Cosa regalare ad un battesimo: 30 idee regalo originali per bambino e bambina Cosa regalare ad un battesimo? Ecco per voi 30 idee regalo originali e utili per bambino, bambina o unisex, adatte a tutte le tasche e perfette anche se siete madrine o padrini.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il battesimo è un momento importante non solo per il bambino o la bambina e i suoi genitori, ma anche per la famiglia e gli amici chiamati a celebrare questo giorno tanto speciale. È infatti l'inizio di un percorso che vedrà coinvolto l'intero nucleo familiare, chiamato a impegnarsi nell'accompagnare la crescita morale e spirituale del bambino.

Cosa regalare ad un battesimo è dunque la domanda che si pongono gli invitati alla cerimonia, siano essi madrine, padrini o parenti della coppia di genitori. I regali per battesimo sono infatti spesso simbolici, pensati per onorarne il sacramento, ma si può optare anche per regali utili sia al bambino che ai suoi genitori, oggetti che lo possano intrattenere, divertire o tenere al sicuro fin dai primi mesi di vita.

Oggi vi proponiamo 30 idee regalo per battesimo adatte sia ai maschi che alle femmine: oltre ai regali tradizionali come i gioielli in oro o argento o le statuette di angeli custodi, troverete tante proposte originali per tutte le tasche, tra cui una scatola per conservare i primi ricordi, una chiavetta usb su cui archiviare le foto più belle, o ancora un libro personalizzato in cui il protagonista è il bambino.

Leggi anche Migliori deumidificatori portatili: classifica e recensioni a confronto

1. Statuetta angelo custode

La madrina di battesimo ha un ruolo importante nella vita del bambino: è chiamata a guidarlo negli anni a venire, non solo spiritualmente. Spesso è infatti una zia o una cara amica dei genitori, una persona molto vicina alla famiglia che potrà essere presente nella vita del bambino. Il suo regalo, dunque, dovrebbe trasmettere un messaggio di amore e protezione, proprio come questa statuetta Willow Tree, che raffigura un angelo custode dalle sembianze femminili che tiene per mano un bambino. Realizzata in resina effetto legno intagliato, arriva in una scatola di cartone su cui è presente una frase da dedicare al figlioccio o alla figlioccia, la stessa che riporta il bigliettino contenuto all'interno: "Possa tu avere un angelo custode a vegliare su di te".

2. Catenina con ciondolo a croce

Così come la madrina, anche il padrino di battesimo costituisce un importante punto di riferimento nella vita del bambino. Un regalo simbolico come la catenina con ciondolo a forma di croce di Elli è un oggetto senza tempo, che il figlioccio o la figlioccia potrà indossare per tutta la vita, utile a ricordare un giorno tanto speciale. Racchiusa in un'elegante confezione di velluto turchese, la catenina è realizzata in argento 925 ed è estremamente semplice, così come la piccola croce che vi è attaccata. Se preferite un gioiello più elaborato ma comunque non eccessivo, vi consigliamo la collana di FaithHeart, realizzata in acciaio inossidabile.

3. Bracciale in oro giallo

Che il battezzando sia una femmina o un maschio, un regalo per battesimo in oro, soprattutto se è un gioiello, è un'idea sempre vincente, perché entrerà a far parte della sua collezione personale e ricorderà per sempre quel giorno così importante. Il bracciale in oro giallo di Monde Petit è della dimensione adatta al piccolo polso dei bambini, per cui può essere indossato fin da piccoli. È caratterizzato da una targhetta sottile su cui è possibile incidere la data del battesimo oppure il nome del bambino e arriva in una scatola regalo completo di certificato di garanzia. Se all'oro preferite l'argento, i braccialetti Aka Gioielli, nella versione per bambina con farfalla smaltata rosa e in quella per bambino con delfino smaltato azzurro, sono un'ottima alternativa, anch'essi provvisti di targhetta e impreziositi da un piccolo animaletto colorato, farfalla per femmina e delfino per maschio.

4. Cucchiaio storto

Acquistando il cucchiaio storto di Argentoé farete un doppio regalo, al bambino e alla sua mamma. Nell'elegante confezione regalo, oltre al cucchiaio e ad una pergamena con su scritta una dolce dedica, è infatti incluso anche un bracciale con una piccola targhetta su cui è incisa la parola "mamma". Il cucchiaio è caratterizzato da un design curvo che rende più facile imboccare il bambino e lo aiuta quando inizia a mangiare da solo, abituandolo alle posate "da grandi". È inoltre realizzato completamente in argento, un materiale antibatterico che lo rende sicuro per la salute e previene le infezioni orali. Le caratteristiche del cucchiaio, la presenza del bracciale per la mamma e la confezione curata fanno di questo prodotto un regalo di battesimo utile e allo stesso tempo di sicuro effetto.

5. Medaglione capoculla

Se cercate un regalo per battesimo tradizionale vi consigliamo il medaglione capoculla, un oggetto da appendere alla culla oppure da posizionare sul passeggino o in cameretta che ha il compito di proteggere il bambino nei primi mesi di vita. Questo di Valenti&Co., disponibile sia in rosa che in celeste, ha un'applicazione a forma di cuore in argento laminato che raffigura un angelo custode nell'atto di vegliare sul bambino. Il fondo è invece in ecopelle, circondato da un cerchio di raso a cui è attaccato un piccolo gancio per appenderlo. Completo di scatola regalo e fornito di garanzia e certificato di autenticità, nella versione per bambine, se premuto, emette una dolce melodia.

6. Cornice per foto

Per incorniciare la foto del battesimo o un momento altrettanto importante, la cornice per foto Valenti&Co. della linea Disney Baby è il regalo ideale: disponibile con applicazioni colorate di Topolino o di Minnie, è adatta a foto di dimensioni standard e realizzata in argento, mentre la copertura per le foto è in plexiglass. Completa di garanzia, viene spedita nella scatola originale Disney perfetta da regalare. In legno sono invece la cornice di Mascagni Casa, adatta a foto orizzontali e con un orsetto e delle nuvolette in rilievo, e quella di ArtePassione, da personalizzare con il nome del bambino o una frase e delle decorazioni a scelta.

7. Cornice impronte

Tra i regali personalizzabili rientra invece la cornice impronte di Lalfof, un'idea regalo originale, perfetta per un battesimo perché costituisce un ricordo dei primi mesi di vita del bambino. Al suo interno possono essere infatti inserite la foto del bambino, le impronte di una manina e di un piedino – da realizzare con la morbida argilla in dotazione – e un ricordo della nascita, come il braccialetto dell'ospedale o della clinica, oppure un oggetto importante, ad esempio le prime scarpine indossate dal neonato. Nome, altezza, peso e tante altre informazioni possono poi essere scritte a mano oppure create utilizzando gli adesivi inclusi nella confezione, che comprendono lettere, numeri e una frase da attaccare nel caso in cui l'artefice del regalo sia una nonna o una zia.

8. Album fotografico

Anche se viviamo ormai in piena era digitale, l'album fotografico rimane un ottimo modo di conservare ricordi di momenti speciali, soprattutto dei primi anni di vita. Perché allora non optare per questo regalo senza tempo per il battesimo di un nipote o del figlio di amici? Renderete felici i genitori e assicurerete al piccolo una collezione di foto da riguardare negli anni. L'album di Walther Design, ad esempio, ha 50 pagine bianche complete di pergamena protettiva su cui incollare le foto più belle e annotare data e dettagli nell'apposito spazio. La copertina ha una stampa effetto tela con un orsetto e la costa rosa o azzurra. Sempre a tema orsetto ma con tasche, l'album di Hama ha ben 100 pagine che possono contenere fino a 200 foto. Entrambi gli album hanno inoltre una custodia in cui inserire un cd con la copia digitale delle foto.

9. Set pappa

Quello della pappa è un momento importante, che può essere reso più facile utilizzando gli strumenti giusti: l'idea regalo utile è allora il set pappa Hahaland, studiato per assolvere una duplice funzione: sicurezza e praticità. Realizzato interamente in silicone alimentare, privo di BPA e altre sostanze nocive, è costituito da una capiente ciotola con manici ergonomici che si adattano alle piccole mani dei bambini e ventosa sul fondo per assicurarsi che aderisca bene al piano, coperchio per snack che impedisce le fuoriuscite, un accessorio con cannuccia adatto per latte e zuppe e due posate, cucchiaio e forchetta, completamente flessibili per facilitare l'imboccamento. Facile da pulire, può essere lavato in lavastoviglie o sterilizzato in acqua bollente.

10. Cucchiai svezzamento

Altro regalo utile e sicuramente apprezzato sono i cucchiai di NumNum di piccole dimensioni, perfetti per essere impugnati in autonomia dai bambini e abituarli ad utilizzare le posate. Progettati per due diverse fasi dello svezzamento, quello dedicato alla prima fase ha delle piccole sporgenze che massaggiano le gengive irritate dei più piccoli, ed è quindi utile per alleviare il fastidio provato durante la dentizione, il cucchiaio studiato per la seconda fase, invece, è adatto a prelevare cibi dalla diversa consistenza, dalle puree agli alimenti solidi. Sono adatti dai 6 mesi, privi di BPA, PVC e latex, e possono essere usati anche in contemporanea in diversi momenti della giornata.

11. Porta ciuccio

In quanto accessorio che entra a contatto con la bocca dei bambini, il ciuccio dev'essere maneggiato con cura, assicurandosi che il bambino non lo perda e custodendolo adeguatamente quando non in uso. Il nostro consiglio è di creare un vero e proprio set regalo abbinando il portaciuccio di Suavinex, compatto e pratico, perfetto per essere riposto in borsa oppure attaccato al passeggino grazie al manico flessibile e capace di contenere due ciucci contemporaneamente alla clip porta succhietto dello stesso brand, utile per assicurarsi che il ciuccio non venga perso o si sporchi se il bambino lo lascia cadere dalla bocca perché facile da agganciare ai vestitini, fissando invece l'anello al ciuccio.

12. Luce notturna

Quando i bambini sono molto piccoli, una piccola luce può aiutarli ad affrontare più serenamente le ore notturne, illuminando l'ambiente in modo che non si trovino completamente al buio se si svegliano durante la notte. Per un regalo di battesimo che sia funzionale potete scegliere la luce notturna di Valenti&Co., che, oltre ad illuminare le notti dei più piccoli, è anche un vero e proprio complemento d'arredo da posizionare su una cassettiera o un comodino. È infatti a forma di mela e sul davanti ha una piccola decorazione in argento con Topolino nella versione celeste e Minnie in quella rosa. La scatola originale Disney la rende perfetta come regalo, ma la caratteristica che conquisterà i bambini è che la luce a LED si illumina con un soffio, proprio come una magia.

13. Salvadanaio

Il salvadanaio consente di iniziare a mettere da parte i risparmi fin da piccoli, conservando i soldi dati da nonni e zii in occasione di Natale e compleanno. Può però essere anche un perfetto regalo di battesimo porta fortuna, in cui magari inserire una cifra simbolica da destinare al bambino che costituirà l'inizio del suo gruzzoletto. Su Amazon potete trovare sia salvadanai colorati come questo di Glükswolke, una cornice in legno con un lato trasparente e una stampa interna con un messaggio che guarda al futuro – "Dream big" (sogna in grande) – oppure altri dedicati al battesimo come questo di Casa Vivente, da personalizzare con nome e data del battezzando, che ha inciso un pesce Ichthys, antico simbolo cristiano.

14. Chiavetta USB

"Memories of growing up" (Ricordi della crescita) è la frase che decora la scatola in cui è racchiusa la chiavetta USB di Talltape, un regalo che dura nel tempo. Nasce infatti per custodire i ricordi dei primi anni di vita dei bambini: con tante cartelle precaricate, i genitori potranno archiviare foto e video che testimoniano la crescita del bambino, dalla nascita al momento in cui decideranno di donargliela. Oltre ad essere un oggetto esteticamente curato, è un dispositivo utile e soprattutto sicuro per conservare i ricordi più belli, suddivisi in tante cartelle che segnano le tappe fondamentali della vita del bambino, come il giorno della nascita, il primo compleanno o il primo giorno di scuola.

15. Scatola dei ricordi

Per conservare i ricordi "fisici", ovvero gli oggetti che hanno accompagnato il bambino nei suoi primi mesi di vita, un'idea regalo originale è la scatola dei ricordi di Tri-Coastal Design. Si tratta di una scatola di cartone chiusa da un nastrino al cui interno sono disposte nove piccole scatoline, una per ognuno degli oggetti più importanti, dal ciuccio alle prime scarpine al braccialetto della nascita. Due scomparti sono dedicati rispettivamente alla prima ciocca di capelli tagliata e al primo dentino caduto, non veri e propri oggetti ma altrettanto importanti da conservare. Lo scomparto più grande è invece pensato per contenere il ricordo più prezioso del bambino, per cui può essere riempito con il gioco preferito o un pupazzetto che da piccolo portava sempre con sé.

16. Set per la cura del neonato

Dieci accessori compongono il set Beauty BabyCare di Philips Avent, un regalo utile per il bambino e i suoi genitori. Il set contiene infatti tutto ciò che serve per la cura del neonato: spazzola morbida e pettine con denti arrotondati per pettinare i capelli con delicatezza, uno spazzolino da dito per pulire denti e gengive, termometro digitale per misurare le alterazioni di temperatura, aspiratore nasale flessibile per aprire le vie respiratorie, e infine forbicine con punte smussate, tagliaunghie e tre limette per tagliare e limare le unghie dei più piccoli. Il tutto è racchiuso in un pratico astuccio con cerniera dotato di divisori interni, perfetto da portare in viaggio o avere sempre con sé.

17. Kit zaino-fasciatoio e prodotti per l'igiene

Per fare un regalo gradito ai genitori potete scegliere lo zaino-fasciatoio My Baby Bag di Mustela, una capiente borsa in tessuto blu, con tante tasche per riporre tutto ciò che serve per cambiare i pannolini o in generale ciò che può essere utile al neonato, con all'interno un tappetino che funge da fasciatoio portatile da utilizzare quando si è fuori casa. In più, il kit include cinque prodotti dedicati ai neonati: detergente delicato, fluido detergente senza risciacquo, pasta cambio, salviette multiuso e hydra bebè viso. I prodotti arrivano in una confezione in cartone riutilizzabile, perfetta per realizzare un simpatico orsetto seguendo le istruzioni.

18. Metro

Tenere traccia del tempo che passa, soprattutto quando si tratta di bambini, non è facile. Il metro è uno strumento utile per rendersi conto della crescita in altezza dei più piccoli, evidenziando i progressi raggiunti. In commercio ne esistono diverse tipologie, ma questo di Valenti&Co. è il regalo di battesimo perfetto: è in argento, con decorazioni a tema Winnie The Pooh, e può contenere fino a quattro foto che testimoniano la crescita del bambino. Può essere appeso ad una parete della cameretta grazie al gancetto presente sul retro, oppure appoggiato su un mobile piegandolo a metà lungo la linea di separazione che lo divide in due parti.

19. Carillon

I carillon sono da sempre amati dai più piccoli, capaci di farli rilassare grazie alle loro dolci melodie. Perfetti da usare anche durante i primi mesi di vita, possono essere un regalo di battesimo super tenero e apprezzato soprattutto dai genitori del bambino, che potranno trovarlo un valido aiuto per calmarlo o farlo addormentare. Il carillon di Apunol è un vero e proprio peluche, a forma di coniglietto o di orsetto, che, oltre a riprodurre ben 18 suoni rilassanti, emette luci e funge anche da proiettore di stelle. È inoltre dotato di sensore pianto, da attivare per far sì che luci e suoni vengano riprodotti automaticamente quando il bambino inizia a piangere, e di timer di spegnimento automatico.

20. Sonaglino

Cercate un'idea regalo divertente ma allo stesso tempo funzionale? Il set di sonagli massaggiagengive di CubicFun è composto da dieci pezzi, ognuno con forme e dimensioni diverse, realizzati interamente in plastica ABS e silicone alimentare, sicuri per la salute dei più piccoli anche perché adatti ad essere igienizzati con acqua bollente o vapore. Sono giocattoli 2 in 1: le parti morbide possono essere masticate per aiutare la dentizione massaggiando le gengive e donando sollievo ai bambini, le piccole palline colorate producono invece diversi rumori, utili per stimolare l'esperienza sensoriale, sia uditiva che motoria. Forme e colori attirano infatti l'attenzione dei più piccoli e permettono loro di esplorare diverse texture e impugnature.

21. Giostrina

Se il bambino che riceverà il battesimo fatica ad addormentarsi, potete optare per un regalo rilassante come la Farfalla 3-in-1 di Fisher Price, perfetta da posizionare su un lato della culla per conciliare il sonno dei bambini. Riproduce infatti fino a 30 minuti di ninna nanna, suoni della natura e rumori bianchi, selezionabili tramite gli appositi pulsanti o il telecomando in dotazione. Contemporaneamente, i tre orsetti di peluche ruotano su sé stessi, e il proiettore di stelle crea una costellazione sul soffitto e sulle pareti della cameretta. È inoltre versatile, perché può essere smontata per essere utilizzata in modi diversi: il gancio con gli orsetti può essere attaccato al passeggino, mentre il proiettore può essere appoggiato su una qualsiasi superficie, perfetto per divertire i bambini anche una volta cresciuti.

22. Palestrina

Caratterizzata da colori sgargianti e tanti morbidi animaletti, la palestrina evolutiva di Tiny Love è un regalo multifunzione che stimola la fantasia, poiché offre 18 diverse attività utili a favorire la crescita e lo sviluppo del bambino grazie ai peluche con diverse forme che emettono suoni se scossi o tirati, al pupazzo centrale sonoro che riproduce luci e musica, allo specchio in cui imparare a riconoscersi e tanti altri elementi che attirano l'attenzione dei più piccoli. Il tappetino alla base è imbottito, i due archi a cui sono attaccati i giochi sono regolabili in tutte le direzioni, in modo da gestire al meglio la modalità di gioco. Ognuno dei peluche può inoltre essere facilmente staccato e portato con sé, per continuare a divertirsi anche fuori casa.

23. Copertina

Di ampie dimensioni e double face, con un lato in cotone adatto all'estate e uno in poliestere "minky", morbido e caldo, perfetto per l'inverno, la copertina di Medi Partners è un regalo multiuso capace di accompagnare i bambini durante la crescita grazie alle sue ampie dimensioni. È inoltre estremamente versatile, perché può essere utilizzata sia in casa che fuori, e anche portata con sé in viaggio perché molto leggera e compatta. Le cuciture sono realizzate a mano e i materiali certificati Oeko Tex Standard 100, sicuri per la salute. Pensata per l'estate è invece la copertina di LifeTree, in mussola 30% cotone e 70% bambù, estremamente leggera e traspirante e dalle ampie dimensioni che la rendono adatta ad avvolgere i neonati.

24. Sedia evolutiva

Un regalo che cresce con il bambino, accompagnandolo dalla nascita fino all'età adulta: è questo ciò che promette di essere la sedia evolutiva Tripp Trapp di Stokke, regolabile in altezza e profondità e dunque adattabile a diverse età e corporature. Durante i primi mesi permette al bambino di stare seduto a tavola con i genitori, utile a favorire l'interazione durante i pasti, attività che i normali seggioloni rendono più complessa. Realizzata in legno, la sedia è robusta, stabile ed ergonomica, studiata per favorire una corretta postura durante le diverse fasi della crescita grazie allo schienale leggermente curvo che supporta la colonna vertebrale, alla seduta anatomica e al comodo poggiapiedi.

25. Dondolo

Il dondolo Otto Baby di Lionelo è un regalo pratico, un'ottima alternativa alla culla per brevi riposini o per far rilassare il bambino durante la giornata. Dotato di poggiatesta rinforzato e cintura a cinque punti, è comodo e sicuro, oltre che stabile grazie ai piedini antiscivolo e caratterizzato da un design salvaspazio che consente di piegarlo su sé stesso quando non in uso. Si può scegliere tra cinque velocità di oscillazione e cinque diversi suoni con volume regolabile, mentre i due pupazzi appesi alla barra in alto emettono suoni se premuti. Silenzioso per non disturbare il neonato e la sua famiglia, il dondolo è inoltre dotato di timer che consente di programmare la disattivazione automatica dell'oscillazione dopo 15, 30 o 45 minuti.

26. Baby monitor

Un'idea regalo estremamente utile per i genitori è questo Baby monitor di Boifun, adatto a tenere sempre sotto controllo i propri piccoli, anche mentre dormono. Posizionando la telecamera in modo che inquadri la culla o il lettino, sarà infatti possibile seguirne i movimenti sullo schermo da 3.2 pollici, utile anche per far partire ninna nanne o parlare direttamente al bambino grazie all'interfono posto sulla telecamera. Il raggio di copertura del segnale è di 260 metri, funzionale anche in case su più piani, e la visione notturna a infrarossi permette di controllare il bambino anche di notte. La modalità Vox permette invece di attivare lo schermo solo quando la telecamera rileva il pianto del neonato, garantendo così fino a 20 ore di durata della batteria.

27. Cappellino

Se cercate un regalo per battesimo semplice ed economico ma allo stesso tempo utile, vi consigliamo il cappellino di Petit Bateau unisex e realizzato in morbida ciniglia, perfetto per tenere i neonati al caldo in inverno. Di colore bianco, ha un piccolo stemma cucito sul davanti con la barchetta simbolo del brand, ed è disponibile in due taglie: 0 o 6 mesi. Il battesimo sarà in estate e preferite un accessorio adatto ai mesi caldi? Il cappellino di Dreshow, anch'esso unisex, è quello che ci vuole: la sua forma "a secchiello" con tesa larga protegge la testa e il collo del bambino dal sole, rendendolo adatto ad essere indossato anche in spiaggia, l'interno traforato favorisce la traspirazione, sottogola e cinghia sono invece regolabili per adattarsi alla circonferenza della testa.

28. Completino

Rimanendo in tema abbigliamento, un'ottima idea regalo per bimbi alla moda può essere un completino composto da più pezzi abbinati tra loro, da indossare insieme o separatamente. Questo rosso di Levi's Kids è perfetto per il periodo estivo: realizzato interamente in cotone, comprende un body sgambato con maniche corte, un cappellino e delle calze dello stesso colore, il tutto racchiuso in una scatola in cartone con il logo del brand, presente anche sui tre pezzi del set. Per l'inverno potete invece optare per il completino di Amropi, composto da body a maniche lunghe, pantalone con elastico in vita e felpa con zip decorati con stampe abbinate di teneri animaletti, anch'esso interamente in cotone.

29. Libro personalizzato

La magia del mio nome è il titolo del libro personalizzato realizzato da My Magic Story il cui protagonista è anche il destinatario di regalo unico e decisamente originale: in fase di ordine il libro può infatti essere personalizzato con nome e aspetto fisico del bambino, in modo che il disegno gli somigli il più possibile. La storia raccontata mira a svelare il significato del suo nome: ad ogni lettera viene associato un aggettivo che indica una caratteristica positiva, da scoprire leggendo la magica avventura dedicata. Un regalo di certo originale, perfetto come storia della buonanotte da leggere ai bambini, che rimarranno a bocca aperta scoprendo che i protagonisti della storia sono proprio loro.

30. Biglietto d'auguri

Non potevamo non concludere la nostra selezione dei regali per battesimo con un biglietto d'auguri, il pensiero in più da accompagnare ad uno dei prodotti della nostra lista. Potete scegliere un biglietto pop-up come questo biglietto di Diese-Klappkarten, che all'apertura rivela un angelo custode in 3D e ha delle ali intagliate nella parte frontale, oppure un biglietto portasoldi come questo biglietto di Arkraft con scritte in rilievo e dei simpatici animaletti sul davanti, dotato di una piccola bustina in cui inserire la cifra scelta all'interno. Entrambi sono accompagnati da una bustina in cui inserirli e hanno spazio per scrivere frasi o dediche per il bimbo o la bimba che riceverà il sacramento.