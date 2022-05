Cosa regalare a una neomamma: 10 idee regalo utili e originali per la nascita di un figlio Cosa regalare a una neomamma? Ecco 10 idee regalo utili e originali dedicate ad una donna che ha partorito da poco, perfette anche per la Festa della mamma.

La nascita di un figlio segna l'inizio di una nuova avventura da celebrare con un regalo che possa far felice una moglie, una sorella o una cara amica e, perché no, aiutarla durante i primi mesi di vita del neonato. Cosa regalare a una neomamma per festeggiare il nuovo arrivato o in occasione della sua prima Festa della mamma è allora la domanda che si pongono il marito, i parenti o le amiche di una donna che ha partorito da poco.

Se i neogenitori hanno aperto una lista nascita su Amazon, potete scegliere tra gli articoli inclusi nell'elenco qualcosa di cui hanno bisogno, oppure acquistare un oggetto utile come un passeggino, una culla o una borsa fasciatoio, assicurandovi che non li possiedano già. Anche abbigliamento o giocattoli per bebè sono regali sicuramente graditi, anche se in questo caso il rischio di regalare un doppione è abbastanza alto.

Per andare sul sicuro, date uno sguardo alle nostre proposte: abbiamo selezionato 10 idee regalo disponibili su Amazon allo stesso tempo utili e originali, piccoli pensieri da dedicare alle neomamme. Troverete oggetti che celebrano l'essere mamma e il rapporto con i figli, ma non solo: abbiamo voluto includere nella nostra lista anche articoli pensati per prendersi del tempo per sé, una cosa che le donne con figli neonati spesso faticano a fare.

1. Statuetta mamma-figlio

Il regalo simbolico per le neomamme

Questa statuetta mamma-figlio Willow Tree è realizzata a mano da un'artista americana e si chiama "Per sempre": la posizione della mamma che stringe a sé il suo bambino rappresenta infatti l'impegno a prendersi cura del proprio figlio per tutta la vita. Un simbolo di amore incondizionato, un gesto di protezione e allo stesso tempo una promessa, io ci sarò sempre per te, sottolineata anche dal bigliettino di accompagnamento che recita "Ora e per sempre, ti porto nel cuore".

La statuetta è di piccole dimensioni, perfetta da tenere sul comodino o da posizionare nella cameretta del bambino. È realizzata in resina in modo da creare l'effetto legno intagliato e dipinta a mano, e viene spedita nella confezione regalo originale firmata dall'artista.

2. Collana con ciondolo

Il regalo di stile per le neomamme che amano i gioielli

Perfetta da indossare tutti i giorni, la collana di Deesospro è composta da una catenina sottile a cui è attaccato un ciondolo a forma di cuore impreziosito da piccoli zirconi che racchiude la scritta "Mom". Si tratta di un gioiello dal design classico e senza tempo realizzato in metallo lucido resistente che permette alle donne con bambini piccoli di dichiarare al mondo il loro nuovo status di neomamme, pur se in maniera discreta date le dimensioni contenute del ciondolo.

Disponibile in color argento o oro rosa, la collana è sicura perché provvista di certificazione che attesta che i materiali utilizzati sono privi di nichel, piombo e cadmio, e arriva in una elegante scatolina perfetta da regalare.

3. Diario del bebè

Il regalo utile per conservare i ricordi più belli

Da far leggere al bambino una volta cresciuto, Il diario del mio Bebè è un libro illustrato che permette di tenere traccia dei progressi del neonato durante i suoi primi mesi di vita, fino all'anno di età. La particolarità del diario sta nel modo in cui è realizzato: non ci sono semplici pagine da riempire, ma, accanto agli spazi in cui scrivere le informazioni più importanti, illustrazioni colorate, inserti pop-up, box per conservare i primi ricordi (ad esempio il braccialetto dell'ospedale o la prima ecografia) e bustine in cui archiviare bigliettini e fotografie.

La copertina esterna è rigida, così come le pagine, realizzate in cartoncino spesso, la rilegatura ad anelli ricorda un raccoglitore e permette di inserire anche ricordi più "ingombranti". Per agevolare la compilazione, il diario è diviso in cinque sezioni, ognuna dedicata ad un determinato periodo: si parte dalla gravidanza per arrivare al primo compleanno.

4. Zaino fasciatoio

Il regalo pratico per i cambi fuori casa

Robusto e capiente, lo zaino fasciatoio di Dikaslon ha tante tasche perfette per portare con sé tutto il necessario per i neonati, dai cambi di vestiti ai giochi ai prodotti per il cambio pannolino. Proprio i cambi fuori casa sono resi facili e veloci dal fasciatoio portatile impermeabile e pieghevole, dotato di inserto per le salviettine imbevute, scomparto per riporre i pannolini e una piccola tasca per inserire telefono o portafoglio. L'interno è ben suddiviso e organizzato, con scomparti isolati dedicati ai biberon in grado di mantenere la temperatura di partenza, calda o fredda che sia.

Lo zaino è realizzato in poliestere ed è totalmente impermeabile, può essere facilmente fissato al passeggino grazie alle cinghie superiori ma è comodo anche da portare in spalla grazie agli spallacci imbottiti e regolabili. Incluso nel prezzo vi è inoltre un comodo porta ciucci, che ne può contenere due contemporaneamente.

5. Maglietta Super Mamma

Il regalo divertente per neomamme spiritose

Le neomamme spesso non si sentono all'altezza del ruolo che ricoprono, complici stress e stanchezza che caratterizzano i primi mesi post parto. Il regalo perfetto per ricordare loro quanto invece sono in gamba è allora la maglietta Super Mamma di Ideamaglietta, una t-shirt a mezze maniche semplice e divertente, realizzata in 100% cotone, disponibile in due colori, bianco e fucsia, e in taglie dalla S alla XL per adattarsi alle diverse corporature.

Altre due proposte originali sono la maglietta Livello mamma sbloccato, perfetta per le amanti dei videogiochi, e quella Previsione 2022, una simpatica rappresentazione di ciò che aspetta i neogenitori: pannolini sporchi e notti insonni, ma anche tanto amore.

6. Cornice per foto

Il regalo classico e senza tempo per tutte le neomamme

La cornice è un pensiero sempre gradito, perfetto anche come idea regalo per la Festa della mamma, e permette di regalare all'altra persona, in questo caso una neomamma, la possibilità di rivivere un bel ricordo: essa potrà infatti inserire una foto che le piace particolarmente, per incorniciare un momento di felicità con il proprio bambino o la propria bambina. La cornice di Zep è realizzata in legno e decorata dalla scritta "Mamma" e da due cuori di diverse dimensioni, adatta ad una foto orizzontale 10×15 cm.

Per incorniciare più di una foto vi proponiamo la cornice di Babloo, disponibile in tre diverse dimensioni e personalizzabile con le proprie foto preferite che verranno racchiuse nella scritta "Mom" realizzata in plexiglass trasparente.

7. Manuale di istruzione del bebè

Il regalo simpatico per neogenitori in crisi

Scritto come se fosse una guida all'utilizzo di un dispositivo tecnologico, Il bebè. Manuale d'istruzioni di Louis e Joe Borgenicht vuole essere una guida pratica per neogenitori, un manuale semiserio che insegna alle neomamme e ai neopapà "la corretta installazione e manutenzione" di un neonato. Le pagine contengono infatti schemi e grafici utili a capire come tenere in braccio un neonato, come cambiare un pannolino o ogni quanto fare il "tagliando" dal pediatra: con leggerezza e un pizzico di ironia gli autori forniscono centinaia di consigli che possono essere davvero d'aiuto durante i primi mesi del bambino.

Un manuale di diverso tipo ma altrettanto divertente è invece Scusate, ma la mamma sono io! di Giorgia Cozza, un piccolo volumetto che aiuta le neomamme a sopravvivere ai consigli non richiesti di amici e parenti su come vivere la genitorialità e gestire il rapporto con il proprio bambino.

8. Body Prima Festa della mamma

Il regalo romantico per i neonati

Per tutte le neomamme quella in arrivo sarà la prima Festa della mamma: per celebrare questa prima importante ricorrenza un'idea regalo perfetta è un body per neonato che auguri "Buona prima Festa della Mamma". Una semplice stampa accompagnata da un grande cuore rosso per un augurio speciale che viene direttamente dal proprio bambino o dalla propria bambina, che può indossare il body in occasione dell'8 maggio: un regalo tenerissimo che farà sciogliere il cuore delle neomamme.

Il body è in 100% cotone, sgambato e con maniche corte, ed è disponibile per neonati e bambini dagli 0 ai 18 mesi. Oltre che di colore bianco, è disponibile anche in azzurro, rosa e grigio, colori unisex adatti sia ai maschietti che alle femminucce.

9. Blocchetto di assegni

Il regalo originale per concedersi un momento di relax

Probabilmente il regalo ideale da fare a una neomamma sarebbe il tempo, che sembra spesso non bastare mai. Se però non potete fermare le lancette dell'orologio per permetterle di portare a termine tutti gli impegni della giornata, questo blocchetto degli assegni per neomamma è un buon compromesso. Al suo interno si trovano 32 assegni da sfruttare nei momenti in cui la destinataria del regalo vuole concedersi un breve momento di riposo o un attimo per sé.

Accanto agli assegni pre compilati – ad esempio quello per passare il proprio turno del pannolino oppure per trascorrere una serata con le amiche – ve ne sono anche alcuni personalizzabili, su cui sarà la donna stessa a scrivere la propria richiesta per quel giorno.

10. Set da bagno

Il regalo rilassante per prendersi cura di sé

Concludiamo la nostra lista delle idee regalo per le neomamme con questo set da bagno alla vaniglia di Spa Luxetique, che contiene tutto il necessario per prendersi cura del proprio corpo, dal bagnoschiuma profumato alla lozione idratante alla bomba per un bagno rilassante: 8 pezzi racchiusi in una elegante confezione che permetteranno alle neomamme di pensare anche a sé stesse oltre che al proprio bambino, concedendosi qualche ora di meritato relax.

Questo set ha un profumo dolce e avvolgente grazie all'olio essenziale di vaniglia, ma su Amazon si trovano anche la versione alla lavanda, caratterizzata da una fragranza fresca e delicata, e quella alla rosa, floreale e persistente sulla pelle.