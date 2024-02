Migliori creme antirughe 2024: 10 soluzioni adatte a tutte le età La nostra top 10 delle migliori creme antirughe e antiage, che funzionano davvero, selezionate in base alle loro caratteristiche nutrienti e protettive, con funzioni di lifting e specifiche per tutte le età (20, 30, 40, 50 e over 60 anni). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 10:

Le creme antirughe (o anti-age) hanno lo scopo di prevenire o rallentare l'invecchiamento della pelle. In commercio ne esistono davvero tantissimi tipi, con ingredienti che non possono mancare come l'acido ialuronico, vitamine idratanti e antiossidanti, nutrienti ed esfolianti; ogni prodotto risponde ad esigenze diverse.

La loro applicazione regolare, seguendo dei trattamenti di lunghezza variabile, aiuta a tenere la pelle elastica e idratata, contrastando così secchezza e comparsa di rughe sottili o più marcate su viso, occhi e collo. Sono prodotti da utilizzare nel corso della routine quotidiana di skincare, e non vengono utilizzati solo da persone più in là con gli anni: esistono creme antirughe con particolari ingredienti che aiutano a prevenire la comparsa di rughe e a mantenere una pelle giovane più a lungo.

Nella nostra classifica, abbiamo raccolto le 10 migliori creme antirughe in commercio, dividendole per caratteristiche ed età e selezionando creme antirughe adatte a persone dai 20 anni in su, ai 30 anni, 40 anni, 50 anni e over 60, senza dimenticare le creme antirughe da giorno e da notte, quelle con effetto lifting e anche creme con la bava di lumaca per una pelle ancora più nutrita e idratata.

1. SatinNaturel

La crema antirughe migliore dai 20 anni in su

Consigliato a chi cerca una crema antirughe: pensata per prevenire le rughe a partire da una giovane età, mantenendo la pelle sempre idratata.

Ingredienti attivi: Acido ialuronico, aloe vera, burro di karité, estratto di tè verde, glicerina.

Tipo di pelle: Sensibile, delicata.

Pro: gli utenti apprezzano che la crema venga assorbita subito dalla pelle, senza lasciare la pelle unta, e che ne basti molto poca per una applicazione completa.

Contro: gli utenti non hanno da segnalare nessun contro.

Se avete superato i 20 anni e volete iniziare a prevenire la comparsa di rughe, la crema antirughe di SatinNaturel è la soluzione perfetta per voi. La crema contiene acido ialuronico, burro di karite, aloe vera ed estratto di tè verde: la combinazione di questi ingredienti non solo idrata profondamente la pelle, lasciandola liscia al tatto, ma agisce anche sull'invecchiamento cutaneo a breve e lungo termine. Gli ingredienti sono tutti completamente vegani e naturali, rendendo la crema adatta a ogni tipo di pelle, anche se più delicate. Il formato contiene 100ml di prodotto, adatti per un trattamento di 5/6 mesi, ed è utilizzabile sia al mattino sia alla sera.

2. OLAY Regenerist

La crema antirughe migliore dai 30 anni

Consigliata a chi cerca una crema antirughe: studiata per rigenerare le cellule della pelle a partire dai 30 anni in su, e contrastare i primi segni di invecchiamento del viso.

Ingredienti attivi: Acido ialuronico, niacinamide, Vitamina E.

Tipo di pelle: Grassa, secca.

Pro: la crema è ritenuta leggera ma idratante, e di assorbimento molto rapido, senza effetti di "unto".

Contro: gli utenti consigliano un utilizzo giornaliero per ottenere gli effetti desiderati.

Se avete superato i 30 anni, e cercate una crema antirughe per rigenerare la pelle e contrastare gli effetti dell'invecchiamento precoce della pelle del viso, la crema antirughe OLAY Regenerist è la soluzione per voi. Adatta a tutti i tipi di pelle, la crema antirughe ha una texture ricca e nutriente che aiuta a mantenere l'elasticità della pelle durante il sonno, riducendo la visibilità di rughe e linee sottili, idratando la pelle in profondità. La crema è utilizzabile su viso e collo e contiene vitamina B3 e peptidi che penetrano fino a 10 strati in profondità, donando un'idratazione che dura ben 24 ore.

3. Neutrogena Rapid Wrinkle Repair

La migliore crema antirughe per i 40 anni

Consigliata a chi cerca una crema antirughe: studiata per eliminare le prime rughe più profonde sul viso a partire dai 40 anni.

Ingredienti attivi: Acido ialuronico, retinolo, vitamina C.

Tipo di pelle: Secca.

Pro: gli utenti sono soddisfatti della velocità di assorbimento della crema e della sensazione di pelle idratata che lascia.

Contro: gli utenti raccomandano di seguire il trattamento per un paio di mesi, con costanza, per iniziare a vedere i primi risultati.

Se siete alla ricerca di una crema antirughe che agisca sulle prime rughe che compaiono con l'arrivo dei 40 anni, la crema antirughe Neutrogena Rapid Wrinkle Repair fa al caso vostro. La crema non solo idrata la pelle, ma la purifica anche, lasciandola morbida e luminosa. La crema deve essere utilizzata giornalmente, preferibilmente al mattino. La confezione contiene 48 grammi di prodotto, che dovrebbero durare per 40 utilizzi. La presenza del retinolo tra gli ingredienti, fa si che la crema ripari macchie della pelle, rughe più sottili ma anche più profonde.

4. Institut Esthederm Excellage

La migliore crema antirughe per i 50 anni

Consigliata a chi cerca una crema antirughe: che sia ottima per nutrire, ridensificare e illuminare la pelle, durante l'invecchiamento.

Ingredienti attivi: Glicerina, acido ialuronico, olio di camelia.

Tipo di pelle: Tutti i tipi di pelle.

Pro: gli utenti sono molto soddisfatti della texture e della profumazione della crema.

Contro: gli utenti non hanno lati negativi da commentare riguardo al prodotto.

Se avete superato i 50 anni e siete alla ricerca della crema antirughe perfetta, Institute Esthederm Excellage è la soluzione giusta per voi: la sua azione permette di nutrire la pelle, attenuandone i segni dell'età, come le rughe, anche quelle più sottili e insidiose. La crema, inoltre, pretegge la pelle da stress ossidativo, fotoinvecchiamento e inquinamento. Va applicata mattina e sera sulla pelle struccata e detersa, ed è efficace su viso, collo e décolleté.

5. Rilastil Progression Plus

La migliore crema antirughe per gli over 60

Consigliata a chi cerca una crema antirughe: per il trattamento di rughe marcate, visibili soprattutto su pelli molto mature, over 60.

Ingredienti attivi: glicerina, acido ialuronico, collagene biotech.

Tipi di pelle: Matura.

Pro: gli utenti sono molto soddisfatti dei risultati ottenuti seguendo il trattamento con questa crema, e la considerano la migliore per pelli mature e donne in menopausa.

Contro: il costo della crema non è basso, ma la qualità del prodotto vale i soldi spesi.

Se avete superato i 60 anni e siete alla ricerca di una crema antirughe che sia perfetta per la pelle di una donna in menopausa, allora Rilastil Progression Plusè proprio la soluzione che fa al caso vostro. La crema è riempitiva e rimpolpante, indicata per pelli sensibili e molto secche. Studiata per contrastare i segni del tempo, la crema ridona compattezza ed elasticità alle pelli mature, ripristinando le barriere naturali della pelle e lasciandola idratata. Adatta all'utilizzo su collo e viso, è consigliato applicarla mattina e sera.

6. Demetra Kit Skincare

La migliore crema antirughe con bava di lumaca

Consigliata a chi cerca una crema antirughe: potenziata, con la bava di lumaca per una cura della pelle ancora più profonda e completa.

Ingredienti attivi: Vitamine A E F e C, Acido ialuronico, ribes nero, olio di jojoba, burro di karité, aloe vera e bava di lumaca.

Tipo di pelle: Grassa, normale, mista, secca.

Pro: gli utenti sono soddisfatti della texture della crema, che viene subito assorbita dalla pelle senza risultare grassa e unta.

Contro: gli utenti non hanno lati negativi da segnalare.

Se siete alla ricerca di una soluzione totalmente naturale, il Demetra Kit Skincare è una soluzione perfetta: composta all'85% da pura bava di lumaca, la crema rende la pelle sana e luminosa. Le vitamine contenute all'interno promuovono il rinnovamento cellulare e contrastano l'invecchiamento cutaneo, proteggendo la pelle. Tutti gli ingredienti sono naturali, e la crema è realizzata al 100% in Italia. I risultati sono visibili e duraturi nel tempo, e la pelle torna ad essere elastica e compatta.

7. Bionike Defence My Age Gold

La migliore crema antirughe da giorno

Consigliata a chi cerca una crema antirughe: da giorno, con ingredienti adatti a pelli delicate e senza nichel.

Ingredienti attivi: acido ialuronico, burro di karitè.

Tipo di pelle: Matura.

Pro: gli utenti sono molto soddisfatti della texture della crema, e la consigliano anche come base trucco perché davvero adatta a ogni tipo di pelle.

Contro: il prezzo è un po' superiore alla media, ma la qualità del prodotto giustifica tale prezzo.

Se siete alla ricerca di una crema giorno di una marca conosciuta e di cui ci si può fidare, la BioNike Defence My Age Gold è la soluzione giusta per voi. Studiata per pelli mature, la crema compensa la diminuzione di calcio nell'epidermide e fortifica la pelle donando elesticità, nutrimento e compattezza. I Peptidi all'interno della crema, inoltre, ridensificano la struttura funzionale della cute. La crema non contiene nichel né glutine, rendendola adatta a tutti i tipi di pelle.

8. Collistar Ultra-Rigenerante

La migliore crema antirughe da notte

Consigliata a chi cerca una crema antirughe: studiata per agire durante la notte, concentrata per viso e collo e con azione illuminante, utile per le pelli più mature.

Ingredienti attivi: acido ialuronico, aloe vera.

Tipo di pelle: Matura.

Pro: gli utenti sono molto soddisfatti della texture della crema, che viene subito assorbita dalla pelle e la lascia idratata per un totale di 24h.

Contro: gli utenti non hanno lati negativi da segnalare.

Se siete alla ricerca di una crema antirughe che sia studiata per fare effetto di notte, la Collister Ultra-rigenerante è proprio la crema che fa al caso vostro: una crema ricca e concentrata, la crema è studiata per rigenerare la pelle durante il sonno, evitando i gonfiori tipici del risveglio, lasciando la pelle distesa e luminosa. La crema è arricchita di speciali sostanze drenanti, e favorisce anche il rinnovamento cellulare durante il riposo. Da utilizzare prima di andare a dormire, va applicata su viso e collo dopo che questi sono stati puliti e tonificati.

9. RevitaLAB

La migliore crema antirughe economica da giorno e notte

Consigliata a chi cerca una crema antirughe: studiata per un trattamento completo, della durata di 24h, per mattina e pomeriggio e adatto alla cura del viso.

Ingredienti attivi: acido ialuronico, vitamina A, B3, B5, E, C, olio di jojoba, filtri UV.

Tipo di pelle: Secca.

Pro: gli utenti sono molto soddisfatti del rapporto qualità/prezzo della crema, e anche della sua texture che non lascia la pelle unta.

Contro: non ci sono lati negativi da segnalare.

Se siete alla ricerca di un set di creme antirughe complementari per giorno e notte, RevitaLAB vi propone questo set adatto sia a uomini sia a donne, che con la sua composizione di ingredienti idrata la pelle, ringiovanendola e ridonandole elasticità e fermezza. La crema possiede anche qualità detox, e i filtri UV le rendono perfette come protettrici contro gli agenti atmosferici e l'inquinamento con cui entriamo in contatto oggigiorno. Inoltre, i due contenitori sono dotati di tappi con erogatori monodose, per utilizzare il giusto quantitativo di prodotto senza sprecarlo.

10. Rebel Antiage Pro

La migliore crema antirughe con effetto lifting

Consigliata a chi cerca una crema antirughe: che oltre alle funzioni anti-aging abbia anche un effetto di lifting della pelle.

Ingredienti attivi: acido ialuronico, peptidi.

Tipo di pelle: Pelli sensibili e reattive.

Pro: il prodotto è naturale al 98%, non contiene agenti chimici, siliconi e nichel, rendendolo adatto per ogni tipo di pelle.

Contro: gli utenti non hanno lati negativi da segnalare.

Se siete alla ricerca di una crema antirughe che abbia anche un effetto lifting immediato sulla pelle, la Rebel Antiage Pro è proprio ciò che fa al caso vostro. Oltre ad essere antirughe, la crema ha anche un effetto lenitivo, calmante e idratante che si può vedere già dopo le prime applicazioni. La crema contrasta l'invecchiamento, donando sollievo a rossori e sensazioni di prurito, e conferendo elasticità alla pelle, rendendola morbida e levigata. La crema va utilizzata mattina e sera, dopo aver deterso la pelle.

Come scegliere le creme antirughe?

Vista la grande quantità di creme antirughe in commercio, sia nei punti vendita fisici sia sugli e-commerce, quando ci si approccia alla scelta di quale acquistare, ci sono dei fattori molto importanti da tenere in considerazione, in modo da fare una scelta quanto più conforme alle nostre esigenze. La prima variabile che va tenuta in considerazione è, sicuramente, il tipo di pelle che abbiamo.

Il tipo di pelle

Ogni pelle è diversa e, proprio per questo, non tutte le creme sono adatte a chiunque. Principalmente, possiamo distinguere quattro tipi principali di pelle:

– la pelle normale, che appare compatta, priva di imperfezioni e pori dilatati e non presenta problemi di secchezza, discromie o iperpigmentazioni. In questo caso, la crema scelta dovrebbe avere, in primis, proprietà idratanti per mantenere la pelle morbida ed elastica e per contrastare la comparsa di rughe sottili e più profonde, dovute alla perdita d'acqua endogena. Solitamente, le creme adatte alle pelli normali sono arricchite da ingredienti che stimolano l'attività cellulare di rigenerazioni, come le vitamine A, C ed E.

– la pelle secca, che appare disidratata, a volte screpolata, poco elastica e molto fragile, più soggetta alla comparsa di rughe. La condizione di pelle secca può essere temporanea, magari concentrata nei mesi invernali, o dovuta all'età che avanza. Le creme da acquistare, in questi casi, devono essere delle creme antirughe che hanno una combinazione di ingredienti idratanti e nutrienti, che abbiano soprattutto una durata molto lunga (dalle 12 alle 24 ore).

– la pelle grassa o mista, che produce una quantità eccessiva di sebo, risultando molto oleosa al tatto. Le creme da acquistare, in questo caso, dovrebbero contenere pochi oli, agenti idratanti, antiossidanti e che aiutino a proteggere e schermare la pelle da agenti esterni come l'inquinamento o i raggi UV.

– infine, la pelle sensibile, caratterizzata da sensazioni spiacevoli (la pelle può tirare, pizzicare, prudere o a volte anche bruciare), rossore, disidratazione. In questi casi, le creme dovrebbero essere specifiche per il tipo di pelle, con ingredienti idratanti per nutrire la cute e renderla più morbida; gli ingredienti non dovrebbero contenere agenti chimici e allergeni, e si dovrebbe prediligere l'acquisto di una crema naturale o biologica.

L'età

Un altro fattore da tenere in considerazione, quando si acquista una crema antirughe, è anche la nostra età: esistono, infatti, delle creme specifiche alle fasce d'età. Se, per esempio, siamo sotto i 30 anni, la crema antirughe che scegliamo dovrà avere effetti di prevenzione contro le rughe. Già a partire dai 30 anni in su, invece, quando si iniziano a notare i primi segni di invecchiamento della pelle, la perdita di elasticità e la comparsa delle prime rughe più sottili o marcate, bisognerebbe acquistare creme che sono specifiche per il trattamento di piccole rughe. A partire dai 40 e dai 50 anni, quando le rughe iniziano a diventare più marcate e la pelle inizia a seccarsi, bisogna acquistare delle creme con ingredienti che idratino la pelle, la rimpolpino e incoraggino la rigenerazione delle cellule dell'epidermide. Dai 60 anni in poi, quando la pelle è ormai matura e le rughe sono visibili e marcate, le creme da ricercare sono specifiche per questo tipo di pelle, con effetti rimpolpanti, a volte anche di lifting, idratanti per ridonare elasticità e che incoraggino la produzione di collagene.

L'utilizzo della crema

Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è quello dell'utilizzo che faremo della crema antirughe. Sono creme che utilizzeremo durante il giorno o durante la notte? Devono avere un effetto che duri 24 ore? Fanno parte di un trattamento da seguire mattina e sera?

Le creme specifiche per il giorno, oltre agli ingredienti idratanti, dovrebbero anche contenere dei filtri che difendano la pelle da agenti esterni come sole, freddo, inquinamento e smog. Le creme da notte, invece, dovrebbero possedere una texture che possa essere facilmente assorbita dalla pelle durante le ore di sonno, mentre fa effetto. Queste due creme, sono acquistabili sia separatamente che in coppia, e vanno applicate la mattina e la sera prima di andare a letto, durante la skincare quotidiana. Vi sono, infine, delle creme che hanno una durata di 12 o 24 ore, e vanno applicate al mattino prima di uscire e alla sera prima di andare a letto.

Quali sono gli ingredienti da ricercare?

Esistono, infine, degli ingredienti che devono essere necessariamente presenti all'interno delle creme antirughe, per fare in modo che queste funzionino e siano efficaci sulla pelle.

– Gli ingredienti con la funzione di idratare la pelle: la disidratazione della pelle è uno dei principali sintomi di invecchiamento (e delle pelli secche, anche di giovani donne e uomini), e la pelle risulta anche più sottile e soggetta a piegarsi o spezzarsi. Per questo, ingredienti come acido ialuronico (in creme anche per persone più giovani) o collagene (consigliato a partire dai 40 anni in su) sono molto importanti poiché aiutano la pelle a rimanere idratata ed elastica, contrastando così la formazione di rughe e segni sottili sulla cute.

– Ingredienti antiossidanti, che prevengono l'invecchiamento cellulare. Ingredienti di questo tipo sono le vitamine A (retinolo), C ed E: queste penetrano sotto la pelle e stimolano l'attività di rigenerazione delle cellule, migliorando la produzione di collagene.

– Ingredienti nutrienti, che hanno lo scopo di proteggere e nutrire le pelli mature che sono più soggette ad attacchi di agenti esterni. Oli e burri vegetali, come l'olio di jojoba e il burro di karité (tra i più comuni) hanno proprietà nutrienti e aiutano la pelle a ripristinare le proprie barriere naturali contro agenti atmosferici come inquinamento o freddo.

– Ingredienti che proteggano dai raggi solari e dal foto-invecchiamento, chiamati filtri solari: questi ingredienti solitamente contengono dei filtri di protezione dai raggi UV.

