vitamine e i principi attivi contenuti nell'olio. Se volete utilizzare l'olio di cocco per scopi alimentari, invece, vi consigliamo di scegliere il tipo di olio a seconda della pietanza e del metodo di cottura che intendete utilizzare. Per friggere, ad esempio, l'olio raffinato è quello più indicato. L'olio raffinato perde parte delle sue sostanze nutritive, ma ha un punto di fumo molto più alto. Ciò lo rende preferibile per cucinare a fuoco vivo rispetto a quello vergine. L'olio non raffinato, invece, è più indicato per condire insalate o per essere utilizzato in sostituzione del latte nel tè e nel caffè.

Dove comprare l'olio di cocco puro

L'olio di cocco puro può essere facilmente reperito nei supermercati che vengono prodotti biologici, ma anche online. Amazon, ad esempio, offre una vasta gamma di oli di cocco biologici per tutte le esigenze.

Come conservare l'olio di cocco

L'olio di cocco deve essere conservato in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e sbalzi di temperatura. Il luogo migliore dove conservare il barattolo, quindi, è il frigorifero. Se volete riscaldare l'olio per farlo sciogliere, vi consigliamo di non mettere sul fuoco tutto il vasetto, ma di far riscaldare solo la quantità di prodotto che vi serve.