Cosa regalare a un baby shower: 15 idee regalo utili e originali per la mamma Cosa regalare a un babyshower per far felici mamma e futuro neonato? Ecco 15 idee regalo originali per rendere unico il party nascita, tutte disponibili su Amazon.

Nato negli Stati Uniti ma ormai diffuso anche in Italia, il baby shower – letteralmente "doccia di regali" – è una festa prenatale organizzata tradizionalmente dalla futura mamma o dalle sue amiche più strette intorno al settimo o ottavo mese di gravidanza per celebrare l'imminente nascita del bambino, anche se con gli anni è stata estesa a tutta la famiglia e spesso nell'organizzazione vengono coinvolti anche i papà. Il party nascita nella sua forma moderna sembra essere frutto di un'idea di Franz Schauer, un argentiere che all'inizio del ‘900 utilizzò l'idea di una festa di questo tipo per vendere i propri prodotti ai futuri genitori di New York.

Se è la prima volta che partecipate ad una festa di questo tipo e non sapete cosa regalare a un baby shower, niente paura, trovare il regalo giusto è più facile di quanto sembri. Potete ad esempio scegliere regali per la neomamma che siano simbolici, come una collana o una statuetta, oppure utili, come una borsa fasciatoio da portare sempre con sé ma anche un massaggio rilassante o un kit di bellezza. Per essere sicuri di acquistare qualcosa che possa essere davvero gradito ai neogenitori potete chiedere loro se hanno creato una lista nascita su Amazon, ma se pensate che il vero protagonista debba essere il nascituro via libera ai regali per bebè: tra abbigliamento, cesti nascita, torte di pannolini e giocattoli la scelta è davvero ampia.

Per aiutarvi, abbiamo stilato un elenco dei 15 regali per baby shower più teneri, originali e utili tra quelli in vendita su Amazon: tra i prodotti che abbiamo selezionato, dedicati sia alla mamma che al bebè, economici o più costosi e perfetti da regalare in gruppo, troverete sicuramente ciò che fa al caso vostro.

Cosa regalare alla mamma per il baby shower: 15 proposte per la nascita del futuro neonato

Ecco le 15 migliori idee regalo acquistabili su Amazon da regalare alla mamma in occasione del baby shower: proposte utili e originali che la aiuteranno a prendersi cura del neonato nei suoi primi mesi di vita. Troverete capi di abbigliamento, accessori per conservare i primi ricordi o crearne di nuovi, prodotti per la cura del neonato e e tanti altri regali che faranno felici mamma e bebè.

1. Body colorati

Tra tutti i capi di abbigliamento per neonati, i body sono senza dubbio uno degli indumenti più utili, perfetti da indossare tutto l'anno variando pesantezza del tessuto e lunghezza delle maniche. E, soprattutto durante i primi mesi, fatti di cambi frequenti, sembrano non bastare mai: meglio averne sempre una bella scorta! Come primo regalo per baby shower vi proponiamo dunque dei set di tenerissimi body di Simple Joy's by Carter, composti da 6 pezzi ciascuno: potete sceglierli nella versione estiva a mezza maniche e sgambati da bambina o da bambino, oppure a maniche lunghe da utilizzare in inverno, con fantasie dedicate alle bambine e quelle pensate per i maschietti. Tutti i body, sia estivi che invernali, sono realizzati interamente in cotone, lavabili in lavatrice e disponibili in diverse taglie.

2. Box regalo

Un'idea regalo originale e di sicuro effetto è la scatola regalo di Baby Box Shop, una piccola valigetta di cartone che contiene un kit coordinato per il neonato: al suo interno si trovano infatti un bavaglino, un cappellino e dei guantini in cotone color crema, rosa o azzurro a seconda della tipologia scelta, oltre a dei calzini fatti a maglia, un ampio panno in mussola, una targhetta in legno da appendere e un tenero sonaglino con orsetto. La box contiene dunque un corredino per neonato a tutti gli effetti, più altri piccoli pensierini aggiuntivi che faranno felici mamma e bebè. La valigetta può essere inoltre riutilizzata sia come scatola per conservare i ricordi del neonato che per riporre vestitini o giocattoli, ed è perfetta da regalare così com'è, senza bisogno di una confezione aggiuntiva.

3. Mussole in cotone

Indispensabili durante i primi mesi, le mussole in cotone, leggere e delicate sulla pelle dei neonati, possono essere utilizzate come teli da allattamento, per asciugare il neonato dopo il bagnetto o semplicemente come copertina leggera da mettere nella culla o nella carrozzina. Facili da lavare e poco ingombranti, sono un accessorio multiuso che aiuterà neomamme e neopapà in molteplici occasioni e dunque un regalo particolarmente gradito. In commercio ne esistono di diverse dimensioni: i teli di Bloomsbury Mill, ad esempio, sono da 70×70 cm, abbastanza grandi per avvolgere il bebè, le mussole Caiery, invece, hanno una dimensione di 30×30 cm, utili da usare durante la pappa.

4. Copertina milestone

I neonati sembrano sempre crescere troppo in fretta: nel giro di pochi mesi sono già molto diversi da com'erano alla nascita. Le fotografie sono il modo migliore di fissare per sempre i piccoli cambiamenti delle prime settimane di vita del bambino, e possono essere rese ancor più speciali dalla copertina milestone di Bubzi Co, perfetta da utilizzare come sfondo delle foto che ritraggono il neonato durante il suo primo anno di vita. Una cornice di foglie e teneri animaletti racchiude infatti i numeri da 1 a 12 e le scritte "weeks" e "months": utilizzando i segnalini che accompagnano la copertina si può indicare facilmente quanti mesi o settimane ha il bebè al momento dello scatto.

5. Carte dei momenti importanti

I primi anni vita di un bambino, però, non sono scanditi soltanto dall'avvicendarsi delle settimane o dei mesi, ma sono anzi ricchi di piccole conquiste, momenti importanti da ricordare per sempre. Perché non renderli ancor più speciali con le carte segna tappe di Cozy Hedgehog? Una elegante scatola in cartone racchiude 40 carte da utilizzare come segna tempo nelle foto ricordo: su ogni carta è infatti riportato il traguardo appena raggiunto dal neonato, come il primo sorriso, il primo Natale o il primo dentino e uno spazio da compilare con la data, oltre che uno spazio sul retro per aggiungere dettagli e aneddoti. Alcune carte possono inoltre essere utilizzate già durante la gravidanza, per immortalare gli ultimi mesi prima del parto, per cui sono un regalo perfetto per il baby shower.

6. Bavaglini

Insieme a body e mussole, i bavaglini sono un altro degli accessori indispensabili quando si parla di neonati. In commercio ne esistono di tantissime tipologie diverse, da quelli cosiddetti a bandana, da indossare durante il periodo della dentizione, a quelli più grandi ideali durante la pappa. I bavaglini di Todogi rientrano nel primo gruppo, anche se rispetto ad altri non finiscono a punta come un vero e proprio triangolo ma hanno il bordo rotondo. Sono costituiti da ben 6 strati morbidi e assorbenti in cotone, hanno i bottoni regolabili e in più sono double-face, per cui possono essere utilizzati da entrambi i lati. In silicone sono invece i bavaglini di Abirdon, dotati di una tasca raccoglipappa sul fondo perfetta per prevenire macchie di cibo sui vestitini.

7. Cofanetto nascita

La scatola dei ricordi di Fissan è in realtà un doppio regalo: contiene infatti cinque prodotti dedicati alla cura e all'igiene del bebè (pasta alta protezione, pasta delicata per il cambio, salviette delicate da 65 pezzi, bagnetto per i primi mesi e crema nutriente) e in più, una volta terminati i prodotti, può essere utilizzata per conservare i ricordi più importanti del neonato, gli oggetti che rimandano ai suoi primi mesi di vita. L'esterno della scatola in cartone è infatti personalizzabile con il nome del bambino, mentre all'interno si possono annotare tutte le informazioni più importanti: data, ora e luogo di nascita, segno zodiacale, peso e altezza, oltre a poter aggiungere una foto del neonato nell'apposito spazio.

8. Set manicure

Continuiamo con le idee regalo dedicate alla cura del bebè con il set manicure per neonati di HyAdierTech, bello da vedere oltre che funzionale. Una graziosa scatolina a forma di gufo racchiude infatti tutto il necessario per tagliare le unghie dei più piccoli: una lima, delle forbicine, un tagliaunghie e una pinzetta tutto in formato mignon, adatto alle manine dei neonati. Realizzati in plastica ABS con parti in acciaio inossidabile, questi piccoli strumenti sono sicuri e resistenti, non soggetti a ossidazione e quindi durevoli nel tempo; le punte arrotondate e i bordi smussati, inoltre, sono studiati per garantire la massima efficienza e praticità d'uso. Da chiuso questo kit è compatto e perfetto da riporre in bagno, nella cameretta del bambino oppure da portare con sé in viaggio.

9. Torta di pannolini

Tradizione vuole che al baby shower sia presente anche la cosiddetta torta di pannolini, una composizione realizzata appositamente per l'evento: i pannolini vengono impilati in cerchi concentrici e decorati con nastri e fiocchi in modo tale da ricordare in tutto e per tutto una deliziosa torta. Le torte di pannolini di Viale Magico, in rosa per bambine e in azzurro per maschietti, sono abbellite da nastri in iuta e gros-grain, sorrette da una base in cartoncino e prevedono anche un tenero cake topper a forma di nuvola da posizionare in cima. Una volta conclusa la festa, i pannolini possono essere facilmente "smontati" e utilizzati per cambiare il neonato; in questo caso sono gli Huggies Unistar di misura 3/4, adatti per neonati dai 4 ai 18kg circa.

10. Peluche con luci e suoni

La Lontra Coccola & Relax di Fisher Price è più di un semplice peluche: la pancia si illumina e si muove imitando il ritmo della respirazione naturale e calmando il neonato; luci, musiche e tessuti diversi stimolano invece lo sviluppo sensoriale del bebè. Morbido e rilassante, accompagnerà il bambino durante la nanna e non solo: grazie al telecomando è possibile scegliere tra diverse combinazioni di suoni e luci, la cui durata è personalizzabile e può arrivare fino a 30 minuti. Adatto dai 0 mesi in su, il peluche si può anche lavare in lavatrice semplicemente rimuovendo le parti elettroniche. Chi preferisce può optare per il set regalo Sorsetti e Relax, che al peluche lontra aggiunge una morbida tazza per stimolare la dentizione e una mascherina per occhi e una tazza in ceramica dedicate ai genitori.

11. Stampe per cameretta

Ognuna delle sei illustrazioni di Wietre raffigura un tenero animaletto – giraffa, ippopotamo, leone, elefante, scimmia e zebra – a cui è associata una frase che è al contempo un invito e un augurio per il bambino: "cammina a testa alta", "sii felice", "sii coraggioso", "sogna in grande", "divertiti", "sii unico". Sei piccoli poster stampati su carta spessa di alta qualità in formato A4 perfetti da incorniciare e appendere nella cameretta dei bambini come decorazione per le pareti oppure da posizionare su una cassettiera o un mobiletto. Si tratta di un regalo che dura nel tempo: se da neonati saranno attirati dalle forme e dai colori delle immagini, una volta cresciuti i bambini potranno imparare il nome di ognuno degli animali e il significato della frase ad esso associata.

12. Bustine corredo

Quando si avvicina il momento del parto le neomamme sono solite preparare una borsa o una valigia con tutto ciò di cui avranno bisogno durante i giorni che trascorreranno in ospedale, compresi i cambi per il neonato. Per organizzarsi al meglio, è utile avere a disposizione delle bustine per corredo che siano abbastanza capienti da consentire di inserire tutto il necessario, dai body ai calzini ai cappellini. Queste di Teddy Bag sono a chiusura ermetica per garantire la massima protezione da polvere, batteri e umidità, possono essere personalizzate con il nome del bambino e il giorno per cui quel cambio è stato pensato, e sono in due diverse dimensioni per accontentare tutte le esigenze. Dopo la gravidanza possono inoltre essere riutilizzate per conservare i vestitini o portarli con sé in viaggio.

13. Moneta prendi decisioni

Se cercate un'idea regalo divertente e diversa dal solito, la moneta prendi decisioni di LucBuy potrebbe fare al caso vostro. Con un lato che rappresenta la mamma e quello opposto che sta per il papà, aiuta i neogenitori a decidere chi deve eseguire un'attività che coinvolge il neonato, come cambiare il pannolino o alzarsi durante la notte per farlo riaddormentare, evitando discussioni e risparmiando tempo prezioso. È il fato a decidere: proprio come accade quando si lancia una normale moneta per il "testa o croce", la faccia che esce determina se sarà il turno della mamma o quello del papà. La moneta è di piccole dimensioni, realizzata in materiale inossidabile, con scritte incise chiare e facilmente leggibili.

14. Cuoci pappa

Perfetto come regalo di gruppo visto il costo non proprio economico, il cuoci pappa di Sweety Fox costituirà un valido aiuto nella preparazione delle pappe del neonato, permettendo un notevole risparmio di tempo ed energie. Si tratta di un apparecchio estremamente versatile perché multifunzione: cuoce a vapore, scongela, riscalda, sterilizza e mixa diversi tipi di alimenti, oltre ad essere dotato delle funzioni pulse, anti surriscaldamento e pulizia automatica. Il funzionamento è semplice: basta selezionare uno dei sette programmi, premere il tasto di accensione e aspettare il tempo di cottura, oppure modificarlo a seconda delle proprie esigenze. Tutte le componenti sono inoltre facili da smontare e lavabili a mano o in lavastoviglie.

15. Biglietto d'auguri

Concludiamo la lista dei 15 regali per baby shower con un articolo che è il perfetto accompagnamento di tutti i prodotti elencati, un biglietto d'auguri da riempire con frasi e pensieri d'affetto per il neonato e i suoi genitori che potranno essere riletti anche a distanza di anni. Su Amazon se ne trovano tantissimi, semplici o più elaborati, adatti a qualsiasi situazione o specifici per la nascita di un bambino, per cui non sarà difficile trovarne uno che vi piaccia. Noi vi proponiamo tre biglietti pop-up, che una volta aperti rivelano una figura intagliata: questo a forma di orsetto è unisex, mentre questi con la culla sono disponibili nella versione azzurra o in quella rosa. Oltre ad avere la figura interna, i biglietti sono intagliati anche all'esterno, un dettaglio che li rende ancora più d'effetto.