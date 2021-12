Calze della Befana low cost: 10 idee sotto i 20 euro da comprare online Non sapete dove cercare calze della Befana economiche ma d’effetto? Niente paura: abbiamo selezionato 10 calze della Befana low cost, tra cui sicuramente troverete quella che fa per voi!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Natale è il momento più atteso dell'anno, eppure vola via in un soffio. Per fortuna c'è anche un'ultima occasione per ricevere regali e fare il pieno di dolci: l'Epifania! Tutti, grandi e piccini, non vedono l'ora di ricevere la calza della Befana e scoprire cosa contiene, se dolciumi o carbone.

In realtà, anche se quello che conta di più è il contenuto, anche l'occhio vuole la sua parte ed è importante scegliere delle calze belle e originali, magari senza spendere troppo. Non sapete dove cercarle? Niente paura: online si trovano tantissime idee originali. Per aiutarvi abbiamo selezionato 10 calze della Befana low cost, tra cui sicuramente troverete quello che fa per voi.

Calze della Befana low cost: 10 idee originali

Dalle quelle per gli amanti degli animali (e per gli animali stessi) a quelle per i bambini (e per chi si sente bambino dentro), ecco le calze della Befana economiche, ma belle e originali, che potete comprare online:

1. Per gli amanti dei cani

Iniziamo con un'idea regalo carina per gli amanti dei cani (o per i cani stessi, se riempita di croccantini invece che di cioccolato): la calza della Befana a forma di osso. È realizzata in morbido tessuto ed è lunga circa 42 cm; per quest'anno, è venduta in una confezione da due. Perfetta per contenere dolciumi e piccoli regali!

2. E per gli amanti dei gatti

Ovviamente, non poteva mancare anche la versione per gli amanti dei gatti (o per i gatti stessi)! Anche questa calza a forma di zampa di gatto di XONOR è realizzata in tessuto morbido e misura 46 cm x 20 cm.

3. Per i sognatori

La calza della Befana a forma di unicorno è perfetta per tutti i sognatori, le sognatrici e tutti coloro che amano vivere la vita con un tocco di magia. Misura 46 cm x 27 cm x 17 cm, è realizzata in morbido tessuto peluche e può contenere dolci, caramelle, carbone e tutto ciò che rende felici adulti e bambini.

4. Per chi si sente un supereroe

Ecco una calza a tema Avengers di Hasbro per veri supereroi, da regalare al papà, al marito, al fidanzato ma anche ai piccoli ometti che già dimostrano di avere un bel po' di energia! È realizzata in morbido tessuto, 35 cm x 8 cm x 56.5 cm. Mi raccomando: per i cattivi niente carbone, solo criptonite.

5. E per chi si sente Wonder Woman

Per amiche, sorelle, fidanzate, mogli e mamme invincibili, la calza perfetta è indubbiamente questa di Wonder Woman! È realizzata in poliestere satinato e misura 21,6 x 17,8 x 2,8 cm. Riempitela di dolciumi più che potete, le donne che si destreggiano ogni giorno tra mille impegni hanno bisogno di energie.

6. Per i bambini (e per chi vorrebbe tornare bambino)

Per i bambini di ogni età, anche quelli ormai più che maggiorenni, suggeriamo la box Kinder Happy Moments, che contiene mini size di tutte le specialità Kinder più amate: Kinder Cereali, Kinder Bueno, Kinder Cioccolato, Kinder Bueno White e Shokobons.

7. Per i freddolosi

Per chi ha sempre freddo e pensa che anche i dolciumi meritino di starsene al calduccio in inverno, vi suggeriamo questa calza della Befana fatta in maglia, molto bella anche per decorare la casa. Misura 37 x 12 cm ed è realizzata con filati di qualità, molto resistenti.

8. Per chi odia gli sprechi

Qualcuno potrebbe dire che regalare la calza della Befana sia un vero spreco, perché una volta finiti i dolciumi finisce per essere buttata in qualche armadio. Se conoscete persone che la pensano così, abbiamo la soluzione: regalategli dei veri calzettoni antiscivolo, da riempire di caramelle e cioccolato il 6 gennaio e poi indossare in casa per tutto l'inverno.

9. Per chi non si accontenta mai

Abbiamo trovato anche la calza perfetta per chi finisce tutti i dolciumi in meno di un'ora e ne vorrebbe altre dieci: questa a forma di sacco di babbo natale di Com-Four. Misura ben 71 cm x 51 cm. Dentro potete metterci davvero di tutto, carbone compreso, se necessario!

10. Per chi ha gusti tradizionali

Vi abbiamo proposto tante idee originali, ma dobbiamo ammettere che bisognerà pur accontentare in qualche modo chi preferisce le calze della Befana tradizionali, con i colori tipici del Natale e simpatici pupazzetti. Le più belle che abbiamo trovato online sono queste comprese nel set di SueH Design, in tre versioni: con Babbo Natale, con pupazzo di neve e con renna.

Dove comprare le calze della Befana low cost

Nel periodo natalizio sono tantissimi i negozi che vengono calze della Befana. Tuttavia, se cercate qualcosa di davvero originale a poco prezzo, vi suggeriamo di acquistarle online. Date un'occhiata ad Amazon, ad esempio, dove oltre alle calze che vi abbiamo mostrato in questo articolo, troverete un'intera categoria dedicata alle calze per la Befana. Sarà impossibile non trovare quella che fa per voi!