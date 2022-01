Cosa regalare a San Valentino 2022: 51 idee regalo romantiche per il 14 febbraio Cosa regalare a San Valentino? Ecco 51 idee per lui e per lei, una selezione di romantici regali economici, di coppia e, infine, idee regalo fai da te e personalizzate per festeggiare il 14 febbraio. Ecco come rendere felice la propria dolce metà per questo San Valentino 2022.

San Valentino, la festa degli innamorati che ogni anno il 14 febbraio celebra l'amore, è ormai alle porte ed è giunto il momento di pensare al regalo perfetto da fare alla propria dolce metà. Che si tratti di una persona conosciuto da poco o di chi è da anni al vostro fianco, scegliere un regalo romantico, speciale, originale o divertente non è sempre facile.

Quindi , se ti stai chiedendo cosa regalare a San Valentino alla tua fidanzata o al tuo fidanzato, e sei in cerca di ispirazione per il tuo fidanzato o tuo marito, ecco una selezione di idee regalo, sia classiche che più tradizionali, non scontate e decisamente romantiche.

All'interno di questa guida ai regali di San Valentino troverete, oltre ai regali per lei o per lui, anche regali di coppia, pensierini economici ma d'effetto, regali personalizzati e fai da te e anche una sezione dedicata alle idee regalo più divertenti e originali per San Valentino 2022.

Regali di San Valentino per lui: cosa regalare al fidanzato o al marito

Cerchi un regalo originale per il marito? Vuoi organizzare una sorpresa al fidanzato? Ecco la nostra selezione di idee regalo per San Valentino pensate per il tuo lui: regali originali, divertenti e che rispecchiano le sue passioni. Di seguito, quindi, sono presenti diverse idee regalo pensate per il 14 febbraio da cui prendere ispirazione per un dono speciale al tuo fidanzato, compagno o marito.

1. Vestaglia da supereroe

Vuoi un regalo che gli dimostri quanto tuo marito o il tuo fidanzato sia unico per te? Questa vestaglia da Superman è un pensiero romantico ma non banale per raccontare al tuo lui quanto ti senti protetta e sicura fra le sue braccia.

Superman non lo rispecchia al meglio? Puoi sempre scegliere la vestaglia in pile con il logo di Batman!

2. Kit per Gin fai da te

Per il marito appassionato di Gin o per il fidanzato che ama sperimentare drink dai sapori nuovi, regalare un kit per realizzare il proprio Gin personalizzato è sicuramente un'idea originale e dal sicuro successo.

Questo set di Do You Gin ha tutto il necessario per realizzare la propria personale creazione con 12 diverse tipologie di spezie, 2 bottiglie di vetro, imbuto, filtri ed etichette: chissà se poi non ne realizzerà uno ispirato all'amore che prova per voi.

3. Kit completo per la cura della barba

Il tuo fidanzato o tuo marito passa ore davanti allo specchio per curarsi la barba? Allora questo kit barba di Comfy Mate con prodotti per la cura della barba è il regalo ideale.

Il set comprende shampoo, balsamo, olio, cera per i baffi, una spazzola morbida (e tanto altro ancora), per qualche coccola in più.

4. Mappa del mondo da grattare

Il tuo compagno è un travel addicted? Ha sempre la valigia pronta per un nuovo viaggio? Il regalo più giusto è questa mappa del mondo da grattare di Maps International, molto dettagliata, così da poter grattare non solo gli stati ma anche le città che avete visitato insieme.

5. Set da bagno al profumo di birra

Una variante divertente ed originale del più classico set da bagno. Se tuo marito non riesce mai a rinunciare alla birra, rendi i suoi momenti di relax più spumeggianti con questo set da bagno al profumo di birra di BRUBAKER con bagnoschiuma, gel doccia, borsa, asciugamano e una carinissima papera.

6. Macchina fotografica istantanea Polaroid Mint

Per i nostalgici della pellicola che amano stampare gli scatti realizzati e non averli semplicemente sul proprio smartphone. La Polaroid Mint è la perfetta fotocamera digitale con stampa instantanea per immortalare momenti romantici o esperienze condivise.

7. Giradischi vintage

Per il marito o per il fidanzato amante della musica e del vecchio suono dei vinili il regalo ideale è il giradischi vintage di 1 BY ONE. Si tratta di un modello a cinghia con design retrò realizzato in legno con copertura per proteggerlo dalla polvere.

Molto caratteristica anche la posizione dei comandi, posti sulla parte frontale del giradischi, in perfetto stile anni '40.

8. Il taccuino smart di Moleskine

Il tuo compagno ama scrivere tutto con carta e penna ma odia dover trascrivere tutto? Con il set Smart Writing di Moleskine potrà continuare a prendere appunti, disegnare o scrivere alla vecchia maniera e ritrovarsi tutto in tempo reale sul cellulare o sul tablet.

9. My Cooking Box

Se non vuoi comprare un regalo ma dimostrare al tuo fidanzato o a tuo marito quanto sia speciale per te con una sorpresa, puoi preparare una cenetta romantica per due. Se non sei una cuoca provetta ma vuoi comunque provare a prenderlo per la gola, puoi farti aiutare dalle box di My Cooking box: puoi scegliere tra tantissime varianti e preparare in men che non si dica una cena da far invidia ad un ristorante stellato.

10. Auricolari Bluetooth

Per il fidanzato o il marito in carriera, per il compagno che ama ascoltare la musica o per chi semplicemente cerca un regalo tecnologico e pratico per il proprio compagno, le auricolari Bluetooth di Bluedio sono la soluzione ideale.

Sono facili da utilizzare, hanno una lunga autonomia e possono essere utilizzate anche per ascoltare insieme la colonna sonora del vostro amore.

Idee regalo di San Valentino per lei: cosa regalare alla fidanzata o alla moglie

Vuoi organizzare una sorpresa romantica a tua moglie o sei alla ricerca di un dono speciale per la tua fidanzata? Ecco qualche idea regalo di San Valentino per lei perfetta per celebrare al meglio questo giorno romantico.L'altoparlante retrò per alzare il volume dei sentimenti

11. Rosa rossa illuminata

Regalare fiori a San Valentino è un grande classico, e di certo le rose rosse sono tra le idee regalo più romantiche per questo giorno. L'altra faccia della medaglia, tuttavia, è che si tratta di un regalo costoso ma poco durevole, che alla fine si butta via.

Questa rosa rossa con luce LED di Moone, invece, durerà per sempre, e ogni giorno le ricorderà il sentimento che provate per vostra moglie o per la vostra fidanzata.

12. Un raccoglitore speciale per i ricordi più romantici

Come in tutte le relazioni, anche in una storia d'amore ci sono gli alti e i bassi. Non si può essere sempre felici e contenti, ma è importante ricordare i momenti spensierati e gioiosi per affrontare con il sorriso anche quelli di difficoltà.

Questo portafoto originale di Love KANKEI può essere un'ottima idea regalo per le coppie che stanno insieme da tempo: aiuterà a ricordare a vostra moglie o alla vostra fidanzata tutti i momenti romantici vissuti insieme.

13. BrickHeadz di LEGO

I sentimenti sono una cosa meravigliosa, ma le relazioni non sono fatte solo di forti passioni, anzi. Le storie d'amore somigliano a delle costruzioni complesse, dove mattoncino dopo mattoncino il legame si rafforza e diventa sempre più speciale. L'orso di San Valentino BrickHeadz di Lego è una bella metafora della costruzione di un amore, ed è anche un modo per fare qualcosa di diverso insieme.

14. Set fonduta di Excelsa

Una ragazza romantica e dolce vi ha letteralmente sciolto il cuore? Allora per San Valentino sarà il caso di farle un regalo altrettanto dolce e romantico. Per una ragazza così, magari con la passione per la cucina, questo set per la fonduta di Excelsa, ideale per sciogliere il cioccolato, è un'idea originale e inaspettata: saprà sciogliere anche i cibi più difficili, proprio come ha fatto lei con voi.

15. Un ciliegio in fiore per un amore da annaffiare

I rapporti non vanno mai dati per scontati: la certezza di avere il partner sempre al proprio fianco porta con sé il rischio di un appiattimento e una monotonia nel rapporto.

Se hai una fidanzata di vecchia data e vuoi farle un regalo bello ma significativo, questo albero di ciliegio di Thumbs Up che fiorisce quando annaffiato è un'idea molto graziosa, e porta con sé il messaggio di prendersi cura dei rapporti, senza mai darli per scontati.

16. Fermalibri Romeo e Giulietta

Tua moglie o la tua fidanzata è una lettrice accanita, ma non hai voglia di regalarle il solito libro? Allora potresti optare per qualcosa di diverso, come ad esempio un accessorio romantico ma legato alla sua passione. Un esempio? Questo fermalibri a tema Romeo e Giulietta: realizzato in metallo, ha un design fantastico ed è bello da vedere ed estremamente funzionale.

17. Vassoio da vasca in bamboo

Adatto a qualsiasi tipo di vasca da bagno grazie alla larghezza modulabile, questo vassoio da vasca in bambù di Unuber è l'ideale per vivere insieme momenti di relax.

Perfetto per tenere tutto in sicurezza durante il bagno, potrà essere usato per preparare una sorpresa speciale: una cena o un aperitivo a lume di candela e a mollo nella vasca. Si può chiedere di meglio alla vita?

18. Bombe da bagno

Le bombe da bagno di Peradix sono il regalo di San Valentino perfetto per la moglie o per la fidanzata che ama regalarsi dei momenti di relax dopo un'intensa giornata fatta di impegni e lavoro. All'interno della raffinata confezione rosa sono presenti ben 16 bombe da bagno, fatte a mano e 100% naturali, rotonde, a forma di cuore e con lettere che formano la scritta "Love".

Un regalo romantico che aiuta la vostra lei a rilassarsi e a prendersi cura del benessere della pelle.

19. Set di pennelli trucco professionali

Se il regalo di San Valentino è per una moglie o per la fidanzata che ama truccarsi e i prodotti make-up in generale, vi suggeriamo questo set di pennelli trucco professionali di LILY ENGLAND. All'interno della box sono presenti pennelli per applicare qualsiasi tipologia di trucco realizzati con setole naturali, morbide e di alta qualità.

Inclusa c'è anche una pratica custodia per utile per contenere i pennelli e trasportarli.

20. Shopping Bag Guess

Per una moglie o per una fidanzata fashion addicted il regalo più indicato per San Valentino potrebbe essere una borsa capiente e comoda, ideale da indossare tutti i giorni, come questa Shopping Bag di Guess.

Versatile ed elegante, è adatta sia ad un look casual che a un look più raffinato e ricercato. All'interno è presente anche una pochette con zip.

Regali di San Valentino di coppia: idee regalo romantiche da condividere

Per chi sta cercando qualche idea regalo originale per conquistare nuovamente il cuore della persona amata, abbiamo la soluzione adatta: i regali di coppia sono gli unici che riescono a trasmettere simbolicamente il legame che unisce due innamorati e a racchiudere in un unico pacchetto tutti i sentimenti dell'amore. Ecco qualche idee regalo romantica da condividere per questo San Valentino 2022.

21. Porta passaporti di coppia

Siete una coppia che ama l'avventura e che ha sempre la valigia pronta per partire verso mete sconosciute? Bene, ecco il regalo perfetto per voi. Questo set di porta passaporti da viaggio è l'ideale per celebrare l'amore di coppie dinamiche che vogliono vivere insieme le emozioni della scoperta di nuovi paese e di nuovi luoghi.

Un regalo di coppia pratico e romantico, perfetto per gli innamorati che hanno fatto dell'aeroporto la loro seconda casa!

22. Week-end romantico

Restiamo in tema "viaggio" con questo cofanetto Wonderbox, un' idea regalo di coppia perfetta per organizzare una fuga romantica con il vostro lui o la vostra lei. Cosa c'è di meglio a San Valentino che staccare la spina e dimenticarsi per 48 ore dello stresso quotidiano? Con Wonderbox, infatti, è possibile donare un romantico Week-end in una location da sogno, una cena romantica e, per concludere in bellezza, una colazione esclusiva.

L'ideale per le coppie che vogliono godersi qualche giorno di romanticismo diverso dal solito.

23. Porta bicchieri di coppia

Si sa, l'amore non è sempre tutto rose e fiori! Per tutti coloro che hanno un rapporto di coppia particolarmente "movimentato" consigliamo questo porta bicchieri in legno a forma di panchina che aiuterà a superare i classici battibecchi quotidiani!

Dopo un litigio non c'è modo migliore di riappacificarsi che godersi insieme uno shottino riparatore!

24. Portachiavi abbinati

Per le coppie che hanno deciso di fare il "grande passo" e che andranno a convivere, il regalo ideale è questo simpatico portachiavi staccabile a forma di maialini che si baciano. Un pensiero sicuramente carino e dall'effetto sorpresa assicurato: cosa c'è di più romantico che chiedere proprio a San Valentino di iniziare a condividere la propria quotidianità?

Con questi due irresistibili maialini portachiavi il "Sì" sarà assicurato!

25. Grembiuli di coppia da supereroi

Un'altra idea regalo di coppia per questo San Valentino 2022 sono questi due grembiuli da supereroe ideali per chi ama cucinare insieme e, perché no, da utilizzare proprio per preparare la cena per festeggiare il giorno dell'Amore.

Le stampe sono davvero originali e perfette per l'occasione: perché si sa, per coltivare l'amore ogni giorno, bisogna essere dei veri "Superman" e delle agguerrite "Wander Woman" (anche in cucina!).

26. Movie box con film romantici

Plaid, divano e film: ecco uno dei modi più romantici di festeggiare San Valentino! Per le coppie che vogliono trascorre insieme il giorno dedicato agli innamorati sognando insieme ai protagonisti di pellicole che hanno segnato la storia dei film d'amore, non resta che scegliere questa movie box contenente 10 film romantici della Warner Bros.

Sarà un San Valentino da Oscar!

27. Copripiumino di coppia

Il vostro lui o la vostra lei ha l'abitudine di occupare gran parte dello spazio del letto relegandovi in un angolo? Bene, con questo copripiumino di coppia di WONGS BEDDING è possibile ristabilire l'ordine e far capire chi comanda!

Un regalo di San Valentino utile e divertente, che sicuramente strapperà un sorriso al despota del letto!

28. Tazze abbinate

Per le coppie che vivono insieme suggeriamo queste tazze abbinate Mr and Mrs per lui e per lei perfette per godersi insieme una colazione romantica.

Carine e divertenti, sono un'idea regalo classica ma simpatica, sicuramente utile e molto belle anche da esporre in cucina per arredarla con un tocco di sano romanticismo.

29. Flutes di coppia

Per brindare all'amore il giorno di San Valentino consigliamo questi flutes abbinati di Juvale, ideali per augurarsi una lunga vita insieme!

Oltre ad essere un'idea regalo che renderà felice il lui o la lei che lo riceverà, godersi un buon prosecco o uno champagne con questi flutes sarà anche utile per far capire chi comanda in casa: perché, si sa, le donne hanno sempre ragione!

30. Bicchieri di coppia

Simili ai flutes che abbiamo appena descritto, questi bicchieri di coppia abbinati di Sovyime sono un'alternativa da utilizzare nel quotidiano, perfetti per le coppie che vogliono ritagliarsi a fine giornata un momento di relax per dimenticarsi dello stress e ritrovare insieme quell'armonia che solo l'amore sa concedere.

31. Album fotografico Our Adventure Book

Ormai gli smartphone hanno completamente scalzato le classiche macchine fotografiche, ma cosa c'è di più romantico di questo album fotografico di Recutms nel quale racchiudere tutti i ricordi di una storia d'amore?

Ogni pagina conterrà un un'emozione o un momento indimenticabile che potrà essere rivissuto semplicemente sfogliando le pagine. Un' idea regalo di coppia sicuramente romantica e che custodirà per sempre i momenti più belli condivisi con chi si ama.

Regali di San Valentino economici: le idee regalo low cost ma d'effetto

Non è detto che per fare il regalo perfetto per San Valentino ci vogliano molti soldi. É possibile dire "ti amo" in tanti modi semplici e originali, che sapranno colpire il vostro lui o la vostra lei dritti al cuore.

Abbiamo selezionato per voi alcune idee regalo economiche ma d'effetto per San Valentino, perfette per ricordare alla vostra dolce metà quanto sia importante per voi.

32. Biglietto di auguri di Cupido

Non c'è niente di più prezioso di un biglietto in cui leggere le parole che provengono dal cuore di chi amiamo. Quindi, anche una semplice dedica, economica, ma dal valore inestimabile, può essere il regalo perfetto. Il biglietto d'auguri di Cupido è perfetto per l'occasione: la divinità scaglia la sua freccia dritta al cuore, facendolo sciogliere.

L'effetto tridimensionale rende il cartoncino d'effetto e ne aumenta la particolarità. Non vi resta che dare voce ai vostri sentimenti e metterli nero su bianco.

33. Rosa stabilizzata

I fiori sono sempre una buona soluzione, ma a volte possono risultare scontati. Che ne pensate, allora, delle rose stabilizzate? Si tratta di fiori veri trattati in modo da durare per sempre: un augurio per un amore intramontabile. La rosa stabilizzata di Dewanix, disponibile in diversi colori, è il regalo di san Valentino low cost ideale per dichiarare amore eterno alla vostra dolce metà.

In vendita potete trovare diverse tipologie di fiori stabilizzati, non solo rose. Scegliete quelli che più possono colpire la vostra amata, stando anche bene attenti al loro significato; il linguaggio dei fiori è vario e ben specifico.

34. Set modellante per la barba

Anche il tuo fidanzato è caduto nel tunnel della cura maniacale per la barba? Guarda il lato positivo: finalmente sai cosa regalargli a San Valentino.

Questo set per la cura della barba comprende un pettine doppio, perfetto anche da usare come aiuto durante la rasatura, e una matita modellante indispensabile per creare delle linee perfette.

35. Chiavetta USB a forma di cuore

Un'idea regalo economica ma molto carina per San Valentino potrebbe essere questa chiavetta USB a forma di cuore. Perfetta sia per lui che per lei, quest'idea regalo è romantica ma anche utile, dal momento che è possibile utilizzarla per conservare file, documenti, appunti e, perché no, anche fotografie che raccontano la vostra storia d'amore.

Un modo molto romantico per avere sempre con sé la persona amata.

36. Tazza termosensibile

Quella che apparentemente sembra una normale tazza bianca si trasforma in pochi secondi in un oggetto capace di dichiarare tutto il vostro amore: basta semplicemente versare all'interno una bevanda calda. Questa tazza termosensibile di Kikkerland è un regalo per san Valentino economico che ricorderà alla vostra dolce metà quanto è importante per voi ogni volta che consuma la sua bevanda preferita.

37. Lampada Love

Per far felice il vostro lui o la vostra lei il giorno di San Valentino basta davvero poco. Un esempio? La lampada notturna Love di Mooklin è un oggetto d'arredamento esteticamente bello e, soprattutto, per niente costoso, che può aiutarvi a ricreare un'atmosfera romantica ogni volta che lo desiderate, e non solo il 14 febbraio.

Si tratta di un regalo low cost che il vostro lui o il vostro lei apprezzerà sicuramente grazie alla forte carica di romanticismo che porterà nelle vostre case (o nella vostra casa, nel caso in cui conviveste!).

38. Portachiavi romantici

Se il vostro lui o la vostra lei è l'unica persona a possedere la chiave per aprire il vostro cuore, il regalo perfetto potrebbe essere questa coppia di portachiavi di Ducomi, uno a forma di cuore e l'altro a forma di chiave.

Si tratta di un'idea regalo economica ma che lascerà sicuramente un sorriso sulla bocca della vostra anima gemella: a volte sono proprio i piccoli gesti a lasciare un segno. Oltre ad essere estremamente carini, sono molto romantici e indubbiamente utili.

39. Borraccia termica

Se vostra moglie o la vostra fidanzata è un donna che non può fare a meno di portarsi dietro la propria bevanda preferita, potreste aiutarla regalandole questa comoda e dolcissima borraccia termica rosa di Ion8, con una capacità da 500 ml, decorata con tanti cuori e la scritta "Love".

Un'idea regalo low cost per San Valentino che coniuga praticità, utilità e, ovviamente, romanticismo!

40. Federa per cuscino Topolino e Minnie

Siete inseparabili come Minnie e Topolino, la coppia più longeva della Walt Disney? Ecco il regalo economico per San Valentino perfetto per voi: la federa per cuscino della Disney, realizzata in cotone, raffigurante proprio i due innamorati, perfetta sia per arredare il divano o il letto della vostra casa.

Regali di San Valentino divertenti e originali: idee per coppie stravaganti

Se siete una coppia stravagante e cercate un regalo di San Valentino diverso, ecco per voi una selezione di idee regalo divertenti e originali, perfetti per fare breccia nel cuore anche della persona meno convenzionale. Scopriamoli insieme.

41. Fiorera rovesciata da appendere

Se vostra moglie o la vostra fidanzata ha una personalità eccentrica e particolare e ha il pollice verde, l'idea regalo originale per San Valentino potrebbe essere questa fioriera rovesciata da appendere. Un oggetto di design che, abbinato alla pianta preferita della vostra lei, lascerà sicuramente il segno.

42. Il Niente

Dopo diversi anni di matrimonio o di fidanzamento può capitare che non si abbiano proprio idee e che tutti i regali più "convenzionali" siano ormai stati tutti già fatti. L'unica soluzione potrebbe essere cercare un regalo di San Valentino che possa essere originale e divertente e, in questa situazione, nulla può essere più appropriato de Il Niente. Sì, avete capito bene: se per questo San Valentino il vostro lui o la vostra lei alla domanda "Che regalo ti farebbe piacere ricevere?" ha risposto "Niente", eccola accontentata.

43. Coupon di coppia

Un'idea regalo per San Valentino divertente e originale, anche questa perfetta per una coppia che ha anni di relazione alle spalle, potrebbero essere i Coupon di coppia. Cosa sono? All'interno di questo libretto sono presenti diversi coupon contenenti dei piccoli da fare insieme alla persona amata, utili per ravvivare un rapporto duraturo e consolidato. Pronti per rivivere nuove emozioni?

44. Gratta e Vinci D' Amore

Un'altra idea regalo originale e anche divertente per San Valentino è il Gratta e Vinci d'Amore. In cosa consiste? Si tratta di un regalo unico perché è possibile personalizzare le 24 caselle presenti sul poster con delle frasi ad hoc, da far scoprire man mano al proprio lui o alla propria lei.

Tutto ciò che occorre fare è scrivere una frase carina, una frase divertente o uno dei motivi per cui amate il vostro partner, applicare l'etichetta dorata e far grattare alla propria dolce metà utilizzando una moneta, proprio come se fosse un gratta e vinci. Il divertimento è assicurato.

45. T-Shirt "La mia fidanzata ha sempre ragione"

Una T-Shirt che è tutta un programma! Se siete una di quelle coppie convinte che "L'amore non è bello se non è litigarello", che discute in continuazione ma che ci mette 2 minuti per riappacificarsi, ecco una maglietta che aiuterà il vostro lui a capire come stanno le cose (e chi comanda!).

Questa simpatica T-Shirt da uomo con scritta "La mia fidanzata ha sempre ragione" è un regalo per San Valentino ironico e divertente, che vi aiuterà anche ad evitare inutili battibecchi quotidiani e a sorridere insieme.

46. Maglietta di coppia

Se, al contrario, siete una coppia che va d'amore e d'accordo e non potete fare a meno l'uno dell'altra neanche per un minuto, ecco le super-romantiche maglie di coppia di KMCOJIA.

Si tratta di due T-shirt raffiguranti un dinosauro e un baby dinosauro che non riescono proprio a stare lontano: proprio come voi e la vostra dolce metà!

47. Completino intimo

Se avete voglia di qualcosa di diverso, originale e di uno strappo alla regola, potreste provare a rendere la situazione un po' più piccante. Per esempio, potreste decidere di indossare e regalare un completino intimo più sexy e provocante del solito: un babydoll nero, in pizzo, come questo completino intimo di TMEOG, perfetto per sottolineare le forme e creare un effetto "vedo non vedo".

In commercio se ne trovano diversi, anche in pizzo rosso o bianco; oppure, potreste scegliere il raso e la seta.

E, sebbene per le donne vi sia più scelta, anche gli uomini possono trovare qualche indumento che risulti particolamente sexy.

Regali di San Valentino fai da te e personalizzati: le idee regalo fatte con il cuore

Quest'anno avete deciso di puntare su un pensierino personalizzato per la vostra dolce metà, ma non avete ancora le idee ben chiare? Scoprite insieme a noi quali sono i regali fai da te e personalizzati più romantici e indimenticabili per questo San Valentino 2022.

48. Album fotografico fai da te

Tra i regali più preziosi e di valore, ci sono sicuramente quelli personalizzati. Non dovete essere necessariamente portati per il fai da te, basta veramente poco per realizzare qualcosa che faccia brillare gli occhi del vostro lui o della vostra lei.

Per esempio, potete comprare un album fotografico e stampare i vostri scatti migliori, raccontando la vostra storia attraverso didascalie simpatiche e romantiche. L'album di Firbon, per esempio, ha un'elegante copertina nera con un dettaglio rosso a forma di cuore e si chiude con un meccanismo metallico che richiama un lucchetto.

49. Lampada LED personalizzata

Se state pensando di andare a vivere insieme o avete appena comprato casa, qualcosa da appendere alle pareti può essere un bel regalo. Per esempio, su internet trovate la lampada a led personalizzabile di Namofactur. All'interno del simbolo dell'infinito, potete aggiungere i vostri nomi e la data del vostro matrimonio, per esempio.

Questo oggetto è perfetto da appendere alle pareti della camera da letto, magari sopra il letto. Non ha un costo eccessivo, ma è un modo diverso per celebrarsi e rendere indelebile un momento importante della vostra vita di coppia.

50. Scatola dei ricordi personalizzata

Per San Valentino un'idea regalo personalizzata molto carina consiste nel creare una vera e propria scatola dei ricordi fai da te. Come? Semplicemente con un sorprendente album fotografico a forma di scatola che "esploderà" letteralmente d'amore! Tutto ciò che dovrete fare è semplicemente aggiungete le vostre foto, scrivere delle romantiche didascalie e consegnare la scatola alla vostra anima gemella. Basterà sollevare il coperchio della scatola per far rivivere all'istante i ricordi più belli.

51. Libro personalizzabile "100 Motivi per cui ti amo"

Il libro personalizzabile 100 motivi per cui ti amo di Elodie Emelie è l'idea regalo fai da te per San Valentino ideale se si vogliono evitare i soliti (e banali) pensieri.

Perfetto per una coppia che si conosce da tempo, è un modo originale per ricordare al partner tutti i motivi che vi hanno portato ad innamorarvi di lui/lei: è possibile scrivere ricordi del passato per riviverli, i desideri da realizzare insieme per il futuro e riportare frasi, disegni e foto che vi aiuteranno a ripercorrere la vostra storia d'amore e a progettare gli anni che vivrete insieme.