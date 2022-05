Cosa regalare per la Prima Comunione: 15 idee regalo classiche e originali Cosa regalare per la Prima Comunione a un bambino o a una bambina? Ecco 15 idee regalo utili, originali o classiche: l’orologio in acciaio, il gioiello in oro, il dispositivo hi-tech, la fotocamera e tantissime altre proposte.

Scegliere il regalo giusto per la Prima Comunione di un bambino o di una bambina non è così semplice. Infatti, così come accade per la scelta dei regali per la cresima o dei regali per il battesimo, è necessario considerare diversi fattori, tra i quali spiccano l'età del festeggiato, tra i 9 e i 10 anni, e il legame con quest'ultimo. Se, infatti, il piccolo è vostro nipote o siete invitati in veste di padrini, vi consigliamo di puntare su un regalo più costoso. Al contrario, se non conoscete bene il bambino, potreste optare per un oggetto più economico, originale o dal valore simbolico.

Nella nostra guida, abbiamo scelto di inserire diverse categorie di regali, per maschi e femmine, sia alternativi che tradizionali. Per i dispositivi tecnologici, però, teniamo a farvi una precisazione: accertatevi che il device non sia già posseduto dal bambino o che i genitori non siano contrari.

A questo punto, dunque, non vi resta che scegliere tra i 15 regali più utili e originali, tutti disponibili su Amazon, nella sezione dedicata agli articoli per la Prima Comunione: l'orologio, gli orecchini in oro, la console, lo smartwatch, la fotocamera e tantissimi altri.

Cosa regalare per la Prima Comunione a un bambino: 8 proposte originali e tradizionali

Se il bambino che festeggia la sua Prima Comunione è maschio, vi proponiamo tantissime idee regalo: dal classico orologio, sempre apprezzato, alla cornice digitale, passando per i regali più hi-tech, come la console da gaming o lo smartwatch. Tra i regali suggeriti abbiamo scelto sia oggetti più costosi, perfetti da regalare se siete i padrini o gli zii del festeggiato, che regali funzionali e simbolici, adatti a tutte le esigenze di acquisto.

1. Orologio da uomo di Breil

Se cercate un regalo classico per la Prima Comunione di un bambino, non possiamo non suggerirvi un evergreen, un oggetto sempre adatto a questa particolare occasione: l'orologio da uomo di Breil. Dotato di un elegante quadrante blu e di un cinturino argentato in acciaio, è provvisto anche di funzione cronometro. In più, può essere indossato a ogni età, anche quando il bambino sarà cresciuto.

2. Smartwatch per ragazzo di Igreeman

Per regalare un orologio originale, che si discosti dal classico con cinturino in acciaio, consigliamo di optare per lo smartwatch di Igreeman: il regalo perfetto per la Prima Comunione da fare al nipote amante della tecnologia. Questo dispositivo, adatto fino ai 12 anni, comprende anche un lettore musicale, dei giochi installati, una fotocamera, una torcia, una sveglia e la funzione SOS. In più, se abbinato a una SIM Micro, consente di ricevere ed effettuare chiamate.

3. Bibbia illustrata per bambini

La Bibbia illustrata per bambini, edita da The little Scrolls Publishing, è senza dubbio un regalo simbolico da fare a un bambino. Infatti, è in linea con la tematica della Prima Comunione, oltre a richiamare il significato primario di questo importante sacramento. Completa di Antico e Nuovo Testamento, questa edizione della Bibbia contiene tantissime illustrazioni, in grado di raccontare la storia sacra: dall'Esodo fino alla vita di Gesù.

4. Bracciale da uomo Morellato

Un gioiello maschile classico e raffinato, il bracciale di Morellato è perfetto da regalare per la Prima Comunione, soprattutto se non conoscete così bene il festeggiato e desiderate renderlo felice con un regalo di sicuro effetto. Realizzato in acciaio di alta qualità, è caratterizzato da un design lineare e casual, composto da maglie morbide con elementi rettangolari, a loro volta impreziositi da piccoli cristalli.

5. Cornice digitale touch screen

Per preservare i ricordi unici della Prima Comunione, quale miglior regalo della cornice digitale di Zcyge? Quest'ultima, infatti, consente di raccogliere tutti gli istanti vissuti in quell'occasione: il momento del rito religioso, la prima ostia consacrata e il festeggiamento dopo la cerimonia. È dotata di schermo da 10,1 pollici Full HD a 1.280 x 800 pixel, sistema di connessione Wi-Fi e Touch Screen. In più, permette di visualizzare anche due o tre foto in contemporanea.

6. Console Nintendo Switch Lite

L'idea regalo perfetta per zii e padrini di battesimo, la console Nintendo Switch Lite è in grado di rendere felice qualsiasi bambino appassionato di gaming o tecnologia. Naturalmente, stiamo parlando di un regalo piuttosto costoso, da fare previo consenso da parte dei genitori. Una volta ottenuto quest'ultimo, però, potrete procedere senza esitazione ed essere sicuri dell'esito positivo del vostro dono. Questo dispositivo è progettato per l'utilizzo in mobilità e consente di giocare anche in modalità multiplayer.

7. Monopattino con ruote illuminate

Se avete intenzione di regalare un oggetto inaspettato, originale e di sicuro successo, potreste valutare il monopattino di Cutemelo. Quest'ultimo è dotato di tre ruote illuminate a LED e di un comodo manubrio a T, prodotto in lega di alluminio e regolabile a tre livelli di altezza, da 68 a 79 cm. In più, assicura il massimo della sicurezza e del comfort, oltre a scivolare sull'asfalto in maniera silenziosa e fluida.

8. Portafogli di Teehon

Un'idea regalo economica, ma anche raffinata e funzionale, il portafogli di Teehon è perfetto da regalare a un bambino che riceve la Prima Comunione. Diverso dai classici doni d'occasione, è realizzato in pelle di fibra di carbonio, resistente e morbida al tatto, e presenta una doppia colorazione: nera all'esterno e arancio all'interno. In più, contiene ben 13 scomparti, per tenere in ordine carte, scontrini e biglietti.

Cosa regalare per la Prima Comunione a una bambina: 7 idee classiche e alternative

Per rendere felici le bambine che festeggiano la Prima Comunione, ecco le nostre idee regalo, pensati per tutti i gusti e le tasche, perfette per accontentare sia le protagoniste della cerimonia che i loro genitori. Dai classici orecchini in oro ai regali più originali, come i pattini a rotelle o la fotocamera Fujifilm: non vi resta che scegliere il più adatto.

9. Collana con Swarovski di Butterfly

Regalare un gioiello per la Prima Comunione di una bambina significa renderla felice con un oggetto prezioso e ricco di significato. La collana con Swarovski di Butterfly, ad esempio, assume un valore aggiunto, grazie al raffinato ciondolo con angioletto e zircone blu, simboli protettivi e portafortuna. Regolabile da 36 a 40 cm, è realizzata in Silver 925: un materiale resistente, anallergico e privo di nickel.

10. Orologio automatico da donna di Casio

Sempre nell'ambito dei regali "sempreverdi" proponiamo l'orologio da donna di Casio: un accessorio economico, perfetto da regalare per la Prima Comunione a una bimba sportiva e sempre in movimento. Caratterizzato da un design semplice e lineare, è anche dotato di luce LED, cronometro, sveglia e calendario automatico. È disponibile in quattro colorazioni, ma noi consigliamo di puntare sulla tonalità più glamour: il rosa.

11. Fotocamera Fujifilm Instax Mini 9

Ideale per far nascere una nuova passione nella piccola festeggiata, la fotocamera Fujifilm Instax Mini 9 rappresenta un regalo originale e stimolante, soprattutto se si celebra la Prima Comunione di vostra nipote. È pratica da trasportare e semplice da utilizzare. Infatti, è anche dotata di misurazione automatica dell'esposizione, per scattare foto nitide e stamparle all'istante.

12. Bracciale con zirconi di Crystalline Azuria

Tra i gioielli da regalare a una bambina per la Prima Comunione non può mancare questo scintillante bracciale di Crystalline Azuria, impreziosito da piccoli zirconi, argentati e blu. Anallergico e privo di nickel, è realizzato in materiale di alta qualità ed è adatto a tutte le età. Femminile, raffinato e prezioso, questo gioiello renderà felice la festeggiata e i suoi genitori.

13. Orecchini in oro di Rosa di Manuel

Tra i gioielli da regalare a una bambina per la Prima Comunione, gli orecchini di Rosa di Manuel rappresentano la scelta ideale se intendete puntare sull'oro. Delicati e femminili, infatti, sono caratterizzati da un'elegante forma a cuore e sono realizzati in oro 9 carati, certificato da laboratorio ufficiale europeo. Naturalmente, sono anallergici e privi di cadmio, cobalto e nichel.

14. Pattini a rotelle per bambina

Perfetti per incoraggiare la bambina a intraprendere una nuova attività all'aperto, i pattini a rotelle di Yudoxn renderanno felice la festeggiata il giorno della sua Prima Comunione. Realizzati in tessuto morbido e resistente, sono traspiranti e garantiscono la massima stabilità, grazie al triplo sistema di sicurezza, composto da lacci, fibbia e cinghia.

15. Zaino a fantasia di Vaschy

Scegliere il regalo per la Prima Comunione significa tener conto soprattutto delle preferenze e dei gusti del festeggiato. A questo proposito, lo zaino fantasia di Vaschy farà sicuramente felice una bimba di 9-10 anni. Infatti, questo zainetto colorato è decorato con una simpatica stampa di unicorni. Capiente e dotato di numerose tasche, è ideale sia per la scuola che per le gite fuori porta.