Migliori creme antirughe: le 12 più efficaci e quali scegliere in base a ingredienti e età Le creme antirughe sono tra i cosmetici più acquistati quando si parla di skincare. Al contrario di quello che si pensa, possono essere utilizzate già dai trent’anni e vanno scelte in base all’età, al tipo di pelle e agli ingredienti. Ecco quali sono le creme antirughe più efficaci, economiche e di fascia alta.

Le creme antirughe sono cosmetici specifici che servono a rallentare il naturale processo di invecchiamento della pelle, prevenire la formazione delle rughe e attenuare i segni dell'età. Si tratta di prodotti alla base della skincare che idratano e rendono più elastica e distesa la pelle.

Esistono diverse tipologie di creme antirughe che si differenziano per l'effetto che può essere immediato (effetto lifting) oppure a lungo termine (effetto antiage o antiossidante), per gli ingredienti (presenti nell'INCI) e per le fasce d'età a cui sono destinate. Le creme antirughe, infatti, possono essere utilizzate a partire dai 30 anni, quando la pelle inizia a perdere elasticità a causa del il collagene che comincia a deteriorarsi.

Molti brand, quindi, hanno deciso di creare prodotti specifici, tenendo in considerazione proprio l'età e il tipo di "problematica" da risolvere (ovviamente una giovane donna non avrà bisogno di un prodotto capace di attenuare rughe profonde, ma semplicemente uno che prevenga i segni dell'invecchiamento). In commercio, quindi, troviamo creme antirughe da utilizzare a 40 anni, a 50 anni e quelle adatte alle donne che hanno superato i 50 e hanno raggiunto o superato 60 anni d'età.

Oltre agli ingredienti presenti nella formula, quindi, è l'età è il fattore principale da tenere in considerazione prima di effettuare l'acquisto di una crema antirughe.

Ma le creme antirughe funzionano davvero? La crema antirughe miracolosa non esiste. Il segreto è essere costanti, infatti, è scientificamente provato che questo tipo di prodotti danno risultati se la loro formulazione è corretta e se vengono applicate in maniera regolare, ogni giorno. Chiariamo però una cosa: le rughe non spariranno del tutto. Però, se abbinate ad una buona idratazione della pelle e ad una sana alimentazione, possono effettivamente ridurre gli inestetismi e aiutarvi a piacervi di più.

In questa guida cercheremo di capire quali sono gli ingredienti presenti nelle creme antirughe più efficaci e quali scegliere in base alla propria età e al proprio tipo di pelle.

Se pensate che non avete ancora bisogno di una crema antirughe, ma cercate un prodotto più "leggero" per prendervi cura della vostra pelle, potete consultare le nostre guide sulle migliori creme viso o sui migliori sieri viso.

Adesso facciamo chiarezza sugli ingredienti contenute nelle creme antirughe più efficaci.

Gli ingredienti più efficaci delle creme antirughe

Leggere l'INCI è l'unico modo che ci permette di sapere quali sono gli ingredienti contenuti in una crema. La formulazione di una crema antirughe è importante da conoscere, perché determina il tipo di risultato che si potrà ottenere. La presenza maggiore di un ingrediente o di un altro consente di ottenere risultati diversi e rende un prodotto più adatto per una zona e per un tipo di pelle che per un altro. Vediamoli nel dettaglio.

Acido ialuronico

È una molecola proteica presente nella nostra pelle, la cui quantità diminuisce col passare degli anni. Per questo motivo, stendere una crema che contenga acido sull'epidermide ci permette di mantenerla luminosa e fresca.

Retinolo

Il retinolo è un derivato della vitamina A, ed è l'ingrediente anti-invecchiamento per eccellenza. È in grado di stimolare il rinnovamento cellulare e favorisce la produzione di collagene che rende la pelle più elastica.

Collagene idrolizzato

È l'ingrediente che, insieme all'elastina, aiuta a mantenere la pelle elastica e tonica.

Idrossiacidi (AHA)

L'alfa idrossiacido e il betaidrossiacido sono due acidi della frutta, in particolare quelli che si trovano nelle creme sono l'acido glicolico e l'acido lattico perché sono in grado di penetrare nella pelle. Queste ingredienti agiscono in superficie riuscendo ad esfoliare lo strato superficiale dell'epidermide per eliminare le cellule morte e, in profondità, stimolando la produzione di collagene.

Vitamina C

È utilizzata in quasi tutte le creme antirughe e aiuta non solo a preservare la pelle dall’invecchiamento, ma anche a guarire da piccole ferite o segni del tempo.

Il processo di invecchiamento cutaneo: confronto tra pelle giovane e pelle matura

Vitamina E

È una vitamina antiossidante che idrata la pelle, ammorbidisce le cicatrici e combatte l'effetto del sole.

Peptidi

Sono degli amminoacidi che aiutano a capire alle cellule cosa devono produrre. In particolare, nelle creme antirughe hanno il compito di stimolare la produzione di collagene che, come abbiamo detto, rende la pelle più elastica e riempie le rughe rendendole meno evidenti.

Ceramidi

Sono lipidi presenti naturalmente sullo strato più superficiale della pelle e quindi ne determinano l'estetica. Con l'avanzare dell'età la loro percentuale diminuisce ed è proprio questa la causa della pelle secca, con rughe o irritata. I ceramidi presenti nelle creme aiutano a mantenere la pelle idratata, liscia e la proteggono dagli agenti esterni.

Bava di lumaca

Questo ingrediente contiene elastina, collagene, proteine, peptidi e una serie di vitamine. Tutti questi ingredienti insieme aiutano la pelle ad essere più levigata riducendo anche la presenza di macchie cutanee. Inoltre, è utilizzata anche per trattare problematiche più serie come l'acne, le smagliature o le cicatrici.

Burro di Karitè

È composto da acidi e vitamine, utili a combattere lo stress ossidativo, stimolando la formazione di nuove cellule. Gli oli presenti nel burro di Karitè trattengono l'umidità presente naturalmente nella pelle rendendola più idratata.

Gli effetti della crema antirughe su pelle giovane (1) e su pelle matura (2).

Le 12 migliori creme antirughe del 2022, ad effetto immediato e a lungo termine

Capiamo adesso quali le migliori creme antirughe, le più efficaci ad effetto immediato e a lungo termine, disponibili in commercio. Abbiamo selezionato i prodotti tenendo in considerazione le diverse fasce d'età (20/30 anni, 30 anni in su, 40 anni, 40 anni in su, 50 anni e 50/60 anni), e gli ingredienti contenuti, prediligendo quelle più naturali e biologiche. Tra tutti i prodotti in vendita vi proponiamo di seguito quelli che sono stati maggiormente apprezzati e meglio recensiti dagli utenti che ne hanno fatto uso e hanno riscontrato risultati.

1. Crema antirughe Revitalift di L'Oréal Paris

La migliore crema antirughe al retinolo (30 anni in su)

La crema antirughe Revitalift di L'Oréal Paris è un prodotto perfetto da utilizzare a partire dai 30 anni a base di pro-retinolo avanzato, un ingrediente capace di stimolare la rigenerazione cutanea e, di conseguenza, di rinnovare (e ringiovanire) la pelle giorno dopo giorno. Questo trattamento antirughe, oltre a contenere pro-retinolo avanzato, è arricchito con Fibrelastyl, che aiuta a rendere la pelle più soda ed elastica, donandole tono e riducendo drasticamente le rughe. Il mix di questi due ingredienti, inoltre, rende l'incarnato più omogeneo in poco tempo.

Può essere utilizzata su tutti i tipi di pelle e, inoltre, previene la formazione delle antiestetiche macchie solari grazie alla presenza della protezione SPF 30, utile per schermare la cute e proteggerla dagli effetti dannosi dei raggi UVA/UVB.

Revitalift va applicata al mattino, dopo aver deterso viso e collo. Per permettere alla pelle di assorbire correttamente la crema e permettere agli ingredienti contenuti di agire, è necessario effettuare dei movimenti circolari dall'alto verso il basso. Avendo una texture abbastanza cremosa la pelle la assorbe in poco tempo. Anche la profumazione risulta molto gradevole.

Si tratta di una crema antirughe economica che, nonostante il prezzo contenuto, risulta estremamente efficace: infatti, se utilizzata con costanza e correttamente, dona una pelle soda e tonica, riducendo visibilmente le rughe, in solo quattro settimane.

2. Crema antirughe Poppy Austin

La migliore crema antirughe da usare a 30 anni

Un'altra crema antirughe al retinolo molto valida è Poppy Austin Retinol Cream, un prodotto biologico e cruelty free, ideale da utilizzare a 30 anni. Si tratta di una crema con un INCI davvero ottimo (è presente una percentuale del 71% di ingredienti naturali) e che contiene: 2,5% di retinolo (Vitamina A), che rende più veloce la produzione di collagene, riduce visibilmente le rughe sottili e rende la pelle più soda, antiossidanti, pantenolo (Vitamina B5), che rivitalizza la pelle stanca e un mix ultra idratante di olio di jojoba e burro di karitè che idrata, nutre e lenisce la pelle. Ci sono, infine, tè verde ed estratto di girasole.

Poppy è un brand americano che si contraddistingue proprio per la realizzazione di prodotti a base di ingredienti ad estrazione naturale e che, nonostante la qualità e l'efficacia, hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo, considerata anche la confezione da ben 100 ml.

Questa crema, oltre a ridurre le rughe sottili, riesce ad idratare a fondo la pelle, facendola apparire più soda e luminosa. Agendo delicatamente ed essendo composta da ingredienti naturali, Poppy Retinol Cream è adatta alle più giovani (30 anni, appunto). Nonostante abbia una forte capacità idratante e che si caratterizzi per la texture cremosa, si assorbe molto rapidamente, senza ungere, e può essere utilizzata anche come base trucco.

Poppy Austin Retinol Cream va applicata mattina e sera su viso, collo e décolleté fin quando non viene completamente assorbita.

3. Crema antirughe Micrò di Rilastil

La migliore crema antirughe all'acido ialuronico (dai 35 anni in su)

Passiamo adesso a una delle migliori creme antirughe all'acido ialuronico, la crema antirughe nutriente ed idratante Micrò di Rilastil, ideale per le donne dai 35 anni in su. Perfetta da utilizzare sulla pelle secca perché idrata a fondo e le dona un aspetto sano e vellutato, questo prodotto dona elasticità alla pelle, la protegge, la tonifica e combatte i primi segni dell'invecchiamento cutaneo.

Micrò, infatti, svolge un'efficace azione antiage, riesce a riempire le prime rughe che si formano sul viso, leviga la cure e, grazie alla sua capacità antiossidante, contrasta la formazione dei radicali liberi.

La formula di questo prodotto si compone di una ricca concentrazione di acido ialuronico, Vitamina E, betaina e burro di jojoba, micro care complex, ceramidi e Vitamina A. La texture, nonostante sia molto ricca, è a rapido assorbimento. Proprio per la texture cremosa, questa crema è sconsigliata a chi ha la pelle grassa e che tende a diventare lucida.

Può essere utilizzata come base trucco e, se applicata di notte, risulta è indicata anche per le pelli normali o miste.

4. Crema antirughe Plumping Pillow

La migliore creme antirughe da usare a partire dai 40 anni

Una delle migliori creme antirughe da usare a partire dai 40 anni è Plumping Pillow di Elmis, un prodotto che riesce a rimpolpare l'incarnato e a rimodellare i contorni del viso, del collo e del décolleté.

Il principale punto di forza di questa crema è la versatilità, perché può essere utilizzata sia sulle pelle grassa che su pelle secca: la texture, infatti, nonostante sia ricca e cremosa, riesce a non risultare troppo "pesante" e a non ungere la pelle, evitando quel fastidioso effetto lucido nella zona T del viso.

Tutto ciò è possibile grazie alla composizione idratante e nutriente e agli ingredienti ovviamente non aggressivi contenuti al suo interno che risultano delicati e contemporaneamente efficaci. L'effetto anti-età, invece, viene garantito dalla presenza dell'acido citrico e dell'estratto di coriandolo, quest'ultimo ricco di vitamina C, beta-carotene, antiossidanti e folati. Da segnalare è anche la presenza del pantenolo, che non solo nutre la pelle secca, ma riesce a curare anche le piccole cicatrici dovuti ad infiammazioni ed acne.

Plumping Pillow è una crema notte e va applicata prima di andare a dormire seguendo pochi passaggi: sciacquare il viso, applicare la crema antirughe dopo la crema idratante, effettuare dei massaggi verso l'alto e lasciare agire durante il sonno. Il mattino seguente occorre risciacquare il viso: gli effetti sono subito visibili perché la pelle appare distesa, rimpolpata e luminosa.

5. Crema antirughe Revitalizing Supreme + di Estee Luder

La migliore crema antirughe da usare a 50 anni

La migliore crema antirughe da usare a 50 anni è Revitalizinf Supreme + di Estee Lauder, un prodotto sicuramente non economico ma di grande qualità, efficacia e sicurezza. Si tratta di una crema di un brand leader del settore, garanzia di affidabilità, dalle grande capacità nutrienti, idratanti, rimodellanti e anti-age perché riesce ad attenuare visibilmente anche le rughe più marcate e profonde. L'efficacia di Revitalizing Supreme + è ben visibile anche solo dopo quattro settimane e, come detto, anche in caso di rughe molto visibili.

La pelle appare più giovane, soda, tonica e levigata, dall'incarnato omogeneo. Questi risultati straordinari, che si verificano anche sulle donne che hanno superato i 50 anni, sono possibili grazie all'esclusiva tecnologia RevitaKey caratterizzata dalla presenza dell'Estratto di Moringa, che potenzia la produzione di collagene ed elastina stimolando, di conseguenza, il ringiovanimento cutaneo. Leggendo l'INCI, inoltre, si nota la presenza diversi estratti vegetali che conferiscono alla crema straordinarie proprietà antiossidanti ed idratanti. Molto presenti sono anche i peptidi.

Può essere utilizzata su tutti i tipi di pelle, comprese quelle sensibili o quelle soggette ad infiammazioni ed arrossamenti.

Va applicata tutti i giorni mattina e sera su viso e collo e massaggiata fino a completo assorbimento.

6. Crema antirughe effetto liftante Cellular Performance di Sensai

La migliore crema antirughe da usare a 50 e 60 anni

Un'altra crema antirughe top di gamma da usare a 50 e a 60 anni e dal prezzo non economico è Cellular Performance di Sensai, un brand giapponese leader sul mercato che realizza prodotti dalla comprovata sicurezza ed efficacia.

Questa crema antirughe va utilizzata giorno e notte, un vero e proprio trattamento intensivo capace di rimodellare i contorni del viso e di agire anche sulle rughe più marcate e profonde, riducendole drasticamente. Può essere utilizzata su tutti i tipi di pelle e, oltre a ridurre le rughe, ha un effetto liftante che rassoda la pelle, ringiovanendola giorno dopo giorno. Cellular Performance di Sensai, infatti, risulta l'acquisto ideale proprio per chi vuole distendere la pelle, farle riacquistare tono ed elasticità. Inoltre, nutre ed idrata la pelle, anche se l'effetto è meno deciso rispetto a quello concesso da altre creme descritte in precedenza.

Ha un gradevole profumo floreale, mentre la texture è cremosa, morbida e setosa, non unge ed è ad assorbimento rapido.

L'acquisto di questo prodotto è consigliato a tutte le donne mature che vogliono attenuare le rughe profonde.

7. Crema antirughe effetto anti-age Revitalift Laser X3 di L'Oréal Paris

La migliore crema antirughe economica (dai 40 anni in su)

Una valida crema antirughe economica, perfetta per le donne che hanno dai 40 anni in su, è Revitalift Laser X3 di L'Oréal Paris, da prendere in considerazione come alternativa low cost alle creme di Estee Lauder e Sensai descritte in precedenza. Questa crema anti-età contiene è a base di acido ialuronico ed è arricchita con Pro-Xylane concentrato al 3%, due ingredienti che la rendono capace di attenuare le rughe, più o meno sottili, ridare tono ed elasticità alla pelle e di rimodellare i contorni del viso.

I risultati sono immediatamente visibili: in una settimana, se applicata regolarmente, migliora visibilmente le rughe, mentre in sole quattro settimane riesce a rendere la pelle più soda e a delineare i tratti del viso. Agisce efficacemente contro il rilassamento cutaneo e contro la pelle secca.

Nonostante sia un trattamento giorno, può essere utilizzato anche di sera, prima di andare a dormire: basta applicare la crema su viso e collo precedentemente detersi ed effettuare movimenti circolari per favorire l'assorbimento del prodotto.

7. Crema antirughe effetto anti-age alla bava di lumaca Nuvò

La migliore crema antirughe biologica alla bava di lumaca (20/30 anni)

Passiamo adesso ad una crema antirughe alla bava di lumaca perfetta per le ragazze giovani, con un'età compresa tra i 20 e i 30 anni: la crema antirughe e anti-age biologica di Nuvò, perfetta per tutti i tipi di pelle.

Questa crema anti-età biologica, prodotto da un brand italiano, riesce non solo a ridurre le prime rughe d'espressione, ma anche ad idratare la pelle, nutrendola in profondità. Infatti, risulta molto efficace nel prevenire l'invecchiamento cutaneo e, proteggendo la pelle, riesce a mantenerla tonica e soda, ma non solo. Un ulteriore punto di forza di questo prodotto è la capacità di agire con risultati visibili anche sulle macchie cutanee e sulle piccole cicatrici che si formano a causa dei brufoli. Tutto ciò è possibile grazie alla presenza in altissima percentuale (72%) della bava di lumaca, un ingrediente completamente naturale che contiene allantoina, collagene, elastina, acido glicolico e diverse proteine naturali. La formula, inoltre, è arricchita con acido ialuronico in 3 pesi molecolari, olio di riso, burro di mango, olio di argan, Vitamina B5, olio di vinaccioli, alghe rosse ,Vitamina E, aloe.

Oltre ad essere dermatologicamente testata ha la certificazione ECOBIOCOSMESI con AIAB, che attesta l'assoluta mancanza all'interno della crema di ingredienti dannosi o aggressivi per la pelle.

Considerato che viene venduta all'interno di un flacone da 75 ml, la qualità degli ingredienti e l'efficacia, il rapporto qualità prezzo è davvero ottimo.

8. Crema antirughe Liftactiv Supreme di Vichy

La migliore crema antirughe per pelle mista (dai 50 anni in su)

Per chi ha la la pelle mista suggeriamo la crema antirughe Liftactiv Supreme di Vichy, un prodotto dedicato alle donne che hanno superato i 50 anni. Si tratta di una crema capace di distendere la pelle e di ridurre le rughe senza risultare troppo "pesante". Al contrario, questa crema antirughe di Vichy dona i suoi benefici senza ungere la pelle, lasciandola respirare e senza creare l'effetto lucido nella zone T del viso, tipico delle pelli miste.

Tra gli ingredienti contenuti segnaliamo il rhamose (5%), capace di "comunicare" alle cellule quali sostanze produrre per migliorare l'aspetto della pelle, la glicerina, la caffeina, il burro di karitè e l'acqua termale. L'ingrediente che rende la crema capace di agire in modo efficace è il rhamose che, appunto, emana dei segnali alle cellule utili affinché producano maggiore quantità di fibroblasti che, a loro volta, producono collagene, indispensabile per mantenere la pelle soda ed elastica.

Essendo un trattamento pensato per le pelli miste ha una texture che, nonostante risulti cremosa e abbastanza densa, penetra velocemente nella pelle e idrata senza ungere.

7. Crema antirughe Reseveratol Lift di Caudalie

La migliore crema antirughe per pelle secca (40/50 anni)

Chi, invece, ha la pelle tendenzialmente secca, dovrebbe acquistare la crema antirughe Resveratol Lift di Caudalie, consigliata per le donne con un'età compresa tra i 40 e i 50 anni e, di conseguenza, adatta per le pelli mature.

Come altri prodotti del brand, anche questa crema antirughe contiene l'estratto di Vitis Vinifera, un principio attivo antiossidante e dalle proprietà illuminanti che rende la pelle non solo luminosa, ma anche elastica e dal colorito omogeneo. Oltre al Vitis Vinifera, gli altri ingredienti presenti sono il burro di karité, la glicerina vegetale, i fiori di riasole, l'estratto dell'acido del cocco e il tocoferolo. Da segnalare è anche l'acido ialuronico, che contribuisce a rendere la pelle più soda e ad attenuare le rughe grazie alla stimolazione della produzione di collagene, dell'olio di vinaccioli d'uva, della peonia, dell'acido citrico e, soprattutto, del peptide Acetyl Dipeptide-1, anch'esso capace di "richiedere" collagene. Un ulteriore beneficio di questa crema consiste nella riduzione delle macchie scure che si formano sulla pelle.

Essendo una crema pensata per le pelli secche ha una texture ricca e cremosa.

8. Siero antirughe Acido Ialuronico Attivo Puro di Collistar

Il miglior prodotto antirughe per pelli grasse (40/50 anni)

Chi ha la pelle grassa dovrebbe evitare le creme e scegliere un siero antirughe, come questo all'acido ialuronico puro di Collistar, completamente Made in Italy, dall'azione idratante e liftante. Può essere utilizzato su tutti i tipi di pelle, anche se viene consigliato principalmente per le pelli mature. Abbiamo aggiunto un siero all'interno della nostra classifica proprio per suggerire un prodotto molto valido a tutte le donne che, avendo la pelle che diventa lucida e unta a causa dell'eccessiva produzione di sebo, hanno difficoltà a trovare una crema dalla texture che eviti tutti questi fastidiosi inestetismi.

Questo prodotto di Collistar, brand italiano che non ha bisogno di presentazioni, si caratterizza proprio per la presenza dell'acido ialuronico puro complessato sotto forma di 3 pesi molecolari diversi, un ingrediente che riesce ad idratare la pelle ma senza appesantirla troppo. Ovviamente all'interno di questo siero non sono presenti profumi, alcol, coloranti ed altre sostanze potenzialmente dannose per la salute della cute. Grazie a queste sue caratteristiche, anche dopo diverse ore, non rende la pelle del viso untuosa, anche nella cosiddetta "zona T".

L'acido ialuronico, un ingrediente che ha la capacità di trattenere grandi quantità di acqua, riesce ad idratare a fondo la pelle e, inoltre, la mantiene tonica, soda e compatta.

Acido Ialuronico Attivo Puro, infine, essendo formulato con acido ialuronico puro con 3 diversi pesi molecolari, riesce ad agire sull'intera struttura cutanea, garantendo un effetto liftante sulla superficie dell'epidermide, idratante e antirughe nella zona di giunzione dermo-epidermica e di stimolazione del metabolismo cellulare cutaneo.

Basta applicarle il siero mattina e sera su viso e collo precedentemente detersi, effettuando un leggero massaggio per favorire l'assorbimento. Nonostante sia efficace anche da solo, il suggerimento per potenziarne ulteriormente l'effetto è quello di utilizzarlo dopo aver applicato una crema viso, scegliendo preferibilmente un prodotto biologico e naturale.

9. Crema antirughe effetto anti-age Multi Intensive di Clarins

La migliore crema antirughe giorno (50 anni)

Chi cerca una crema antirughe ad effetto immediato da utilizzare durante il giorno dovrebbe scegliere la crema antirughe e anti-age Multi Intensive di Clarins. Si tratta di un prodotto dal prezzo non economico ma che, grazie alla texture molto densa e alla buona quantità di crema contenuta all'interno del barattolo (50 ml), può durare diversi mesi.

Multi Intensive di Clarins si rivela un'ottima crema antirughe da utilizzare durante il giorno, ideali per le pelli miste, grazie alla protezione solare SPF 20, che scherma la pelle dagli effetti dannosi dei raggi UVA/UVB, causa di antiestetiche macchie sul viso e non solo. Leggendo le recensioni degli utenti Amazon che hanno provato questo prodotto si nota come venga da molti messa in evidenza l'estrema efficacia della crema, che concede i risultati desiderati anche dopo pochi giorni di utilizzo: la pelle risulta più liscia ed elastica, mentre le rughe si attenuano visibilmente. Un ulteriore punto di forza di questo prodotto è però la grande capacità di idratare la cute.

Secondo alcuni utenti la texture è abbastanza ricca ma, nonostante la densità, riesce ad assorbirsi velocemente.

Per quanto riguarda l'INCI, invece, è composto da ottimi ingredienti, per la maggior parte estratti naturali: burro di karitè, cera d'api pura, sale dell'acido ialuronico, diversi principi attivi idratanti, emollienti ed antiossidanti.

10. Crema antirughe effetto anti-age La Créme Voluptueuse di Lierac

La migliore crema antirughe notte (50 anni in su)

Ideale da utilizzare come crema antirughe notte, La Créme Voluptueuse di Lierac è un prodotto dall'effetto immediato anti-age di fascia alta. Si tratta di una crema che, per l'assenza della protezione solare e per la texture molto ricca, densa e vellutata che la caratterizza, è perfetta da applicare prima di andare a dormire.

Questo prodotto di Lierac è consigliato per le pelli abbastanza mature e, di conseguenza, per le donne che hanno superato i 50 anni di età e che vogliono ottenere dalla crema una visibile attenuazione delle rughe, anche profonde, una pelle più densa e luminosa e una notevole riduzione delle macchie cutanee.

Ideale per le pelli secche grazie alla consistenza che nutre a fondo la cute senza risultare "pesante" e senza "soffocare la cute", tra gli ingredienti di questa crema troviamo l'acido ialuronico puro (in una percentuale del 5%), ideale per contrastare i segni dell'invecchiamento, una concentrazione dell‘8,5% di complesso Cellular (brevettato dal brand), e una percentuale di circa il 20% di ingredienti di origine naturale. A spiccare sono l'acqua di rose, dalle grandi proprietà antiossidanti, il teprenone, scelto perché riesce a tenere in vita la cellula più a lungo, il papavero nero, e l'orchidea Cycnoches Cooperi, anch'essa antiossidante, per un effetto anti-age garantito.

La produzione di collagene, invece, viene assicurata dalla presenza di peptidi e degli esapeptidi.

I risultati sono ben visibili dopo solo 4 settimane di utilizzo continuo: basta semplicemente applicare la crema su viso e collo mattina e sera, da sola o, per un effetto potenziato, dopo il siero viso anti-età con acido ialuronico di Lierac.

11. Crema antirughe Artemis di Vovees

La migliore crema antirughe vegetale per giorno e notte (40/50 anni)

La crema antitughe ad azione idratante di Artemis di Vovees può essere utilizzata sia di giorno che di notte, è adatta a tutti i tipi di pelle ed è naturale e biologica. Riesce a ridurre le rughe, idratare la pelle, a tonificarla, rivitalizzarla, rimpolparla e, infine, a renderla più elastica.

Tutti questi benefici sono possibili grazie alla presenza di ben 11 principi attivi naturali: oltre all'acido ialuronico puro troviamo, tra gli ingredienti, l'olio di argan, l'olio di jojoba, l'olio di mandorle dolci, burro di karité, estratto di aloe vera, vite rossa ed olivo, Vitamine A, D, E, F, cera alba e diversi oli essenziali. Ha, quindi, un ottimo INCI, ed è dermatologicamente testata, nichel tested, non testata sugli animali e, ovviamente, priva di parabeni, coloranti e qualsiasi altro ingrediente nocivo per la pelle.

Nonostante la composizione sia ricca la crema risulta leggera sulla pelle, la lascia respirare e non risulta pesante.

La principale caratteristica di questo prodotto è la presenza della tecnologia esclusiva di Vovees chiamata tecnologia lamellare: le particelle del trattamento sono di forma lamellare e non sferica. Una particolarità che permette di far assorbire la crema molto più rapidamente, rendendo la texture estremamente leggera.

Artemis di Vovees è 100% Made in Italy, proposta da un'azienda veronese nata nel 2016 ma che si è fatta conoscere in poco tempo per la qualità dei suoi prodotto che vengono pensati per soddisfare le esigenze dei clienti.

Per utilizzare questa crema basta detergere il viso, prelevare una piccola quantità di prodotto e massaggiare effettuando dei movimenti circolari fino a quando non risulterà completamente assorbita.

12. Siero antirughe effetto liftante Visionnaire di Lancome

Il miglior prodotto antirughe con effetto liftante immediato (50 anni in su)

Chi cerca un prodotto antirughe ad effetto lifting immediato può optare per questo siero: Visionnaire di Lancome, perfetto per le donne a partire dai 50 anni in su e, di conseguenza, per le pelli più mature. Anche questo sieri è un prodotto di fascia alta, ma che garantisce risultati immediati e visibili: la sua principale azione è quella liftante e, quindi, riesce a riempire anche le rughe più profonde, distendendo la pelle e rassodandola. L'effetto che concede, infatti, è quello che si otterrebbe se si effettuasse un trattamento al botox.

Alla base di Visionnaire di Lancome c'è il principio attivo LR 2412, brevettato dallo stesso brand, ma, rispetto agli altri prodotti descritti all'interno di questa guida all'acquisto, ha un INCI non proprio naturale. L'inserimento di questo prodotto, tuttavia, è stato valutato sulla base delle recensioni degli utenti che lo hanno acquistato online e che ne certificano l'efficacia e l'azione sulle rughe più profonde.

Ha una gradevole fragranza di vaniglia e lascia la pelle molto profumata. Trattandosi di un siero è a rapido assorbimento, nonostante risulti abbastanza denso, e lascia la pelle morbida. Nella confezione ci sono solo 30 ml di prodotto ma ne basta davvero poco, il necessario per trattare le zone più problematiche del viso.

13. Siero antirughe ad effetto a lungo termine Advanced Ceramide di Elizabeth Arden

Il miglior prodotto antirughe in gel (50/60 anni)

Concludiamo la nostra selezione con un siero antirughe ad effetto a lungo termine in gel, ideale per le pelli mature e delicate, consigliato per le donne con un'età compresa tra i 50 e i 60 anni: Advanced Ceramide di Elizabeth Arden, un prodotto che idrata, preserva e rinforza la barriera cutanea e stimola la produzione di collagene. Avendo un forte potere idratante, questo siero riesce non solo ad attenuare le rughe, ma anche ad evitarne la comparsa e a prevenirle.

Ciò che lo caratterizza rispetto agli altri prodotto descritti in precedenza è la texture in gel e il fatto che ogni dosaggio è racchiuso all'interno di una capsula, tre volte più potenti rispetto ad un normale siero in gel, un sistema pensato per evitare che il principio attivo entri in contatto con l'aria e perda efficacia. All'interno di queste capsule sono presenti ingredienti di alta qualità e ne basta solo una per il trattamento quotidiano. Stando a quanto emerge dalle recensioni presenti online, per far assorbire completamente il siero occorre un po' di tempo ed effettuare un massaggio per qualche minuto.

Per quanto riguarda invece gli ingredienti troviamo: una combinazione di ceramidi che aiutano a ristrutturare la pelle, Vitamine A, B, D ed E, lipidi, l'olio di Borago e il sale di retinolo, che stimola ulteriormente la produzione di collagene. Questo mix di ottimi ingredienti

Trattandosi di un prodotto ad azione a lungo termine i risultati non sono immediatamente visibili ma occorre aspettare qualche settimana.

Anche questo siero antirughe è un prodotto di fascia alta, prodotto da un brand leader del settore, che concede i benefici che promette.

Che cosa sono le rughe e perché si formano?

Le rughe sono delle pieghe che si formano sulla superficie della pelle quando è troppo arida o quando comincia a perdere la sua elasticità. In genere, si formano nelle parti del corpo che sono più esposte al sole come il viso, le mani ed il collo. Nei casi più gravi, diventano dei veri e propri solchi.

Non causano alcun tipo di dolore e non sono un vero e proprio problema fisico, ma sono sicuramente un fastidio estetico.

Per poter scegliere la crema più adatta per cominciare un trattamento che porti a risultati concreti, è bene innanzitutto considerare quali sono le cause della loro formazione.

Ovviamente, le rughe di senescenza si formano con l'avanzare dell'età; in questo caso, entra in gioco un fattore genetico difficile da prevedere. Ma l'età non è l'unico fattore che incide sulla formazione delle rughe. Possono formarsi, ad esempio, le rughe d'espressione: generalmente, queste rughe si formano intorno agli occhi o alle labbra e dipendono dalla elasticità della pelle.

Ancora, le rughe possono nascere a causa del fumo e della cattiva alimentazione; in questo caso, ad un buon trattamento bisogna accompagnare una sana alimentazione, altrimenti i risultati ottenuti potrebbero non essere soddisfacenti. In ultimo, anche il sole può essere causa di formazione delle rughe, se l'esposizione non è controllata.

Come agisce la crema antirughe sulle rughe profonde e marcate.

A che età bisogna iniziare ad utilizzare la crema antirughe?

Come abbiamo visto, è errato pensare che la crema antirughe vada utilizzata solo in età adulta. Tenendo presente che le cause della loro formazione possono essere molteplici, infatti, può essere, anzi, molto utile cominciare ad utilizzarle dai 25-30 anni. Inoltre, è bene sapere che è proprio intorno ai trenta che il collagene della nostra pelle comincia a deteriorarsi.

Dunque, meglio prevenire la formazione delle rughe e correre ai ripari fin da subito. Ovviamente, la formula di composizione sarà diversa, ma aiuteranno a prevenire situazioni più gravi e poco piacevoli a livello estetico.

È bene chiarire una cosa importante: trattandosi di prodotti che agiscono sulla pelle, in caso di situazioni particolari e uso prolungato, è bene rivolgersi ad uno specialista.

Come scegliere le migliori creme antirughe

Una cosa è chiara: scegliere la crema antirughe più adatta alle proprie esigenze non è facile come potrebbe sembrare. A tal proposito, dunque, analizziamo più approfonditamente gli aspetti che non vanno sottovalutati al momento della scelta. Dopo aver visto quali sono gli ingredienti riportati nell'INCI, è bene capire qual è la crema antirughe adatta alla proprie età e la consistenza perfetta per il tipo di pelle da trattare.

Età: 30, 40 o 50 anni?

La prima cosa da valutare è l'età perché per ogni fase esiste una crema con ingredienti differenti che avrà un'azione mirata e specifica. Per le donne che hanno all'incirca 30 anni sono sufficienti creme nutrienti ed idranti che contengono acido ialuronico e vitamine, in questa fase non è necessario utilizzare prodotti più invasivi. Dai 40 anni in poi è bene passare ai prodotti che agiscono sul tono della pelle, sulla sua elasticità e la sua luminosità. Infine, superati i 50 anni bisogna dedicare una cura costante alla pelle scegliendo prodotti antirughe specifici che contengono acidi e derivati in grado di alleviare i segni dell'età.

Rughe d’espressione su pelle giovane.

Tipo di pelle

Le creme per il viso devono essere scelte in base al tipo di pelle e non fa eccezione la crema antirughe. Per la pelle grassa, per esempio, è preferibile utilizzare un prodotto dalla texture leggera che non unga e non ostruisca i pori. Infatti, questo tipo di epidermide tende ad avere una produzione di sebo in eccesso, punti neri e talvolta brufoli. Per questo motivo, le migliori creme sono quelle che contengono acido salicilico che è un ingrediente che esfolia, purifica e attiva la circolazione sanguigna.

Al contrario, la pelle secca tende ad essere poco idratata e poco elastica quindi ha bisogno di una crema che la idrati e la nutra, prima ancora di agire sui segni dell'età. In genere, si consiglia di utilizzare prodotti con una texture corposa ed oleosa realizzati con oli naturali ed estratti vegetali in grado di eliminare il fastidioso effetto pelle squamata di cui soffre chi ha un'epidermide poco idratata.

Infine, per le pelli sensibili bisogna far molta attenzione e scegliere una crema che abbia un INCI delicato e una texture leggera e setosa. Infatti, le pelli delicate tendono ad arrossarsi e ad irritarsi, pertanto, meglio utilizzare prodotti naturali, meglio ancora se biologici.

Rughe profonde su pelle matura.

Texture

Anche la texture del prodotto può fare la differenza. La distinzione è quella tra creme, gel e sieri.

La crema è sicuramente più densa e, per questo, richiede un assorbimento più graduale, che di solito avviene tramite un massaggio della parte interessata.

I gel sono più liquidi delle creme, ma non sono grassi o oleosi e vengono assorbiti molto più in fretta rispetto ad una crema. In genere, sono anche più freschi, possono essere conservati in frigo e sono molto apprezzati soprattutto in estate. Infatti, la loro consistenza è l'ideale quando le temperature sono più elevate e la crema tende a rendere la pelle grassa.

Infine, il siero è la soluzione totalmente liquida, che si assorbe rapidamente e agisce utilizzandone solo poche gocce.

