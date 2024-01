Kim Kardashian, la lingerie per San Valentino è “commestibile” (e ci sono anche le mantelle per cani) Kim Kardashian ha lanciato la collezione di lingerie per San Valentino del suo brand Skims. Cosa comprende? Al di là dei soliti completi in raso o con i cuori, ci sono anche intimo commestibile e mantelline per cani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Manca meno di un mese a San Valentino e sono moltissimi coloro che hanno già dato il via ai preparativi per rendere la giornata col partner davvero speciale. Al di là dei regali, delle cene afrodisiache e delle esperienze di coppia, l'accessorio che non può proprio mancare per celebrare al meglio la festa degli innamorati è la lingerie a tema. Se Rihanna col suo brand Savage X Fenty ha puntato tutto su un anti-convenzionale fucsia fluo, Kim Kardashian con Skims ha preferito qualcosa di più originale, dall'intimo fatto di caramelle ai completini "romantici" e coordinati per cani: ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'esclusiva linea di biancheria pensata per il 14 febbraio.

La collezione Skims Valentines

Kim Kardashian sembra essere già prontissima per San Valentino e a rivelarlo sono state le sue Stories social nelle quali ha rivelato in anteprima alcuni pezzi cult della collezione Skims Valentines. La linea arriverà sul mercato il prossimo 23 gennaio e verrà accompagnata da una serie di foto di Lana Del Rey, che per diventare il volto della campagna è tornata a ricoprire i panni di modella.

La collezione Skims Valentines

La capsule comprende una serie di accessori destinati a diventare dei veri e propri must, dai completini canotta e slip decorati all-over con i cuori rossi ai pigiami di seta fucsia ma con dei dettagli in pizzo total red, fino ad arrivare alle vestaglie e ai body monocromatici in nero o in rosso.

I capi Skims per San Valentino

L'intimo per San Valentino firmato da Kim Kardashian

Gli accessori più originali della Skims Valentines? Dei completini intimi fuori dal comune, da quello "commestibile" in pieno stile anni '90 realizzato interamente con delle caramelle rosa, a quello super scintillante con dei cuoricini tempestati di cristalli che coprono "giusto il necessario", fino ad arrivare ai micro tanga con i laccetti laterali a effetto sparkling.

La lingerie scintillante

Kim Kardashian ha pensato davvero a tutti, anche a coloro che hanno dei cagnolini "innamorati": per loro ha creato delle mantelline coordinate decorate con frasi romantiche come "Lontano dal cuore, nella mia mente" e "Comunicazione romantica". Insomma, in casa Kardashian tutto sembra essere pronto per il 14 febbraio: con chi trascorrerà la giornata Kim?

I completini per cani "innamorati"