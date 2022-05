Cosa regalare a un gender reveal party: le migliori idee regalo per la futura mamma Cosa regalare a una futura mamma per il gender reveal party? Ecco 10 idee regalo unisex, perfette da acquistare quando non si conosce il sesso del futuro neonato.

Il gender reveal party è una festa nata negli Stati Uniti con l'obiettivo di annunciare il sesso del neonato in arrivo ad amici e parenti ma non solo: spesso i primi ad attendere con ansia l'annuncio sono proprio i neogenitori, anch'essi all'oscuro di tutto. Di solito è infatti un'amica della mamma ad organizzare il baby party, studiando il modo più originale di svelare se il bambino sarà un maschio o una femmina. Cronologicamente precede il baby shower, la festa organizzata per celebrare la nascita imminente: il gender reveal party si organizza di solito dopo il primo trimestre, il baby shower, invece, quando il parto è ormai prossimo, verso l'ottavo mese di gravidanza.

Per l'occasione, la casa dei futuri genitori o il giardino della location scelta per la festa vengono addobbati con decorazioni bicolore, rosa e azzurre, festoni e palloncini a tema, e spesso si organizzano giochi per divertire gli invitati in attesa del momento clou della giornata: la scoperta del sesso.

Per gli invitati non è facile scegliere cosa regalare al gender reveal party: non conoscendo il sesso del futuro neonato, bisogna optare per regali neutri e unisex, oppure puntare su idee regalo utili per la neomamma, come gioielli personalizzati, buoni regalo per massaggi o ancora acquistare un prodotto presente nella lista nascita creata dai genitori per l'occasione.

Se non sapete da dove iniziare, consultate la lista che abbiamo preparato per voi: troverete 10 idee regalo per gender reveal party perfette da regalare alla neomamma e al bebè in arrivo.

Idee regalo per il gender reveal party: 10 proposte per far felici la mamma o il futuro neonato

Una collana chiama angeli, una cornice per conservare la prima ecografia, un tenero completino e un set per il bagnetto sono solo alcune delle 10 idee regalo unisex che abbiamo selezionato tra le tante alternative disponibili su Amazon, oggetti che faranno felice la neomamma in occasione della festa per conoscere il sesso del proprio bambino.

1. Palloncini Boy or Girl

Il gender reveal party è chiamato anche festa del palloncino, perché spesso il sesso del neonato in arrivo viene rivelato proprio facendo scoppiare un grande palloncino precedentemente riempito con coriandoli rosa o blu. Se siete la persona incaricata di curare l'allestimento della festa perché l'unica a sapere se a nascere sarà un maschietto o una femminuccia, potete acquistare questa coppia di palloncini per gender reveal, realizzati in lattice nero e decorati con la scritta "boy or girl?". Una volta gonfiati, i palloncini vanno riempiti con i coriandoli inclusi nella confezione, rosa se a nascere sarà una bambina, blu se invece sarà un bambino. Essendo una coppia, possono essere affidati uno alla mamma e uno al papà, che potranno farli scoppiare in contemporanea per una doppia sorpresa.

2. Collana chiama angeli

La collana chiama angeli è un regalo perfetto da fare ad una donna che sta per diventare mamma, poiché tradizione vuole che il dolce tintinnio prodotto dal ciondolo serva da richiamo per un angelo custode che protegga lei e il bambino che porta in grembo, uniti da un profondo legame d'amore. La versione di Saga Gioielli unisce al classico ciondolo sonoro tondo un ciondolo a forma di piedino impreziosito da brillantini e un piccolo ciondolo a forma di cuore su cui è inciso il logo del brand. La catenina in acciaio inossidabile e i ciondoli in ottone rodiato assicurano la durata del gioiello nel tempo, un aspetto da non sottovalutare perché la collana può continuare ad essere indossata anche una volta terminata la gravidanza con il solo ciondolo a forma di piedino.

3. Cornice per ecografia

Se la futura mamma non vede l'ora di prendere in braccio il suo bambino e la gravidanza le sembra non passare mai, potete regalarle la cornice di Free-space che, oltre a permettere di incorniciare la prima ecografia, funge anche da conto alla rovescia per i giorni che mancano all'arrivo del bambino. Realizzata interamente in legno con la scritta "amore a prima vista" su un lato e una decorazione a forma di cuore al centro accanto alla spazio per la foto, la cornice ha infatti sulla parte superiore la possibilità di appendere dei cartoncini con i numeri che indicano quante settimane mancano al primo incontro. Perfetta da poggiare su un ripiano grazie al supporto posteriore, può anche essere appesa fissando una corda ai gancetti sul retro.

4. Cornice per impronte

La cornice di PewinGo è invece perfetta per conservare un doppio ricordo del neonato: due foto di momenti importanti, ad esempio la prima foto scattata alla nascita insieme a quella del suo primo mese o del suo primo Natale, e accanto le impronte di manina e piedino. La confezione regalo include infatti una cornice tripartita: a sinistra si può inserire il calco realizzato con la morbida argilla in dotazione, facile da lavorare anche per i meno esperti, a destra vanno invece posizionate le foto del bebè. Un modo perfetto per fermare il tempo e ricordare per sempre i primi mesi di vita del neonato, ideale da appendere alla parete della sua cameretta o da poggiare su un tavolino, sulla cassettiera o dovunque si preferisce.

5. Set body e berretto

Realizzato in cotone biologico e rigorosamente unisex, il set da due pezzi di Fehn è un'idea regalo perfetta se volete acquistare qualcosa che sia utile per il neonato (e per la mamma) e che possa essere sfruttato durante i primi mesi. Disponibile in due diverse taglie, è composto da un body a mezze maniche con due teneri animaletti ricamati sul davanti e da un cappellino coordinato, decorato con la stessa fantasia presente sulle maniche del body, con due piccole orecchie sulla sommità. Entrambi i pezzi sono morbidi, confortevoli e facilmente lavabili in lavatrice; il body, inoltre, è facile da indossare grazie ai bottoni a pressione presenti su tutta la parte frontale, utili anche per un rapido cambio pannolino.

6. Calzini

Studiati per tenere al caldo i piedini dei bebè dalla nascita ai 4 mesi circa, i calzini da neonato di Dafi Soft sono morbidi, confortevoli e resistenti, racchiusi in una confezione a forma di cuore perfetta da regalare. Questo non è però l'unico aspetto che li rende unici: a differenza dei calzini monocolore o a fantasia, questi riportano un vero e proprio messaggio d'amore che scioglierà il cuore dei neogenitori. Ogni calzino è infatti decorato con una scritta: "I love dad" su quello destro, "I love Mom" sul sinistro, dove la parola love è rappresentata da un piccolo cuore rosso. Realizzati in cotone certificato Oeko-Tex, sono disponibili nelle combinazioni di colori bianco e grigio oppure bianco e blu, dunque unisex e adatti sia ai bambini che alle bambine.

7. Set lenzuola

Adatto a tutti i tipi di culle per neonato, comprese le next to me, il set di lenzuola di FlyIdeas è composto da un lenzuolo con angoli, un lenzuolo a fantasia, una federa coordinata e una traversa salvapipì impermeabile, ovvero tutto il necessario per assicurare al bebè un riposo sereno e confortevole. Le due lenzuola e la federa sono realizzate in cotone certificato Oeko-Tex Standard 100, un materiale ipoallergenico, traspirante e delicato sulla pelle dei più piccoli, perfetto da utilizzare in tutte le stagioni, la traversa coprimaterasso è invece in materiale multistrato, progettata per assorbire pipì, sudore e altri liquidi che potrebbero bagnare o sporcare il materasso. Tutti i pezzi possono essere lavati in lavatrice per garantire la massima igiene.

8. Set per il bagnetto

Il set di Simple Joy's By Carter accompagnerà il bebè durante uno dei momenti che caratterizzano la routine dei neonati: il bagnetto. È composto infatti da otto pezzi: cinque asciugamani piccoli, un asciugamano grande e due asciugamani con cappuccio, perfetti per far sì che neomamme e neopapà abbiano sempre una scorta di questi indispensabili accessori. Realizzati in cotone e poliestere, gli asciugamani sono morbidi sulla pelle, garantiscono una perfetta assorbenza e un'asciugatura rapida anche dopo il lavaggio in lavatrice. I due pezzi con il cappuccio sono in taglia unica, studiati per riuscire ad avvolgere facilmente i neonati, ma grazie alle ampie dimensioni possono essere utilizzati a lungo, almeno fino all'anno d'età.

9. Dou Dou

I doudou sono piccoli pezzi di stoffa delle dimensioni di un fazzoletto, solitamente cuciti ad un peluche, utilizzati per calmare i neonati e facilitare il momento della nanna. Il loro "potere" sta nel fatto che, se tenuti per alcuni giorni a contatto con la pelle o gli indumenti della mamma, prendono il suo odore: quando il neonato abbraccia il peluche, sente l'odore della mamma, per lui familiare e rassicurante e dunque in grado di confortarlo. Il Dou Dou di Chicco è un soffice peluche a forma di coniglietto che regge tra le zampe una piccola copertina, apprezzato per i colori neutri e per la sua estrema morbidezza. Adatto fin dalla nascita, accompagnerà il bebè durante i suoi primi mesi diventando un oggetto da custodire anche una volta cresciuto.

10. Portaciuccio

Chiudiamo la nostra lista dei regali per gender reveal party con il portaciuccio di Ruby, ideale per evitare che il ciuccio cada o si perda quando si è fuori casa. Può essere facilmente fissato ai vestitini grazie alla clip in metallo fissata ad una delle estremità, mentre il laccetto posizionato dal lato opposto va inserito nel manico del ciuccio o di altri oggetti che il neonato mette di frequente in bocca, come il massaggiagengive. Oltre ad essere estremamente pratico e funzionale, questo portaciuccio è anche bello da vedere: è infatti realizzato in legno con dettagli in tessuto lavorati all'uncinetto – tra cui la faccia di un simpatico animaletto – che si caratterizzano per i colori tenui e unisex. In aggiunta, la confezione regalo contiene anche una bustina in tessuto dove riporlo che riporta la scritta "I love mom".